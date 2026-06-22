۳۰ کانون بحرانی گرد و غبار در خراسان رضوی شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شکاری شامگاه دوشنبه در موکب اهالی رسانه خراسان رضوی اظهار کرد: اجرای طرحهای مشارکتی با اتکا به حضور و همراهی مردم در استان موجب شده بسیاری از پروژههای احیای مراتع و مدیریت منابع طبیعی بدون استفاده از اعتبارات دولتی به نتیجه برسد و منافع آن نیز به طور مستقیم به جوامع محلی برسد.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی بیان کرد: در حمله ناجوانمردانه دشمن، هفت تن از نیروهای منابع طبیعی که مأموریت آنها خدمترسانی و حفاظت از انفال و عرصههای طبیعی کشور بود، به شهادت رسیدند؛ اتفاقی تلخ که مجموعه منابع طبیعی را سوگوار کرد.
وی با اشاره به نقش منابع طبیعی در شرایط کنونی کشور افزود: با وجود محدودیتها و کمبود اعتبارات، مشارکت مردم باعث شد بسیاری از فعالیتها با ابتکار و خلاقیت پیش برود و حتی در برخی موارد چند برابر سالهایی که اعتبارات دولتی وجود داشت، کار انجام شود.
شکاری ادامه داد: یکی از مهمترین دستاوردهای این دوره، توسعه طرحهای مشارکتی با مردم بوده است؛ بهطوری که در برخی طرحها بدون استفاده از اعتبارات دولتی، عرصههای طبیعی احیا شده و منافع آن نیز مستقیماً به مردم محلی رسیده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی با اشاره به نمونهای از این طرحها گفت: در یکی از پروژههای مشارکتی مدیریت بیابان، حدود ۲۰۰ هکتار از اراضی بدون استفاده از اعتبارات دولتی و با مشارکت مردم احیا شد که علاوه بر حفاظت از منابع طبیعی، منافع اقتصادی قابل توجهی نیز برای ساکنان منطقه به همراه داشته است.
وی همچنین به اقدامات این اداره کل در حوزه مدیریت بیابان و گرد و غبار اشاره کرد و گفت: در استان خراسان رضوی ۳۰ کانون بحرانی گرد و غبار شناسایی شده که طی چهار تا پنج سال اخیر از گسترش آنها جلوگیری شده است. بخش قابل توجهی از گرد و غبار مشهد نیز منشأ خارجی و از صحرای قرهقوم است که پیگیری آن در سطح بینالمللی در دستور کار قرار دارد.
شکاری درباره تأمین تجهیزات اطفای حریق در عرصههای طبیعی نیز گفت: تجهیزات اطفای حریق مصرفی هستند و هر سال نیاز به تأمین مجدد دارند. به همین دلیل علاوه بر اعتبارات دولتی، مشارکت مردمی و کمک خیرین برای تهیه تجهیزات مورد نیاز آغاز شده و برخی صنایع و خیرین نیز در این زمینه همکاری کردهاند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان رضوی درباره مراسم تشییع شهدای اخیر بیان کرد: در حال حاضر برای میزبانی از مهمانان مجموعه منابع طبیعی و جهاد کشاورزی از سراسر کشور ثبتنام انجام شده و تمهیدات لازم برای اسکان و پذیرایی آنها پیشبینی شده است.
وی افزود: این مجموعه منتظر اعلام و دستور نهایی استانداری برای نحوه اجرای برنامهها است و طبق تصمیمات ستاد مربوطه، تمامی ظرفیتهای منابع طبیعی برای برگزاری هرچه بهتر مراسم در اختیار قرار خواهد گرفت.
شکاری تأکید کرد: منابع طبیعی خراسان رضوی به عنوان یکی از دستگاههای فعال در این زمینه، آمادگی کامل دارد تا در چارچوب تصمیمات مدیریت واحد استان، خدمات لازم را برای حضور مهمانان و برگزاری مراسم ارائه کند.
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