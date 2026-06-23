تساوی انگلیس و غنا در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و غنا در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه L شامگاه سه‌شنبه ۲ تیر و با قضاوت مارتینز در ورزشگاه دالاس آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و غنا در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با شروعی محتاطانه از سوی دو تیم آغاز شد و در همان دقایق ابتدایی، انگلیسی‌ها با مالکیت بالای توپ سعی در کنترل جریان بازی داشتند.

در دقیقه ۲ مسابقه، غنا با اتخاذ یک رویکرد تدافعی و چینش فشرده در زمین خودی، فضاها را بر شاگردان انگلیس بست و اجازه ایجاد موقعیت جدی را به حریف نداد.

در دقیقه ۴، «ریس جیمز» با دید مناسب خود موفق شد فضای مناسبی برای ارسال پاس عمقی به سمت «جود بلینگام» پیدا کند، اما پاس این هافبک انگلیس دقت لازم را نداشت و توپ از دست رفت تا فرصت حمله برای سه‌شیرها از بین برود.

در دقیقه ۹، داور مسابقه به دلیل برخوردی در میانه میدان بازی را متوقف کرد؛ در این صحنه «جود بلینگام» روی زمین افتاد اما پس از بررسی وضعیت، مشکل جدی برای این بازیکن گزارش نشد. در همین دقیقه، آمار جالبی از مالکیت و پاس‌های انگلیس نیز ثبت شد؛ به‌طوری که این تیم در پنج دقیقه ابتدایی ۷۱ پاس به ثبت رساند که در تاریخ ثبت آمار جام جهانی از سال ۱۹۶۶، تنها دیدار پرتغال مقابل کنگو در این تورنمنت با ۷۴ پاس در پنج دقیقه نخست، آمار بالاتری داشته است.

در دقیقه ۱۱، انگلیس تلاش کرد با پاس‌کاری سریع در محوطه جریمه غنا به موقعیت گل برسد، اما حضور فشرده مدافعان زردپوش غنا در کنار «هری کین» و «جود بلینگام» باعث شد فضای لازم برای ضربه نهایی ایجاد نشود.

در دقیقه ۱۴، بازی همچنان با برتری مالکیتی محسوس انگلیس دنبال شد و این تیم نزدیک به ۹۰ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت. در ادامه، انگلیس صاحب یک ضربه ایستگاهی در موقعیت مناسب شد. «دکلان رایس» پشت توپ قرار گرفت و با شوتی محکم دروازه غنا را هدف قرار داد، اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت تا نخستین موقعیت جدی انگلیس در این مسابقه بی‌ثمر بماند.

در دقیقه ۲۱ مسابقه، پس از یک برخورد در جریان بازی، هر دو بازیکن حاضر در صحنه قادر به ادامه کار اعلام شدند. در این میان «جردن آیو» نیز از ناحیه صورت دچار خونریزی سطحی شد و با بانداژ به بازی بازگشت تا مشکلی برای ادامه مسابقه نداشته باشد.

در ادامه، داور مسابقه به دلیل شرایط جسمانی بازیکنان و گرمای هوا دستور توقف کوتاهی برای نوشیدن آب صادر کرد و بدین ترتیب «هیدریشن بریک» در میانه نیمه نخست انجام شد؛ تصمیمی که با واکنش برخی از دنبال‌کنندگان مسابقه همراه شد.

در دقیقه ۳۳، غنا از میانه میدان صاحب یک ضربه ایستگاهی شد اما در ادامه، انگلیس بلافاصله با خطایی در نزدیکی محوطه جریمه خودی پاسخ داد تا جریان بازی همچنان پر برخورد و متعادل در بخش‌های مختلف زمین دنبال شود. در این دقایق، شاگردان انگلیس با وجود مالکیت توپ، از ایجاد موقعیت‌های جدی روی دروازه حریف بازمانده و با انسجام دفاعی غنا با مشکل جدی مواجه شده‌اند.

در دقیقه ۳۵، «جود بلینگام» با شوتی از پشت محوطه جریمه تلاش کرد دروازه غنا را تهدید کند، اما ضربه او توسط مدافعان بلوکه شد. در ادامه، کادر فنی انگلیس از بازیکنان خود خواستند سرعت گردش توپ را افزایش دهند تا بتوانند از تراکم دفاعی غنا عبور کنند.

در دقیقه ۴۰ مسابقه، آمار جالبی از عملکرد خط دفاعی انگلیس منتشر شد. بر اساس داده‌های آماری، «ازری کونسا» با ۵۸ پاس صحیح از ۵۸ پاس و «مارک گِهی» با ۵۷ پاس صحیح از ۵۷ پاس، هنوز هیچ پاس اشتباهی در این دیدار نداشته‌اند. نکته قابل توجه اینکه مجموع پاس‌های این دو بازیکن از تعداد پاس‌های کل ترکیب اصلی غنا (۴۲ پاس) نیز بیشتر بوده است. با این حال، کارشناسان معتقدند توماس توخل همچنان از تیمش انتظار بازی تهاجمی‌تری دارد.

در دقیقه ۴۱، «دکلان رایس» به دلیل یک خطای دیرهنگام روی بازیکن حریف از داور کارت زرد دریافت کرد. این بازیکن در تلاش برای تصاحب توپ بود اما برخورد او با بازیکن غنا از دید داور خطا تشخیص داده شد و با کارت زرد جریمه شد.

در دقیقه ۴۳، نخستین موقعیت جدی غنا روی دروازه انگلیس شکل گرفت. «آنتوان سمنیو» با قدرت بدنی خود «ریس جیمز» را از توپ جدا کرد و وارد محوطه جریمه شد؛ صحنه‌ای که برای لحظاتی خط دفاع انگلیس را نگران کرد. با این حال مدافعان انگلیس موفق شدند در لحظه آخر خطر را دفع کنند و اجازه شوت‌زنی جدی ندهند. در ادامه این صحنه، غنا صاحب یک ضربه کرنر شد تا برای اولین بار در این مسابقه فشار تهاجمی خود را روی دروازه حریف افزایش دهد.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی فوتبال کراواسی و پاناما بامداد چهارشنبه ۳ تیر و از ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.