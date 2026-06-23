به گزارش خبرنگار مهر،تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و غنا در دور دوم مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ و از گروه L شامگاه سه‌شنبه ۲ تیر و با قضاوت مارتینز و از ساعت ۲۳:۳۰ به وقت تهران در ورزشگاه دالاس آمریکا رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در پایان با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.

بازی محتاطانه دو تیم در نیمه اول

دیدار تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و غنا در چارچوب رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶ با شروعی محتاطانه از سوی دو تیم آغاز شد و در همان دقایق ابتدایی، انگلیسی‌ها با مالکیت بالای توپ سعی در کنترل جریان بازی داشتند.

در دقیقه ۲ مسابقه، غنا با اتخاذ یک رویکرد تدافعی و چینش فشرده در زمین خودی، فضاها را بر شاگردان توماس توخل در انگلیس بست و اجازه ایجاد موقعیت جدی را به حریف نداد.

در دقیقه ۴، «ریس جیمز» با دید مناسب خود موفق شد فضای مناسبی برای ارسال پاس عمقی به سمت «جود بلینگام» پیدا کند، اما پاس این هافبک انگلیس دقت لازم را نداشت و توپ از دست رفت تا فرصت حمله برای سه‌شیرها از بین برود.

در دقیقه ۹، داور مسابقه به دلیل برخوردی در میانه میدان بازی را متوقف کرد؛ در این صحنه «جود بلینگام» روی زمین افتاد اما پس از بررسی وضعیت، مشکل جدی برای این بازیکن گزارش نشد. در همین دقیقه، آمار جالبی از مالکیت و پاس‌های انگلیس نیز ثبت شد؛ به‌طوری که این تیم در پنج دقیقه ابتدایی ۷۱ پاس به ثبت رساند که در تاریخ ثبت آمار جام جهانی از سال ۱۹۶۶، تنها دیدار پرتغال مقابل کنگو در این تورنمنت با ۷۴ پاس در پنج دقیقه نخست، آمار بالاتری داشته است.

در دقیقه ۱۱، انگلیس تلاش کرد با پاس‌کاری سریع در محوطه جریمه غنا به موقعیت گل برسد، اما حضور فشرده مدافعان زردپوش غنا در کنار «هری کین» و «جود بلینگام» باعث شد فضای لازم برای ضربه نهایی ایجاد نشود.

در دقیقه ۱۴، بازی همچنان با برتری مالکیتی محسوس انگلیس دنبال شد و این تیم نزدیک به ۹۰ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشت. در ادامه، انگلیس صاحب یک ضربه ایستگاهی در موقعیت مناسب شد. «دکلان رایس» پشت توپ قرار گرفت و با شوتی محکم دروازه غنا را هدف قرار داد، اما ضربه او از بالای دروازه به بیرون رفت تا نخستین موقعیت جدی انگلیس در این مسابقه بی‌ثمر بماند.

در دقیقه ۲۱ مسابقه، پس از یک برخورد در جریان بازی، هر دو بازیکن حاضر در صحنه قادر به ادامه کار اعلام شدند. در این میان «جردن آیو» نیز از ناحیه صورت دچار خونریزی سطحی شد و با بانداژ به بازی بازگشت تا مشکلی برای ادامه مسابقه نداشته باشد.

در ادامه، داور مسابقه به دلیل شرایط جسمانی بازیکنان و گرمای هوا دستور توقف کوتاهی برای نوشیدن آب صادر کرد و بدین ترتیب «هیدریشن بریک» در میانه نیمه نخست انجام شد؛ تصمیمی که با واکنش برخی از دنبال‌کنندگان مسابقه همراه شد.

