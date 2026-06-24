کرواسی با گل طلایی بودیمیر از سد پاناما گذشت/ پاناما حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال کرواسی و پاناما در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از گروه L بامداد امروز چهارشنبه ۳ تیر و از ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران با قضاوت پیر آجو و در ورزشگاه تورنتو کانادا به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود کرواسی خاتمه یافت.

تساوی دو تیم در نیمه اول

در دقیقه ۲ مسابقه، کرواسی نخستین حمله جدی بازی را طراحی کرد. «لوکا مودریچ» با ارسال توپی دقیق از سمت راست، «مارکو پاسالیچ» را صاحب موقعیت کرد اما ضربه سر این بازیکن با اختلاف زیادی از بالای دروازه به بیرون رفت.

یک دقیقه بعد، برخلاف انتظارها که تصور می‌شد پاناما با دفاعی فشرده تنها به ضدحملات چشم دوخته باشد، این تیم با حفظ توپ و انجام چند پاس متوالی موفق شد یک ضربه ایستگاهی در زمین کرواسی به دست آورد. ارسال توپ به محوطه جریمه با دفع ناقص مدافعان کرواسی همراه شد اما در نهایت ضربه «امیر موریو» توسط مدافعان بلوکه شد.

در دقیقه ۵، لوکا مودریچ بار دیگر کیفیت بالای خود را به نمایش گذاشت و با یک پاس بلند تماشایی، «ایوان پریشیچ» را در موقعیت مناسبی قرار داد اما این بازیکن نتوانست توپ را به خوبی کنترل کند و دروازه‌بان پاناما صاحب توپ شد.

در دقیقه ۹، «یوئل بارسناس» با حرکتی تکنیکی در میانه میدان چند بازیکن کرواسی را از پیش رو برداشت و زمینه یک حمله دیگر را برای پاناما فراهم کرد. در ادامه، این تیم صاحب یک ضربه ایستگاهی در موقعیتی مناسب شد تا بار دیگر دروازه کرواسی را تهدید کند.

در دقیقه ۱۰، پس از وقفه‌ای نسبتاً طولانی، بارسناس ضربه ایستگاهی را به سمت تیر دوم ارسال کرد اما مدافعان کرواسی با ضربه سر توپ را دور کردند و اجازه خلق موقعیت را ندادند.

در دقیقه ۱۶، پاناما روی یک ضدحمله سریع تا آستانه گلزنی پیش رفت. تغییر جهت بازی به سمت راست باعث شد «امیر موریو» در فضای مناسبی صاحب توپ شود. او پس از یک کنترل خوب، ارسال زمینی خطرناکی را مقابل دروازه انجام داد اما «خوسه فاخاردو» تنها چند سانتی‌متر با رسیدن به توپ فاصله داشت و این فرصت از دست رفت.

در دقیقه ۲۰، کرواسی همچنان برای خلق نخستین موقعیت جدی خود تلاش می‌کرد. لوکا مودریچ هدایت بازی را بر عهده داشت اما انسجام دفاعی بازیکنان پاناما اجازه نفوذ به حریف نمی‌داد. در این دقایق چند برخورد فیزیکی سنگین نیز در جریان بازی رخ داد اما داور ترجیح داد بازی را ادامه دهد.

در دقیقه ۲۳، خطرناک‌ترین صحنه مسابقه شکل گرفت. «امیر موریو» از سمت راست توپ را روی دروازه ارسال کرد و «خوسه لوئیس رودریگس» با ضربه سری دقیق دروازه کرواسی را هدف گرفت اما «دومینیک لیواکوویچ» با واکنشی درخشان توپ را به تیر افقی دروازه کوبید و مانع از گلزنی پاناما شد.

یک دقیقه بعد، داور مسابقه به دلیل گرمای هوا بازی را برای نوشیدن آب متوقف کرد. البته مشخص شد در صحنه قبلی، توپ پیش از ارسال موریو از خط عرضی عبور کرده بود و حتی در صورت گل شدن نیز این گل مردود اعلام می‌شد. با این حال، پاناما تیم برتر میدان تا آن لحظه بود.

در دقیقه ۲۷، پس از پایان وقفه، بازی از سر گرفته شد و گزارش‌ها حاکی از آن بود که «زلاتکو دالیچ» سرمربی کرواسی در زمان توقف مسابقه گفت‌وگویی جدی و تند با شاگردانش داشته تا عملکرد ضعیف تیمش را بهبود ببخشد.

در دقیقه ۳۲، کرواسی سرعت گردش توپ خود را افزایش داد اما همچنان موفق به ثبت حتی یک شوت در چارچوب نشده بود و دفاع منسجم پاناما به خوبی حملات این تیم را خنثی می‌کرد.

در دقیقه ۳۴، اشتباه «مارین پونگراچیچ» در نیمه زمین خودی می‌توانست برای کرواسی گران تمام شود اما «متئو کواچیچ» با بازگشتی به‌موقع مانع از نفوذ «کریستیان مارتینز» به محوطه جریمه شد و خطر را دفع کرد.

