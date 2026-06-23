به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله لطف اله دژکام ظهر سه شنبه در دیدار با جمعی از طلاب و روحانیون مبلغ فعال در ماه محرم با تأکید بر ضرورت داشتن پایگاه برای فعالیتهای تبلیغی گفت: مردم به دنبال فردی هستند که بتوانند به او اعتماد کنند و امور دینی خود را در کنار او سامان دهند.
وی با اشاره به برخی آسیبهای موجود در حوزه فعالیتهای دینی افزود: با وجود اینکه روحانیت محور مساجد و محافل دینی است، در برخی موارد افرادی با ایجاد پایگاهها و مقرهایی، روحانی را در جایگاه دوم قرار دادهاند و حتی از این فضا استفاده سیاسی کردهاند که این مسئله به فعالیتهای دینی آسیب وارد کرده است.
نماینده ولی فقیه در استان فارس تأکید کرد: روحانیت باید در شرایطی که مردم اقبال نشان میدهند، خود مسئولیت سازماندهی فعالیتها را بر عهده بگیرد.
آیتالله دژکام با اشاره به جمعیت حدود دو میلیونی شیراز گفت: همانگونه که در طرح پزشک خانواده برای هر ۱۵۰۰ نفر یک پزشک در نظر گرفته میشود، در حوزه تبلیغ دینی نیز به بیش از هزار هسته یا بنه تبلیغی روحانی نیاز است.
امام جمعه شیراز در ادامه از تشکیل «قرارگاه بعثت مردم» خبر داد و بیان کرد: این قرارگاه با این رویکرد شکل گرفته است که در کنار حفظ جایگاه مدیران و دستگاهها، از ظرفیت مردم نیز برای پیشبرد فعالیتهای فرهنگی و دینی استفاده شود.
وی ادامه داد: بسیاری از مردم که عضو هیچ سازمانی نیستند، میتوانند کارهای مؤثری انجام دهند و گاه نتیجه فعالیتهای مردمی از ساختارهای اداری بهتر است.
نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری افزود: در این قرارگاه تلاش شده است زمینهای فراهم شود تا فعالان بتوانند مطالبات و برنامههای خود را پیگیری کنند.
آیتالله دژکام همچنین از برنامهریزی برای اضافه شدن حدود ۱۰۰ روحانی به تشکیلات این قرارگاه خبر داد و از حاضران خواست افرادی را که توان پیگیری این امور را دارند، معرفی کنند.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت استفاده از نیروهای جهادی و پرهیز از گرفتار شدن در پیچوخمهای اداری گفت: باید از ظرفیت کسانی استفاده کرد که با روحیه جهادی همان اهدافی را دنبال میکنند که دستگاهها در پی تحقق آن هستند، اما گاهی در انجام آن موفقیت کمتری دارند.
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