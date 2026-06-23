جهان به ستایش لیونل مسی مشغول است/ او «کینگ واقعی» است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال آرژانتین در دو بازی ابتدایی خود مقابل الجزایر و اتریش در جام جهانی ۲۰۲۶ موفق به زدن ۵ گل شده است که تمام این گل ها را لیونل مسی کاپیتان پر آوازه آلبی سلسته به ثمر رسانده است. گل هایی که نهایتا به رکوردشکنی او به عنوان بهترین گلزن تاریخ این رقابت ها ختم شده است تا بالاتر از هر اسم دیگری بدرخشد.
لئو مسی که به تمام جام های ممکن با پیراهن باشگاهی و ملی رسیده است بار دیگر تمام نگاه ها را به خود جلب کرده است تا از کوتاه ترین موج رادیو دربوینوس آیرس تا مهم ترین رسانه های جمعی به ستایش از او بپردازند.
مسی که در این مسابقه یک ضربه پنالتی را نیز از دست داد، با وجود آنکه شاید بهترین بازی دوران حرفهای خود را ارائه نکرد، در لحظات سرنوشتساز بار دیگر تفاوتش با سایر بازیکنان را نشان داد و با دو گل حساس، تیمش را به پیروزی رساند.
رسانههای آرژانتینی بیش از همه تحت تأثیر این نمایش قرار گرفتند. روزنامه اوله در گزارشی کوتاه از مسی به عنوان «بهترینِ بهترینها» یاد کرد و نوشت که توصیف ستاره شماره ۱۰ آرژانتین دیگر از دایره واژگان خارج شده است.
لیونل اسکالونی نیز پس از پایان مسابقه بار دیگر به تمجید از کاپیتان تیمش پرداخت و گفت: «وقتی لئو راه میافتد، کل تیم راه میافتد.» سرمربی آرژانتین تأکید کرد که دیگر واژهای برای توصیف مسی باقی نمانده و عملکرد او در زمین، همه چیز را بیان میکند.
در اتریش نیز رسانهها به برتری ستاره آرژانتینی اعتراف کردند. روزنامه کرونه زایتونگ در تیتری معنادار نوشت: «او واقعاً نمیتواند جلوی خودش را بگیرد.» عبارتی که نشاندهنده تسلیم شدن حریف مقابل کیفیت فوقالعاده کاپیتان آرژانتین بود.
رسانههای اسپانیایی نیز بار دیگر به ستایش ستاره سابق بارسلونا پرداختند. روزنامه مارکا تنها با دو واژه «بینظیر و تاریخی» به استقبال عملکرد او رفت و الپائیس از مسی به عنوان «ستارهای تمامنشدنی» یاد کرد.
در ایتالیا، روزنامه کوریره دلا سرا نمایش او را «خیرهکننده» توصیف کرد و رسانههای آمریکای لاتین نیز نقش تعیینکننده مسی در صعود آرژانتین را برجسته کردند.
هندوستان تایمز هند، دبل او را «تاریخی» نامید و رسانههای مکزیکی و پرویی نیز به رکوردشکنی تازه کاپیتان آرژانتین پرداختند. حتی روزنامه بیلد آلمان نیز در تیتر خود، رکوردشکنی مسی را به مهمترین اتفاق مسابقه تبدیل کرد.
در آمریکا نیز رسانهها به تأثیرگذاری فوقالعاده ستاره آرژانتینی در جام جهانی پرداختند؛ بازیکنی که در آستانه ۳۹ سالگی همچنان عطش گلزنی، انگیزه رقابت و توانایی تعیین سرنوشت مسابقات را حفظ کرده است.
شاید مهمترین نکته درباره لیونل مسی این باشد که او دیگر تنها یک فوتبالیست نیست. هر نمایش تازه او، فرصتی برای تحسین دوباره است؛ بازیکنی که حتی در روزهای عادی نیز تفاوت خود را با دیگران نشان میدهد و بار دیگر ثابت میکند که چرا بسیاری از رسانههای جهان او را «پادشاه فوتبال» مینامند.
مسی در جام جهانی بار دیگر ثابت کرد که سن تنها یک عدد است و کیفیت، هوش و نبوغ فوتبالی او همچنان میتواند سرنوشت بزرگترین مسابقات جهان را تغییر دهد؛ اتفاقی که باعث شده رسانههای دنیا بار دیگر به احترام شماره ۱۰ آرژانتین بایستند.
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