در دقیقه ۳۵، پونگراچیچ بار دیگر مرتکب اشتباه شد. او که دقایقی قبل توپ را از دست داده بود، این بار پاس خود را مستقیماً به بیرون زمین فرستاد تا نارضایتی هواداران کرواسی در سکوها آشکار شود.

در دقیقه ۳۷، کرواسی در زمین پاناما صاحب یک ضربه ایستگاهی شد اما بازیکنان این تیم با انتخابی عجیب، ضربه را کوتاه کار کردند و خیلی زود توپ را از دست دادند. هرچند پاس بلند پانامایی‌ها در ادامه بیش از حد بلند بود و مدافعان کرواسی فرصت بازگشت پیدا کردند، اما حملات نماینده آمریکای مرکزی همچنان ادامه داشت و این تیم در دقایق پایانی نیمه نخست عملکردی امیدوارکننده از خود به نمایش گذاشت.

شروع نیمه دوم

در دقیقه ۴۸ مسابقه، بازی هنوز ریتم مشخصی به خود نگرفته بود و بیشتر درگیری‌ها در میانه میدان دنبال می‌شد. دو تیم تلاش داشتند کنترل جریان مسابقه را در اختیار بگیرند اما موقعیت خطرناکی روی دروازه‌ها ایجاد نشد.

یک دقیقه بعد، «دومینیک لیواکوویچ» دروازه‌بان کرواسی پس از برخورد با پای «کریستیان مارتینز» هنگام دفع توپ روی زمین افتاد. هرچند تماس میان دو بازیکن وجود داشت، اما به نظر می‌رسید دروازه‌بان کرواسی تا حدی در این صحنه اغراق کرده است.

در دقیقه ۵۲، «کریستیان مارتینز» پس از ارسال از سمت راست زمین، از هواداران پاناما خواست حمایت بیشتری از تیم خود داشته باشند. توپ او به کرنر رفت و هواداران نیز با تشویق‌های خود پاسخ دادند تا امیدها برای گلزنی پاناما افزایش یابد.

در ادامه همین دقیقه، پاناما ضربه کرنر را به صورت کوتاه آغاز کرد اما در نهایت ارسال مارتینز به داخل محوطه جریمه توسط مدافعان کرواسی مسدود شد و این فرصت از دست رفت.

کرواسی برخلاف جریان بازی به گل رسید

در دقیقه ۵۴، کرواسی نخستین گل مسابقه را به ثمر رساند. این گل با یک حرکت ترکیبی زیبا از سمت راست شکل گرفت. یک پاس پشت پای هوشمندانه، «یوسیپ استانیشیچ» را در فضای مناسب صاحب توپ کرد و او نیز با ارسال زمینی دقیق، توپ را مقابل دروازه فرستاد تا «آنته بودیمیر» که در ابتدای نیمه دوم وارد زمین شده بود، از تیر دوم توپ را وارد دروازه کند و کرواسی را با یک گل پیش بیندازد.

سه دقیقه بعد و در دقیقه ۵۷، کرواسی تا آستانه گل دوم نیز پیش رفت. پس از دفع کرنر پاناما، بازیکنان کرواسی ضدحمله سریعی را ترتیب دادند و «مارکو پاسالیچ» در موقعیت تک به تک با «اورلاندو موسکرا» قرار گرفت اما دروازه‌بان پاناما با واکنشی خوب مانع گلزنی شد. توپ برگشتی بار دیگر به پاسالیچ رسید اما این بازیکن از زاویه‌ای بسته ضربه خود را با اختلاف زیاد به بیرون فرستاد.

در دقیقه ۶۰، پاناما که در نیمه نخست نمایش خوبی داشت، همچنان برای جبران نتیجه تلاش می‌کرد. ارسال مناسبی از سمت راست روی دروازه کرواسی انجام شد اما «خوسه فاخاردو» نتوانست ضربه سر خود را در چارچوب قرار دهد تا یکی دیگر از فرصت‌های این تیم از دست برود.

در دقیقه ۶۲، پاناما بار دیگر صاحب ضربه کرنر شد و فشار خود را روی دروازه کرواسی افزایش داد، اما همانند دفعات قبل این موقعیت نیز در نهایت به یک ضدحمله برای کرواسی منجر شد.

در دقیقه ۶۵، هرچه بازیکنان پاناما نفرات بیشتری را برای جبران نتیجه به خط حمله اضافه می‌کردند، فضاهای بیشتری نیز در اختیار کرواسی قرار می‌گرفت تا روی ضدحملات خطرناک ظاهر شود. همین موضوع باعث شد نیمه دوم نسبت به نیمه نخست جذاب‌تر و پرهیجان‌تر دنبال شود.

