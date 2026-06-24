برد اقتصادی کلمبیا و فرار کنگو از شکست سنگین

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال کلمبیا و جمهوری کنگو صبح امروز چهارشنبه ۳ تیر و در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از ساعت ۰۵:۳۰ به وقت تهران از گروه K با قضاوت مائوریتزیو ماریانی و در ورزشگاه گوادالاخارا مکزیک رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه یک بر صفر به سود کلمبیا خاتمه یافت.

در دقیقه ۲ مسابقه، تیم ملی کنگو نخستین موقعیت بازی را خلق کرد. «ادو کایمبه» از پشت محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی کرد و ضربه‌ای قدرتمند را روانه دروازه کلمبیا ساخت، اما توپ با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت.

دو دقیقه بعد، کلمبیا پاسخ خطرناکی به این حمله داد. بازیکنان این تیم با عبور از پرس بازیکنان کنگو، حمله‌ای سریع را ترتیب دادند و «جون آریاس» در موقعیت گلزنی قرار گرفت، اما «لیونل امپاسی» دروازه‌بان کنگو با واکنشی مناسب ضربه او را مهار کرد. در ادامه توپ مقابل پای «دنیل مونوز» قرار گرفت اما ضربه این بازیکن به تور کنار دروازه برخورد کرد.

VAR خوشحالی زود هنگام کلمبیایی‌ها را خراب کرد

در دقیقه ۷، کلمبیا موفق شد دروازه کنگو را باز کند. «دنیل مونوز» ابتدا ضربه سر خود را روانه دروازه کرد که توسط امپاسی مهار شد اما مدافع پیش‌تاخته کلمبیا در ریباند توپ را وارد دروازه کرد. با این حال کمک‌داور پرچم خود را به نشانه آفساید بالا برد و گل مردود اعلام شد.

یک دقیقه بعد، تصاویر VAR نیز تصمیم داور را تأیید کرد. بازبینی آفساید نیمه‌خودکار نشان داد که مونوز لحظه‌ای زودتر از مدافعان کنگو حرکت خود را آغاز کرده و گل به درستی مردود اعلام شده است.

در دقیقه ۱۰، «کامیلو وارگاس» دروازه‌بان کلمبیا با یک پاس اشتباه در هنگام آغاز مجدد بازی، هم‌تیمی‌های خود را با خطر مواجه کرد اما بازیکنان کنگو نتوانستند از این اشتباه استفاده کنند.

در دقیقه ۱۲، کلمبیا بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت. «خامس رودریگس» از فاصله‌ای نسبتاً دور اقدام به شوت‌زنی کرد و ضربه فنی او در حالی که به سمت گوشه پایین دروازه می‌رفت، با واکنش تماشایی «لیونل امپاسی» راهی کرنر شد.

در دقیقه ۱۴، حملات یک‌طرفه کلمبیا ادامه داشت. در شرایطی که هواداران پرتعداد این تیم فضای ورزشگاه آکرون را به سود نماینده آمریکای جنوبی کرده بودند، «خامس رودریگس» پاس بلندی را برای «لوئیس دیاز» ارسال کرد اما توپ بیش از اندازه بلند بود و این فرصت از دست رفت.

در دقیقه ۱۶، تصاویر تلویزیونی «میشل کوکا مبولادینگا» هوادار مشهور تیم ملی کنگو را روی سکوها نشان داد. او از نمایش ضعیف تیمش در دقایق ابتدایی مسابقه رضایت نداشت و شاهد برتری کامل کلمبیا بود.

در دقیقه ۱۸، کلمبیا یک بار دیگر موقعیتی جدی روی دروازه حریف خلق کرد. «لوئیس دیاز» پس از دریافت یک پاس چیپ در محوطه جریمه، با حرکتی تکنیکی برای خود فضای شوت‌زنی ایجاد کرد اما ضربه او با برخورد به پاشنه پای امپاسی تغییر مسیر داد و راهی کرنر شد تا دروازه کنگو همچنان بسته بماند.

