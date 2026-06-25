رهبر انصارالله: پیروزی ایران مقابل دشمنان پیروزی تمام محور مقاومت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، عبدالملک الحوثی رهبر جنبش انصارالله یمن در سخنرانی امروز خود تاکید کرد: امت اسلامی ما در برابر سردمداران کفر یعنی آمریکا و رژیم صهیونیستی از ایمان و نور قرآن و راه امام حسین(ع) کمک می گیرد. اهداف شیطانی آنها و جنایاتشان در حق ملت فلسطین و امت ما نشان می دهد که آنها شر مطلق برای تمام جوامع بشری هستند. هیچ راه نجاتی از این باند شیطانی جز با مبارزه علیه آنها وجود ندارد. ما بر پایبندی ملت عزیزمان به مسیر آزادی با در نظر گرفتن مواضع قرآنی و اصول اصلی امت اسلامی به ویژه مسئله فلسطین تاکید داریم.

وی اضافه کرد: به جمهوری اسلامی ایران به مناسبت پیروزی بزرگ این کشور در برابر دشمنان امت اسلامی تبریک می گوییم. این یک پیروزی مهم برای تمام محور جهاد و مقاومت در یک نبرد مهم به شمار می رود. ما دائما با برادران خود برای مقابله با هر تنش جدیدی در ارتباط هستیم و هرگز در اجرای وظایفمان برای مقابله با تجاوزات جدید در هر مکانی به ویژه غزه تردید نخواهیم کرد.

رصد تحرکات دشمن در سومالی لند

عبدالملک الحوثی تصریح کرد: در خصوص مسئله سومالی لند نیز باید بگویم که به دقت تحولات مربوط به آن و تحرکات دشمن صهیونیستی را با هدف به دست گرفتن کنترل خلیج عدن و باب المندب زیر نظر داریم. از کشورهای مشرف بر دریای سرخ دعوت می کنیم یک موضع مشترک علیه این تحرکات صهیونیستی اتخاذ کنند. ما هرگز در این خصوص ساکت نخواهیم ماند. ما در هر زمانی ابتکار عمل را برای هدف قرار دادن تحرکات دشمن صهیونیستی در سومالی لند به دست خواهیم گرفت. ما خواهان حمایت از سومالی در برابر دشمن صهیونیستی هستیم؛ دشمنی که دست به نقض حاکمیت سومالی زده و خطری برای منطقه به شمار می رود.

مقابله با دشمنی آمریکا و عربستان

وی بیان کرد: ما هرگز تداوم تجاوزات و اشغالگری و محاصره آمریکایی سعودی علیه کشورمان را تحمل نخواهیم کرد و برای خلاص شدن از این دشمنی از راهکارهای مشروع استفاده خواهیم کرد تا ملت ما به آزادی و استقلال دست پیدا کند. از اقدامات مردمی بسیج سراسری در یمن با مشارکت قبایل قدردانی کرده و بر ضرورت تقویت اتحاد و همبستگی داخلی و توجه به دوره های آموزش نظامی تاکید دارم.