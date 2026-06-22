کشف ۲۹۳ هزار میلیارد ریال فرار مالیاتی در اردبیل

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غفار براتی اظهار کرد: طرح سراسری مبارزه با فرار مالیاتی به مدت ۲ هفته روز در استان اردبیل اجرا شد.

وی افزود: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان پس از تحقیقات تخصصی و با هماهنگی قضایی، ۴ مورد پرونده فرار مالیاتی به ارزش ۲۹۳ میلیارد ریال که یک پرونده از یک شرکت و ۳ مورد پرونده شغلی بود را به صورت پیشدستانه کشف و در این رابطه ۴ نفر دستگیرو با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان اردبیل گفت: پلیس با هوشمندی تمام فعالیت‌های اقتصادی افراد را رصد و با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی مقابله می‌کنند.