در دقیقه ۲۰، فشار حملات کلمبیا ادامه یافت. این بار «گوستاوو پوئرتا» از فاصله حدود ۳۰ یاردی فرصت شوت‌زنی پیدا کرد و ضربه‌ای محکم و کات‌دار را به سمت دروازه فرستاد اما لیونل امپاسی با واکنشی مطمئن توپ را دفع کرد و بار دیگر ناجی تیمش شد.

در دقیقه ۲۴ و در آستانه توقف بازی برای نوشیدن آب، بازیکنان کنگو بیش از هر زمان دیگری به این وقفه نیاز داشتند؛ چرا که فشار سنگین و مداوم حملات کلمبیا اجازه نفس کشیدن به این تیم نداده بود. در سوی مقابل، کلمبیایی‌ها که کاملاً بر جریان مسابقه مسلط بودند، تمایل چندانی به ایجاد وقفه در روند بازی نداشتند.

در دقیقه ۳۲ مسابقه، «لوئیس دیاز» با پیدا کردن فضایی مناسب در سمت چپ خط حمله، به داخل محوطه جریمه نفوذ کرد و پس از حرکت عرضی اقدام به شوت‌زنی کرد اما ضربه او در میان ازدحام مدافعان کنگو بلوکه شد و راهی به سمت دروازه پیدا نکرد.

در دقیقه ۳۴، برتری فنی کلمبیا همچنان ادامه داشت. بازیکنان این تیم با گردش سریع توپ و انجام دوندگی‌های متعدد در عمق خط دفاعی حریف، بارها ساختار دفاعی کنگو را تحت فشار قرار دادند. با این حال، شاگردان کلمبیا با وجود خلق موقعیت‌های متعدد هنوز موفق به باز کردن دروازه حریف نشده بودند.

در دقیقه ۳۶، تیم ملی کنگو که پس از وقفه نوشیدن آب عملکرد بهتری نسبت به دقایق ابتدایی مسابقه ارائه کرده بود، صاحب یک ضربه کرنر شد. ارسال این ضربه به شکلی خطرناک به محوطه جریمه کلمبیا فرستاده شد اما مدافعان این تیم با هوشیاری توپ را دفع کردند تا دروازه‌شان همچنان بسته بماند.

شروع نیمه دوم

نیمه دوم دیدار تیم‌های ملی فوتبال کلمبیا و جمهوری دموکراتیک کنگو با یک تغییر در ترکیب نماینده آفریقا آغاز شد. در دقیقه ۴۶، «سباستین دزابره» سرمربی کنگو تصمیم گرفت «نوآ سادیکی» بازیکن باشگاه ساندرلند را به جای «نگال‌آیل موکائو» راهی میدان کند تا انرژی تازه‌ای به خط میانی تیمش تزریق شود.

در دقیقه ۴۸، کلمبیا شروعی محتاطانه‌تر نسبت به نیمه نخست داشت و با پاس‌های متعدد در میانه میدان سعی کرد کنترل بازی را در اختیار بگیرد. در ادامه، ارسال بلند بازیکنان این تیم برای «لوئیس سوارز» بیش از حد بلند بود و در نهایت در اختیار «لیونل امپاسی» دروازه‌بان کنگو قرار گرفت.

در دقیقه ۵۱، کلمبیا بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت. «دنیل مونوز» که در سمت راست یکی از فعال‌ترین بازیکنان تیمش بود، ارسال خطرناکی را روی دروازه انجام داد که توسط مدافعان کنگو به کرنر فرستاده شد. ارسال نخست دفع شد اما در ادامه توپ دوباره به محوطه جریمه بازگشت و «لوئیس دیاز» با ضربه‌ای خطرناک دروازه حریف را تهدید کرد که «لیونل امپاسی» با واکنشی درخشان آن را مهار کرد. توپ برگشتی مقابل پای «جون آریاس» قرار گرفت اما ضربه این بازیکن با اختلاف از کنار دروازه به بیرون رفت. در این دقایق، امپاسی یکی از بهترین نمایش‌های یک دروازه‌بان در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ثبت رسانده بود.

