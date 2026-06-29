به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر دوشنبه در نشست تبیین اقدامات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، با تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) و همچنین شهادت جمعی از فرماندهان و شهدای انقلاب اسلامی، از تلاش‌های کارکنان جهاد کشاورزی در طول سال ۱۴۰۴ و به‌ویژه در ایام جنگ قدردانی کرد.

وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی در مدیریت شرایط جنگی اظهار کرد: تلاش شما و همکارانتان در سایر بخش‌های اجرایی دولت موجب شد مردم فشار زیادی احساس نکنند. با وجود حدود ۴۰ روز بمباران و درگیر بودن بخش‌های مختلف کشور، روند زندگی عادی مردم حفظ شد و این موضوع دستاوردی ارزشمند است.

امام جمعه شیراز افزود: مجموعه دولت و وزارت جهاد کشاورزی با برنامه‌ریزی و تلاش مستمر اجازه ندادند زندگی مردم از حالت عادی خارج شود و اگر کسی این موضوع را نادیده بگیرد، انصاف را رعایت نکرده است. از همه شما قدردانی می‌کنیم و اجر این زحمات نزد خداوند محفوظ است.

آیت‌الله دژکام با تأکید بر ظرفیت‌های بخش کشاورزی گفت: این حوزه ظرفیت‌های فراوانی برای تحقق اهداف برنامه هفتم توسعه دارد و لازم است اجرای این برنامه در استان به‌صورت مستمر پایش شود.

وی ادامه داد: وقوع جنگ نباید موجب تعطیلی سایر مأموریت‌ها شود. تقسیم کار در نظام مدیریتی برای آن است که اگر بخشی از مجموعه درگیر مأموریتی شد، سایر بخش‌ها وظایف خود را با جدیت دنبال کنند و هیچ بخشی از مسئولیت‌های خود غافل نشود.

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس با اشاره به آیه «قُلْ إِنَّمَا أَعِظُکُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ...» اظهار کرد: مقصود از برخاستن در این آیه، بیدار شدن از غفلت است. امروز هر بخشی که با روحیه جهادی فعالیت نکند، گویی در خواب است؛ در حالی که دشمن درصدد آسیب رساندن به ملت و کشور است و همه باید با احساس مسئولیت وارد میدان شوند.

وی همچنین بر ضرورت تقویت نظارت بر عملکرد مدیران تأکید کرد و گفت: باید به مرحله‌ای برسیم که نظارت دقیق و کارآمد، مانع بروز مشکلات شود و نیازی به تذکرات مکرر نباشد.

آیت‌الله دژکام با اشاره به ساختار دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان فارس افزود: این دفتر تلاش کرده است با بهره‌گیری از مشاوران، کارشناسان و تسهیلگران، زمینه پیگیری بهتر مطالبات مردم و مدیران را فراهم کند تا مسائل با همفکری و ارائه راهکارهای عملی حل‌وفصل شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: امام جمعه باید هم شرایط مردم و هم مشکلات مدیران را درک کند و با ارائه راهکارهای علمی و عملی، زمینه حل مسائل را فراهم آورد و در عین حال مردم را به صبر و همراهی دعوت کند؛ در غیر این صورت، خسارت‌های بیشتری متوجه جامعه خواهد شد.