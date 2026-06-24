تساوی کلمبیا و کنگو در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال کلمبیا و جمهوری کنگو صبح امروز چهارشنبه ۳ تیر و در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۵:۳۰ به وقت تهران از گروه K با قضاوت مائوریتزیو ماریانی و در ورزشگاه مکزیکوسیتی رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

در دقیقه ۲ مسابقه، تیم ملی کنگو نخستین موقعیت بازی را خلق کرد. «ادو کایمبه» از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد و ضربه‌ای قدرتمند را روانه دروازه کلمبیا ساخت، اما توپ با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

دو دقیقه بعد، کلمبیا پاسخ خطرناکی به این حمله داد. بازیکنان این تیم با عبور از پرس بازیکنان کنگو، حمله‌ای سریع را ترتیب دادند و «جون آریاس» در موقعیت گلزنی قرار گرفت، اما «لیونل امپاسی» دروازه‌بان کنگو با واکنشی مناسب ضربه او را مهار کرد. در ادامه توپ مقابل پای «دنیل مونوز» قرار گرفت اما ضربه این بازیکن به تور کنار دروازه برخورد کرد.

VAR خوشحالی زود هنگام کلمبیایی‌ها را خراب کرد

در دقیقه ۷، کلمبیا موفق شد دروازه کنگو را باز کند. «دنیل مونوز» ابتدا ضربه سر خود را روانه دروازه کرد که توسط امپاسی مهار شد اما مدافع پیش‌تاخته کلمبیا در ریباند توپ را وارد دروازه کرد. با این حال کمک‌داور پرچم خود را به نشانه آفساید بالا برد و گل مردود اعلام شد.

یک دقیقه بعد، تصاویر VAR نیز تصمیم داور را تأیید کرد. بازبینی آفساید نیمه‌خودکار نشان داد که مونوز لحظه‌ای زودتر از مدافعان کنگو حرکت خود را آغاز کرده و گل به درستی مردود اعلام شده است.

در دقیقه ۱۰، «کامیلو وارگاس» دروازه‌بان کلمبیا با یک پاس اشتباه در هنگام آغاز مجدد بازی، هم‌تیمی‌های خود را با خطر مواجه کرد اما بازیکنان کنگو نتوانستند از این اشتباه استفاده کنند.

در دقیقه ۱۲، کلمبیا بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت. «خامس رودریگس» از فاصله‌ای نسبتاً دور اقدام به شوت‌زنی کرد و ضربه فنی او در حالی که به سمت گوشه پایین دروازه می‌رفت، با واکنش تماشایی «لیونل امپاسی» راهی کرنر شد.

در دقیقه ۱۴، حملات یک‌طرفه کلمبیا ادامه داشت. در شرایطی که هواداران پرتعداد این تیم فضای ورزشگاه آکرون را به سود نماینده آمریکای جنوبی کرده بودند، «خامس رودریگس» پاس بلندی را برای «لوئیس دیاز» ارسال کرد اما توپ بیش از اندازه بلند بود و این فرصت از دست رفت.

در دقیقه ۱۶، تصاویر تلویزیونی «میشل کوکا مبولادینگا» هوادار مشهور تیم ملی کنگو را روی سکوها نشان داد. او از نمایش ضعیف تیمش در دقایق ابتدایی مسابقه رضایت نداشت و شاهد برتری کامل کلمبیا بود.

در دقیقه ۱۸، کلمبیا یک بار دیگر موقعیتی جدی روی دروازه حریف خلق کرد. «لوئیس دیاز» پس از دریافت یک پاس چیپ در محوطه جریمه، با حرکتی تکنیکی برای خود فضای شوت‌زنی ایجاد کرد اما ضربه او با برخورد به پاشنه پای امپاسی تغییر مسیر داد و راهی کرنر شد تا دروازه کنگو همچنان بسته بماند.

در دقیقه ۲۰، فشار حملات کلمبیا ادامه یافت. این بار «گوستاوو پوئرتا» از فاصله حدود ۳۰ یاردی فرصت شوت‌زنی پیدا کرد و ضربه‌ای محکم و کات‌دار را به سمت دروازه فرستاد اما لیونل امپاسی با واکنشی مطمئن توپ را دفع کرد و بار دیگر ناجی تیمش شد.

در دقیقه ۲۴ و در آستانه توقف بازی برای نوشیدن آب، بازیکنان کنگو بیش از هر زمان دیگری به این وقفه نیاز داشتند؛ چرا که فشار سنگین و مداوم حملات کلمبیا اجازه نفس کشیدن به این تیم نداده بود. در سوی مقابل، کلمبیایی‌ها که کاملاً بر جریان مسابقه مسلط بودند، تمایل چندانی به ایجاد وقفه در روند بازی نداشتند.

در دقیقه ۳۲ مسابقه، «لوئیس دیاز» با پیدا کردن فضایی مناسب در سمت چپ خط حمله، به داخل محوطه جریمه نفوذ کرد و پس از حرکت عرضی اقدام به شوت‌زنی کرد اما ضربه او در میان ازدحام مدافعان کنگو بلوکه شد و راهی به سمت دروازه پیدا نکرد.

در دقیقه ۳۴، برتری فنی کلمبیا همچنان ادامه داشت. بازیکنان این تیم با گردش سریع توپ و انجام دوندگی‌های متعدد در عمق خط دفاعی حریف، بارها ساختار دفاعی کنگو را تحت فشار قرار دادند. با این حال، شاگردان کلمبیا با وجود خلق موقعیت‌های متعدد هنوز موفق به باز کردن دروازه حریف نشده بودند.

در دقیقه ۳۶، تیم ملی کنگو که پس از وقفه نوشیدن آب عملکرد بهتری نسبت به دقایق ابتدایی مسابقه ارائه کرده بود، صاحب یک ضربه کرنر شد. ارسال این ضربه به شکلی خطرناک به محوطه جریمه کلمبیا فرستاده شد اما مدافعان این تیم با هوشیاری توپ را دفع کردند تا دروازه‌شان همچنان بسته بماند.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دیگر بازی این گروه شامگاه سه‌شنبه ۲ تیر تیم‌های ملی پرتغال و ازبکستان به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۵ بر صفر پرتغالی‌ها به پایان رسید.