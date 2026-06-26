دشمن در محاسبات خود درباره ملت ایران شکست خورد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با دعوت نمازگزاران به تقوا و پرهیزکاری، با اشاره به ایام یازدهم و سیزدهم محرم‌الحرام، این روزها را فرصتی برای بازخوانی واقعه عاشورا و تطبیق آن با شرایط روز جامعه اسلامی دانست.

وی با بیان اینکه یازدهم محرم یادآور آغاز حرکت کاروان اسرای کربلاست، گفت: این مقطع تاریخی تنها یک حادثه گذشته نیست، بلکه الگویی برای فهم رفتار امت‌ها در برابر ظلم و حق است و باید در نسبت با رخدادهای معاصر مورد توجه قرار گیرد.

مقایسه واقعه عاشورا با تحولات معاصر

امام جمعه شیراز با اشاره به شرایط پس از شهادت امام حسین(ع)، آن را قابل مقایسه با برخی تحولات اخیر در جهان اسلام و جمهوری اسلامی دانست و اظهار کرد: دشمنان اسلام تصور می‌کردند با حذف چهره‌های اثرگذار می‌توانند در اراده ملت ایران خلل ایجاد کنند، اما نتیجه برعکس شد.



وی افزود: در جریان این حوادث، ملت ایران با انسجام و آرامش، مسیر خود را ادامه داد و نشان داد که ساختار فکری و اعتقادی جامعه اسلامی وابسته به افراد نیست، بلکه بر پایه ایمان و باور عمومی استوار است.

پیام رهبر انقلاب و نقش ملت در حفظ مسیر

آیت‌الله دژکام با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب پس از این تحولات گفت: نخستین پیام ایشان با استناد به آیه «مَا نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا» صادر شد که بیانگر استمرار مسیر الهی و تداوم حرکت انقلاب است.



وی ادامه داد: ملت ایران در عمل نشان دادند که در صحنه‌های حساس، به عنوان آیت الهی در تاریخ معاصر ظاهر می‌شوند و این روحیه باید تقویت و حفظ شود.

بزرگداشت سیزدهم محرم در شیراز

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه عزاداری روز سیزدهم محرم اشاره کرد و گفت: حرکت دسته‌جات عزاداری از مسجد شهدا به سمت امامزاده ابراهیم(ع) یکی از برنامه‌های مهم فرهنگی و مذهبی شهر شیراز است.



وی با تأکید بر نقش طلاب، روحانیون و هیئات مذهبی در این حرکت افزود: این مراسم علاوه بر بُعد عزاداری، حامل پیام بصیرت و پیوند اجتماعی مردم با فرهنگ عاشورا است و باید باشکوه‌تر از سال‌های گذشته برگزار شود.

تبیین نقش ستاد بزرگداشت «قائد شهید»

آیت‌الله دژکام با اشاره به تشکیل ستاد بزرگداشت «قائد شهید» گفت: این برنامه‌ها تنها یک مراسم سوگواری نیست، بلکه نمایش وحدت ملی و اقتدار جامعه اسلامی در برابر جبهه استکبار است.

وی افزود: حضور و مشارکت گسترده مردم در این مراسم‌ها نشان می‌دهد که با وجود فقدان افراد اثرگذار، مسیر انقلاب با قدرت ادامه دارد و هیچ خللی در اراده ملت ایجاد نمی‌شود.

بازخوانی مظلومیت اهل‌بیت(ع) پس از عاشورا



امام جمعه شیراز در ادامه با اشاره به حوادث پس از عاشورا و اسارت اهل‌بیت(ع)، این وقایع را نمونه‌ای از اوج قساوت تاریخی دانست و گفت: حرکت کاروان اسرا و رها شدن پیکر شهدای کربلا در صحرای کربلا، درس بزرگ تاریخی برای همه نسل‌هاست.

وی تأکید کرد: مهم‌ترین پیام عاشورا، ایستادگی در برابر ظلم و حفظ حق‌طلبی حتی در سخت‌ترین شرایط است.

قدردانی از هیئات مذهبی و عزاداران حسینی



آیت‌الله دژکام در خطبه‌های دوم نماز جمعه ضمن قدردانی از هیئات مذهبی، مداحان و عزاداران حسینی گفت: تلاش‌های این مجموعه‌ها در احیای شعائر دینی مورد قبول اهل‌بیت(ع) قرار خواهد گرفت و اجر آن نزد خداوند محفوظ است.

وی با اشاره به اختلاف روایات درباره زمان شهادت امام سجاد(ع) اظهار کرد: در برخی منابع شب ۲۵ محرم به عنوان سالروز شهادت ایشان ذکر شده و در شیراز نیز این مناسبت با برنامه‌های ویژه در حرم مطهر حضرت علی بن حمزه(ع) گرامی داشته می‌شود.

هفته قوه قضائیه و تأکید بر عدالت



امام جمعه شیراز در ادامه با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد شهید آیت‌الله بهشتی، عملکرد دستگاه قضایی را قابل تقدیر دانست و گفت: حرکت به سمت عدالت آرمانی و کارآمدی قضایی باید با جدیت ادامه یابد.

وی شفافیت، سلامت اداری، قانون‌مداری و رفتار مناسب با مردم را از ارکان تحقق اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: مبارزه با فساد و ارتقای سلامت نظام اداری از وظایف مهم دستگاه قضایی است.

تأکید بر الگوی امت اسلامی

آیت‌الله دژکام در پایان با استناد به آیه ۱۴۳ سوره بقره گفت: هدف جامعه اسلامی رسیدن به جایگاه «امت میانه» و تبدیل شدن به الگو برای دیگر ملت‌هاست و این مسیر تنها با وحدت، ایمان و پایبندی به عدالت تحقق می‌یابد.