در دقیقه ۳۳، غنا از میانه میدان صاحب یک ضربه ایستگاهی شد اما در ادامه، انگلیس بلافاصله با خطایی در نزدیکی محوطه جریمه خودی پاسخ داد تا جریان بازی همچنان پر برخورد و متعادل در بخش‌های مختلف زمین دنبال شود. در این دقایق، شاگردان توخل در انگلیس با وجود مالکیت توپ، از ایجاد موقعیت‌های جدی روی دروازه حریف بازمانده و با انسجام دفاعی غنا با مشکل جدی مواجه شده‌اند.

در دقیقه ۳۵، «جود بلینگام» با شوتی از پشت محوطه جریمه تلاش کرد دروازه غنا را تهدید کند، اما ضربه او توسط مدافعان بلوکه شد. در ادامه، کادر فنی انگلیس از بازیکنان خود خواستند سرعت گردش توپ را افزایش دهند تا بتوانند از تراکم دفاعی غنا عبور کنند.

در دقیقه ۴۰ مسابقه، آمار جالبی از عملکرد خط دفاعی انگلیس منتشر شد. بر اساس داده‌های آماری، «ازری کونسا» با ۵۸ پاس صحیح از ۵۸ پاس و «مارک گِهی» با ۵۷ پاس صحیح از ۵۷ پاس، هنوز هیچ پاس اشتباهی در این دیدار نداشته‌اند. نکته قابل توجه اینکه مجموع پاس‌های این دو بازیکن از تعداد پاس‌های کل ترکیب اصلی غنا (۴۲ پاس) نیز بیشتر بوده است. با این حال، کارشناسان معتقدند توماس توخل همچنان از تیمش انتظار بازی تهاجمی‌تری دارد.

در دقیقه ۴۱، «دکلان رایس» به دلیل یک خطای دیرهنگام روی بازیکن حریف از داور کارت زرد دریافت کرد. این بازیکن در تلاش برای تصاحب توپ بود اما برخورد او با بازیکن غنا از دید داور خطا تشخیص داده شد و با کارت زرد جریمه شد.

در دقیقه ۴۳، نخستین موقعیت جدی غنا روی دروازه انگلیس شکل گرفت. «آنتوان سمنیو» با قدرت بدنی خود «ریس جیمز» را از توپ جدا کرد و وارد محوطه جریمه شد؛ صحنه‌ای که برای لحظاتی خط دفاع انگلیس را نگران کرد. با این حال مدافعان انگلیس موفق شدند در لحظه آخر خطر را دفع کنند و اجازه شوت‌زنی جدی ندهند. در ادامه این صحنه، غنا صاحب یک ضربه کرنر شد تا برای اولین بار در این مسابقه فشار تهاجمی خود را روی دروازه حریف افزایش دهد.

پایان نیمه اول با یک آمار منفی از دو تیم

آماری جالب از سوی رسانه‌های آماری منتشر شد که نشان داد آخرین دیداری که در آن هیچ شوتی در چارچوب در نیمه نخست ثبت نشده بود، بازی کرواسی و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۲ بوده است. با این حال، این دیدار اکنون به نخستین مسابقه این تورنمنت تبدیل شده که در ۴۵ دقیقه ابتدایی حتی یک شوت در چارچوب نیز در آن ثبت نشده است.

شروع نیمه دوم

در دقیقه ۴۸، «جود بلینگام» با تکلی به‌موقع موفق شد توپ را از «آنتوان سمنیو» پس بگیرد. در این صحنه، «توماس پارتی» با یک پاس عمقی تلاش داشت وینگر تیمش را در موقعیت حمله قرار دهد اما واکنش سریع هافبک انگلیس مانع از شکل‌گیری یک موقعیت خطرناک شد.

در دقیقه ۴۹، ارسال بلند و آرک‌دار از میانه میدان به سمت «ماروین سنایا» رسید. در این صحنه، «آنتونی گوردون» در نبرد فیزیکی توپ را از دست داد و همین موضوع باعث شد توپ در اختیار بازیکن غنا قرار بگیرد. سنایا تلاش کرد توپ را به سمت محوطه جریمه ارسال کند اما مدافعان انگلیس در لحظه مناسب مسیر توپ را بستند و اجازه شکل‌گیری موقعیت جدی را ندادند.