در دقیقه ۵۳، با وجود اینکه بخش‌هایی از ورزشگاه خالی به نظر می‌رسید، اما تشویق‌های پرشور هواداران کلمبیا فضای ورزشگاه را کاملاً به سود نماینده آمریکای جنوبی کرده بود.

یک دقیقه بعد و در دقیقه ۵۴، جمهوری دموکراتیک کنگو روی یک ضدحمله خطرناک ظاهر شد. «آرون وان‌بیساکا» با هوشیاری مسیر حمله کلمبیا را قطع کرد و زمینه ضدحمله را فراهم ساخت. او توپ را به «ساموئل موتوسامی» رساند اما این بازیکن در ضربه نهایی دقت لازم را نداشت و توپ را با اختلاف زیاد از بالای دروازه به بیرون فرستاد.

در دقیقه ۵۶، نشانه‌هایی از احتمال تغییرات در ترکیب کلمبیا دیده شد و کادر فنی این تیم در کنار زمین مشغول بررسی شرایط برای انجام تعویض‌های جدید بود.

در دقیقه ۵۷، نخستین کارت زرد مسابقه به نام «جون لوکومی» ثبت شد. مدافع کلمبیا به دلیل جلوگیری از حرکت «آرون وان‌بیساکا» با خطا، از داور کارت زرد دریافت کرد.

در دقیقه ۵۹، هر دو تیم دست به تغییر در ترکیب خود زدند. در تیم ملی کنگو، «سیمون بانزا» به جای «سدریک باکامبو» وارد زمین شد. در سوی مقابل نیز کلمبیا دو تعویض همزمان انجام داد و «خامس رودریگس» کاپیتان تیم به همراه «لوئیس سوارز» از زمین خارج شدند و «جون کوردوبا» و «خوان کوئینترو» جای آنها را گرفتند. بازوبند کاپیتانی نیز به کوئینترو سپرده شد.

در دقیقه ۶۰، «لوئیس دیاز» برای رسیدن به یک توپ بلند در محوطه جریمه خیز برداشت اما «لیونل امپاسی» با خروجی به‌موقع توپ را در اختیار گرفت و اجازه خلق موقعیت را نداد.

در دقیقه ۶۱، کلمبیا با پاس‌های کوتاه و ترکیبی در فضای فشرده اطراف محوطه جریمه کنگو، موقعیت مناسبی ایجاد کرد اما «خوان کوئینترو» در ارسال پاس نهایی برای «دنیل مونوز» دقت لازم را نداشت و توپ از زمین خارج شد تا فرصت این تیم از دست برود.

در دقیقه ۶۲، آمارها نشان می‌داد کلمبیا در ۱۵ دقیقه ابتدایی نیمه دوم بیش از ۷۰ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشته است. با این حال، شاگردان نستور لورنزو تنها یک شوت در چارچوب ثبت کرده بودند و همچنان در باز کردن دروازه حریف ناکام مانده بودند.

در دقیقه ۶۵، فشار حملات کلمبیا به اوج رسید؛ به‌طوری که تمامی بازیکنان این تیم به جز «کامیلو وارگاس» دروازه‌بان، در نیمه زمین کنگو حضور داشتند. در این صحنه «یوهان موخیکا» از سمت چپ نفوذ کرد و ارسال خطرناکی را روی دروازه فرستاد اما «لیونل امپاسی» بار دیگر با واکنشی فوق‌العاده و در حالی که کاملاً کش آمده بود، توپ را دفع کرد تا همچنان ستاره اول میدان باقی بماند.