در دقیقه ۶۸، پاناما بار دیگر تا آستانه گل تساوی پیش رفت. «امیر موریو» دو بار متوالی دروازه کرواسی را تهدید کرد و «دومینیک لیواکوویچ» هر دو بار با واکنش‌های مناسب مانع گلزنی شد. در ادامه و روی کرنر حاصل از این حملات، «کارلوس هاروی» با ضربه سر دروازه کرواسی را هدف گرفت اما لیواکوویچ با نوک انگشتان خود توپ را راهی کرنر کرد و یک بار دیگر ناجی تیمش شد.

در دقیقه ۷۰، داور مسابقه برای دومین بار به دلیل گرمای هوا بازی را متوقف کرد تا بازیکنان دو تیم از فرصت نوشیدن آب استفاده کنند. این وقفه در شرایطی رخ داد که پاناما فشار زیادی روی دروازه کرواسی وارد کرده بود و به دنبال رسیدن به گل تساوی بود.

در دقیقه ۷۱، زلاتکو دالیچ سرمربی کرواسی دست به دو تعویض همزمان زد. «لوکا سوچیچ» و «پتار سوچیچ» که نسبت فامیلی و پسرعمو هستند، به جای «مارکو پاسالیچ» و «متئو کواچیچ» وارد زمین شدند تا انرژی تازه‌ای به ترکیب کرواسی تزریق شود.

در دقیقه ۷۵، شرایط برای پاناما دشوارتر از همیشه به نظر می‌رسید. در صورت حفظ این نتیجه، پاناما دومین شکست متوالی یک بر صفر خود را در جام جهانی ۲۰۲۶ تجربه می‌کرد؛ آن هم در دیدارهایی که بسیاری معتقد بودند این تیم شایسته کسب امتیاز از آنها بوده است. با این حال، ضعف در ضربات نهایی و ناتوانی در استفاده از موقعیت‌ها، مهم‌ترین مشکل نماینده آمریکای مرکزی در این مسابقه بوده و آنها تنها ۱۵ دقیقه به اضافه وقت‌های تلف‌شده برای تغییر سرنوشت بازی فرصت داشتند.

در دقیقه ۷۹ مسابقه، پاناما بار دیگر صاحب یک ضربه کرنر شد. با اعلام این کرنر، شور و هیجان هواداران پاناما در ورزشگاه تورنتو افزایش یافت و سطح تشویق‌ها به شکل محسوسی بالا رفت؛ موضوعی که نشان می‌داد آنها همچنان به بازگشت تیم‌شان امیدوار هستند.

یک دقیقه بعد و در دقیقه ۸۰، ارسال کرنر پاناما در تیر دوم به «کارلوس هاروی» رسید. این بازیکن پس از کنترل توپ، ضربه محکمی را روانه دروازه کرد اما توپ به تور کنار دروازه برخورد کرد تا یکی دیگر از فرصت‌های خوب پاناما برای رسیدن به گل تساوی از دست برود.

در دقیقه ۸۱، کرواسی در موقعیتی مناسب پشت محوطه جریمه پاناما صاحب یک ضربه ایستگاهی شد. در حالی که بسیاری انتظار داشتند «لوکا مودریچ» پشت توپ قرار بگیرد، کاپیتان باتجربه کرواسی پیش از نواخته شدن ضربه از زمین خارج شد. مودریچ که دویستمین بازی ملی خود را انجام می‌داد، هنگام ترک زمین با تشویق ایستاده و پرشور هواداران روبه‌رو شد و «ماریو پاسالیچ» به جای او وارد میدان شد.

در دقیقه ۸۲، «لوکا سوچیچ» مسئولیت زدن ضربه ایستگاهی را برعهده گرفت اما توپ پس از برخورد به دیوار دفاعی پاناما تغییر مسیر داد و راهی کرنر شد تا کرواسی از این فرصت نیز به نتیجه نرسد.

یک دقیقه بعد و در دقیقه ۸۳، پس از دفع کرنر کرواسی، تیم ملی پاناما برای افزایش توان هجومی خود دست به تعویض زد و «آزاریاس لوندونیو» به جای «خوسه فاخاردو» وارد زمین شد تا شاید بتواند در دقایق پایانی گره بازی را باز کند.

در دقیقه ۸۶، بازیکنان کرواسی با حفظ مالکیت توپ و انجام پاس‌های متوالی، جریان مسابقه را تحت کنترل خود درآوردند. شاگردان زلاتکو دالیچ با گردش آرام توپ، بازیکنان پاناما را وادار به دوندگی کردند و در عین حال تلاش داشتند زمان را به سود خود مدیریت کنند تا برتری یک بر صفرشان را تا پایان مسابقه حفظ کنند.

در نهایت این بازی با برتری یک بر صفر تیم ملی کرواسی به پایان رسید تا کروات‌ها به اولین پیروزی خود در جام جهانی ۲۰۲۶ دست یابند.

با کسب سه امتیاز این بازی کرواسی پس از انگلیس و غنا که هر دو تیم ۴ امتیازی هستند در مکان سوم قرار گرفت و پاناما بدون امتیاز باقی ماند و از دور رقابت‌ها کنار رفت.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و غنا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل تمام شد و هر دو تیم ۴ امتیازی شدند.