در دقیقه ۵۱ مسابقه، غنا نسبت به دقایق ابتدایی رویکرد تهاجمی‌تری به خود گرفت و با حضور بیشتر در زمین حریف، تلاش کرد جریان بازی را از حالت یک‌طرفه خارج کند. هرچند این تغییر رویکرد می‌توانست برای انگلیس خطرناک باشد، اما هنوز موقعیت جدی گلزنی برای غنا ثبت نشده است.

در دقیقه ۵۴، غنا صاحب یک ضربه کرنر شد که در ابتدا مدافعان انگلیس توپ را در تیر نزدیک دفع کردند، اما توپ دوباره به کرنر رفت و برای دومین بار از روی نقطه کرنر ارسال شد. در ادامه این صحنه، «جردن پیکفورد» دروازه‌بان انگلیس در برخوردی درون محوطه جریمه نقش بر زمین شد و داور خطای مهاجم غنا را اعلام کرد تا حمله این تیم متوقف شود.

در دقیقه ۵۸، انگلیس بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت. بازیکنان این تیم در اطراف محوطه جریمه غنا با پاس‌کاری‌های متعدد به دنبال باز کردن فضا بودند، اما در نهایت ضربه «نونی مادوئکه» پس از برخورد به مدافعان منحرف شد. توپ برگشتی نیز توسط «آنتونی گوردون» به سمت دروازه شلیک شد اما ضربه او به شکل مستقیم در اختیار «بنیامین آسهاره» دروازه‌بان غنا قرار گرفت.

در همین دقایق، فضای بازی همچنان بسته و فشرده دنبال می‌شود و مدافعان غنا با انسجام بالا اجازه خلق موقعیت‌های خطرناک را به مهاجمان انگلیس نمی‌دهند.

همچنین در آمار جالبی که از جریان مسابقه منتشر شده، «هری کین» کاپیتان انگلیس تا این لحظه تنها ۱۰ بار با توپ تماس داشته است؛ آماری کمتر از «جردن پیکفورد» دروازه‌بان این تیم که ۱۵ لمس توپ به ثبت رسانده و نشان‌دهنده بسته بودن مسیرهای حمله انگلیس است.

در دقیقه ۶۱ مسابقه، «ایناکی ویلیامز» به دلیل یک خطای دیرهنگام روی «آنتونی گوردون» با کارت زرد داور جریمه شد. در ادامه این صحنه، انگلیس صاحب یک ضربه ایستگاهی در سمت چپ زمین شد.

ارسال «دکلان رایس» به تیر دوم موقعیت مناسبی برای «الیوت اندرسون» ایجاد کرد و این بازیکن با ضربه سر دروازه غنا را هدف گرفت اما شوت او توسط مدافعان حریف دفع شد و توپ به کرنر رفت.

در دقیقه ۶۴، انگلیس از یک ضربه ایستگاهی دیگر در موقعیت خطرناک بهره برد اما این فرصت نیز با ضربه نه‌چندان دقیق «نونی مادوئکه» از دست رفت. در حالی که انگلیس از جمله تیم‌هایی است که روی ضربات ایستگاهی حساب ویژه‌ای باز کرده، اما هنوز نتوانسته از این موقعیت‌ها بهره‌برداری کند.

در دقیقه ۶۶، هر دو تیم دست به تعویض زدند. در ترکیب انگلیس، «نیکو اورایلی» و «بوکایو ساکا» جایگزین «آنتونی گوردون» و «دجد اسپنس» شدند. در سوی مقابل نیز «عبدالفتاحو» و «پرنس آدو» وارد زمین شدند و جای «ایناکی ویلیامز» و «جردن آیو» را گرفتند.