در دقیقه ۶۸، جریان بازی برای دقایقی از ریتم افتاد و حملات کلمبیا نیز از انسجام دقایق قبل فاصله گرفت. به نظر می‌رسید بازیکنان این تیم برای عبور از ساختار دفاعی کنگو با کمبود ایده‌های هجومی مواجه شده‌اند.

در دقیقه ۶۹، داور مسابقه برای دومین بار بازی را به دلیل گرمای هوا متوقف کرد تا بازیکنان دو تیم از فرصت نوشیدن آب استفاده کنند.

در دقیقه ۷۳، کنگو دو تعویض دیگر انجام داد و «شارل پیکل» و «ژوریس کایمبه» به جای «ادو کایمبه» و «آرتور ماسوآکو» وارد میدان شدند.

در دقیقه ۷۵، جمهوری دموکراتیک کنگو بهترین فرصت خود در نیمه دوم را خلق کرد. «یوان ویسا» در محوطه جریمه صاحب فضا شد اما ضربه او توسط مدافعان کلمبیا بلوکه شد. در ادامه توپ روی ارسال دیگری به «شارل پیکل» رسید اما ضربه سر این بازیکن قدرت و دقت کافی را نداشت.

در دقیقه ۷۶، «لوئیس دیاز» روی یک توپ بلند در موقعیت شوت‌زنی قرار گرفت و ضربه او نیز توسط دروازه‌بان مهار شد اما کمک داور بلافاصله پرچم آفساید را بالا برد و این صحنه بی‌نتیجه ماند.

قفل دروازه کنگو باز شد

در همین دقیقه، کلمبیا سرانجام به گل رسید. «خون کوردوبا» با هوشمندی توپ را از مدافعان عبور داد و «دنیل مونوز» پس از دریافت پاس، با ضربه‌ای که پس از برخورد به مدافعان تغییر مسیر داد، توپ را وارد دروازه کرد تا کلمبیا یک بر صفر پیش بیفتد.

گل دوم کلمبیا مردود شد

تنها چند دقیقه بعد و در دقیقه ۸۰، کلمبیا بار دیگر دروازه حریف را باز کرد. «لوئیس دیاز» توپ را با ضربه‌ای زیبا از بالای سر دروازه‌بان عبور داد اما داور به دلیل خطای این بازیکن روی مدافع حریف، گل را مردود اعلام کرد.

در دقیقه ۸۱، جمهوری دموکراتیک کنگو آخرین تلاش خود برای بازگشت به بازی را با یک تعویض تهاجمی انجام داد و «ناتانائل امبوکو» به جای «ساموئل موتوسامی» وارد زمین شد تا توان هجومی تیم افزایش یابد.

تکرار بدشانسی برای دیاز

اما تنها دقایقی بعد، کلمبیا اختلاف را دو برابر کرد. «لوئیس دیاز» که پیش‌تر گلش مردود شده بود، این بار با ضربه‌ای تماشایی و قدرتمند توپ را به گوشه بالای دروازه فرستاد تا حساب کار دو بر صفر شود و خیال هواداران کلمبیا تا حد زیادی راحت شود. اما داور این گل را به دلیل آفساید رد کرد تا بدشانسی برای دیاز تکرار شود.

در نهایت این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود کلمبیا به پایان رسید.

در دیگر بازی این گروه شامگاه سه‌شنبه ۲ تیر تیم‌های ملی پرتغال و ازبکستان به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری ۵ بر صفر پرتغالی‌ها به پایان رسید.

در پایان دور دوم مرحله گروهی، تیم ملی کلمبیا با ۶ امتیاز در صدر جدول گروه K قرار گرفت و صعودش به مرحله حذفی قطعی شد و تیم پرتغال با ۴ امتیاز ور مکان دوم ایستاد. تیم های کنگو و ازبکستان هم با یک و بدون امتیاز در رده های سوم و چهارم قرار گرفتند.