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۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

کشف ۲۹۳ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در اردبیل

کشف ۲۹۳ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در اردبیل

اردبیل – رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف فرار مالیاتی به ارزش بیش از ۲۹۳ میلیارد ریال و دستگیری ۴ نفر توسط مأموران پلیس امنیت اقتصادی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غفار براتی اظهار کرد: طرح سراسری مبارزه با فرار مالیاتی به مدت ۲ هفته روز در استان اردبیل اجرا شد.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از تحقیقات تخصصی و با هماهنگی قضایی، ۴ مورد پرونده فرار مالیاتی به ارزش ۲۹۳ میلیارد ریال که یک پرونده از یک شرکت و ۳ مورد پرونده شغلی بود را به صورت پیشدستانه کشف و در این رابطه ۴ نفر دستگیرو با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل گفت: پلیس با هوشمندی تمام فعالیت‌های اقتصادی افراد را رصد و با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی مقابله می‌کنند.

کد مطلب 6867423

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