در دقیقه ۶۸، روی یک ضدحمله سریع از سوی غنا، «جردن پیکفورد» دروازه‌بان انگلیس با خروجی پرریسک تا نزدیکی محوطه جریمه توپ را دفع کرد. برخورد او با «پرنس آدو» در ابتدا مشکوک به خطا بود اما داور در نهایت دستور به ادامه بازی داد.

در دقیقه ۶۹، «هری کین» با چرخشی سریع درون محوطه جریمه اقدام به شوت‌زنی با پای چپ کرد اما ضربه او به راحتی توسط دروازه‌بان غنا مهار شد.

در دقیقه ۷۰، ارسال دقیق «نونی مادوئکه» از سمت چپ با ضربه سر «بوکایو ساکا» همراه شد اما توپ کمی از هدف بالاتر رفت و در ادامه «هری کین» نیز در انتظار توپ دوم بود که این موقعیت نیز از دست رفت.

در دقیقه ۷۳، انگلیس دو تعویض دیگر انجام داد و «مورگان راجرز» به جای «جود بلینگام» و «اِبرچی اِزه» به جای «الیوت اندرسون» وارد زمین شدند تا تحرک بیشتری در خط حمله ایجاد شود.

در دقیقه ۷۷ مسابقه، در حالی که انگلیس در حال طراحی یک حمله بود، «ماروین سنایا» در برخوردی با «هری کین» روی زمین افتاد و مدعی آسیب‌دیدگی در ناحیه کمر شد. داور مسابقه بلافاصله بازی را متوقف کرد، اما این تصمیم با اعتراض بازیکنان انگلیس همراه شد؛ چرا که معتقد بودند جریان حمله در حال شکل‌گیری بوده است.

در دقیقه ۸۰، صحنه‌ای پرتنش در محوطه جریمه انگلیس رقم خورد. «پرنس آدو» با فراری سریع از «مارک گِهی» عبور کرد و در موقعیت مشکوک به پنالتی قرار گرفت، اما «ازری کونسا» با بازگشت به موقع موفق شد ضربه او را بلاک کند. در ادامه، داور دستور به ادامه بازی داد و این تصمیم با واکنش‌هایی همراه شد.

در ادامه همین صحنه، توپ همچنان در محوطه جریمه سرگردان بود تا اینکه «آنتوان سمنیو» در مسیر توپ قرار گرفت و به‌طور ناخواسته مزاحم هم‌تیمی خود شد و در نهایت مدافعان انگلیس موفق شدند خطر را از دروازه دور کنند؛ صحنه‌ای که یکی از پرتنش‌ترین لحظات بازی تا این دقایق محسوب می‌شود.

در دقیقه ۸۷ دیدار تیم‌های ملی فوتبال انگلیس و غنا، جدی‌ترین موقعیت مسابقه برای انگلیس شکل گرفت که با بدشانسی و بی‌دقتی مهاجمان این تیم از دست رفت.

در این صحنه، «نیکو اورایلی» با پرشی بلند موفق شد ارسال توپ را با ضربه سر به سمت دروازه غنا هدایت کند که توپ پس از برخورد به تیر افقی دروازه برگشت. در ادامه، توپ مقابل پای «هری کین» کاپیتان تیم ملی انگلیس قرار گرفت و در حالی که دروازه کاملاً باز به نظر می‌رسید، ضربه این بازیکن از بالای دروازه به بیرون رفت تا یکی از بهترین فرصت‌های بازی برای سه‌شیرها از دست برود.

این موقعیت می‌توانست سرنوشت مسابقه را تغییر دهد، اما بی‌دقتی در ضربه نهایی باعث شد همچنان دروازه غنا بسته بماند و بازی در دقایق پایانی با هیجان دنبال شود.

در نهایت این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

در دیگر بازی این گروه تیم‌های ملی فوتبال کراواسی و پاناما بامداد چهارشنبه ۳ تیر و از ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران به مصاف هم می روند.