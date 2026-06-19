به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به فرازی از خطبه متقین نهج‌البلاغه گفت: انسان‌های باتقوا برای دستیابی به آسایش و سعادت جاودان آخرت، سختی‌ها و دشواری‌های کوتاه‌مدت دنیا را تحمل می‌کنند و در مسیر اطاعت الهی و دوری از گناه استقامت می‌ورزند.

وی با بیان اینکه عمر دنیا در برابر زندگی ابدی آخرت بسیار ناچیز است، افزود: تقوا به معنای آن است که انسان لذت‌های زودگذر دنیا را با سعادت جاودانه آخرت معامله نکند و در برابر وسوسه‌ها، گناهان و سختی‌ها صبر و استقامت داشته باشد.

امام جمعه شیراز با اشاره به نمونه‌های تاریخی صبر و پایداری در اسلام، از حضرت یوسف(ع)، رزمندگان دوران دفاع مقدس و شهدای انقلاب اسلامی یاد کرد و گفت: در فرهنگ اسلامی، پیروزی تنها به غلبه بر دشمن محدود نمی‌شود، بلکه شهادت نیز اوج پیروزی و سربلندی مؤمنان است.

آیت‌الله دژکام با استناد به وقایع عاشورا، صبر و مقاومت را از مهم‌ترین درس‌های مکتب امام حسین(ع) دانست و تصریح کرد: عزت، سربلندی و کرامت برای کسانی رقم می‌خورد که در مسیر حق، استقامت و ایستادگی را پیشه می‌کنند.

ملت ایران نسبت به تصمیمات مهم سیاسی حساس است

نماینده ولی فقیه در فارس در خطبه دوم نماز جمعه به موضوع تفاهم اخیر میان ایران و آمریکا اشاره کرد و گفت: ملت ایران نسبت به تصمیمات مهم سیاسی حساس است و حق دارد درباره سرنوشت کشور مطالبه‌گر باشد، اما این مطالبه‌گری باید در چارچوب تقوا، اخلاق و حفظ حرمت مؤمنان صورت گیرد.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب، افزود: در این پیام ضمن احترام به همه کسانی که در این روند نقش داشته‌اند، بر حفظ وحدت، پرهیز از اختلاف‌افکنی و جلوگیری از هرگونه اقدام به سود دشمن تأکید شده است.



آیت الله دژکام خاطرنشان کرد: وظیفه نیروهای انقلابی و حزب‌اللهی، تبعیت از ولایت است و نباید از رهبر معظم انقلاب جلوتر یا عقب‌تر حرکت کرد. هر اقدامی که با اجازه و در چارچوب تعیین‌شده از سوی رهبر انقلاب انجام شده باشد، برای نیروهای معتقد به ولایت، ملاک عمل است.

حفظ حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت خط قرمز مذاکرات است

امام جمعه شیراز با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب اجازه انجام مذاکرات را به صورت مشروط صادر کرده‌اند، گفت: حفظ حقوق ملت ایران و جبهه مقاومت و همچنین مقابله با هرگونه زیاده‌خواهی آمریکا، دو شرط اساسی مورد تأکید رهبر انقلاب در این مسیر است.



وی افزود: ملت ایران، همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، منتظر تحقق این تعهدات خواهد بود و در صورت پایبندی مسئولان به این اصول، اهداف مورد نظر محقق خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در فارس همچنین با گرامیداشت سالروز تأسیس جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی، بر ضرورت تلاش مضاعف برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم تأکید کرد و گفت: در کنار مباحث سیاسی، نباید از مسائل اقتصادی و نیازهای روزمره مردم غفلت شود.



آیت الله دژکام در پایان با اشاره به فرارسیدن تاسوعا و عاشورای حسینی، از هیئت‌های مذهبی، بانیان مجالس عزاداری و عموم مردم برای برگزاری باشکوه مراسم عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین(ع) قدردانی کرد و خواستار حضور گسترده‌تر مردم در آیین‌های عزاداری و دسته‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی شد.



امام جمعه شیراز تأکید کرد: حضور پرشور مؤمنان در مراسم عزاداری و صحنه‌های اجتماعی، زمینه‌ساز تقویت انسجام ملی، خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و تداوم راه شهدا و آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.