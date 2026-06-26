به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابت‌های گروه F جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد جمعه ۵ تیر با برگزاری همزمان دو دیدار بسته شد و در پایان، تیم ملی فوتبال هلند با ۷ امتیاز در صدر جدول ایستاد، ژاپن با ۵ امتیاز به عنوان تیم دوم راهی مرحله حذفی شد و سوئد نیز با ۴ امتیاز و به عنوان یکی از بهترین تیم‌های سوم، جواز حضور در مرحله یک‌شانزدهم نهایی را به دست آورد.

بر این اساس، هلند در مرحله حذفی باید به مصاف تیم ملی مراکش برود و ژاپن نیز در یکی از دشوارترین تقابل‌های این مرحله، رو در روی برزیل قرار خواهد گرفت. سوئد هم با قرار گرفتن در بین تیم‌های سوم برتر جام، سهم خود از جدول صعود را حفظ کرد تا هر سه تیم این گروه همچنان در جام جهانی باقی بمانند و تنها تونس با یک امتیاز از گردونه رقابت‌ها کنار برود.

هلند؛ صدرنشین مقتدر گروه F

هلند در شرایطی مرحله گروهی را به پایان رساند که با کسب ۷ امتیاز، عنوان صدرنشینی گروه F را از آن خود کرد. شاگردان رونالد کومان در هفته پایانی با پیروزی ۳ بر یک مقابل تونس، هم خیال خود را از بابت صعود راحت کردند و هم جایگاهشان در صدر جدول را تثبیت کردند تا با روحیه‌ای بالا به استقبال مرحله حذفی بروند.

نارنجی‌پوشان در طول مرحله گروهی نشان دادند که از نظر کیفیت فنی، انسجام تیمی و توان هجومی یکی از تیم‌های آماده این دوره از رقابت‌ها هستند. هلند در دیدار پایانی برابر تونس از همان دقایق ابتدایی برتری خود را به حریف تحمیل کرد و با فوتبال تهاجمی و مالکانه، اجازه نداد شگفتی خاصی در این گروه رقم بخورد. این تیم حالا باید در مرحله یک‌شانزدهم نهایی به مصاف مراکش برود؛ حریفی که بدون تردید می‌تواند یکی از مسابقات جذاب و فیزیکی دور حذفی را رقم بزند.

هلند با ۷ امتیاز، بهترین عملکرد را در گروه F به ثبت رساند و حالا امیدوار است با عبور از مراکش، خود را به جمع مدعیان اصلی قهرمانی نزدیک‌تر کند.

ژاپن؛ اولین تیم آسیایی صعودکننده به مرحله حذفی

یکی از مهم‌ترین اتفاقات پایان گروه F، صعود تیم ملی ژاپن به عنوان اولین نماینده آسیا به مرحله حذفی جام جهانی ۲۰۲۶ بود. سامورایی‌ها در سومین بازی خود برابر سوئد به تساوی یک بر یک رسیدند تا با ۵ امتیاز در رده دوم جدول قرار بگیرند و پشت سر هلند، جواز حضور در دور بعد را به دست آورند.

ژاپنی‌ها در مرحله گروهی بار دیگر نشان دادند که فوتبال آسیا می‌تواند در بالاترین سطح رقابت کند. این تیم با ارائه نمایشی منظم، پرتلاش و مبتنی بر دوندگی بالا، توانست امتیازات لازم برای صعود را جمع کند و نام خود را به عنوان نخستین تیم آسیایی حاضر در مرحله حذفی ثبت کند؛ اتفاقی که برای فوتبال قاره کهن اهمیت زیادی دارد.

ژاپن البته برای ادامه مسیر با آزمونی بسیار سخت مواجه خواهد شد؛ جایی که باید در مرحله یک‌شانزدهم نهایی برابر برزیل قرار بگیرد. تقابلی که از حالا یکی از مهم‌ترین و جذاب‌ترین مسابقات دور حذفی به شمار می‌رود. سامورایی‌ها برای عبور از این مانع بزرگ، نیازمند نمایشی کم‌اشتباه، فشرده و در عین حال جسورانه خواهند بود.

سوئد؛ صعود با سهمیه بهترین تیم‌های سوم

در شرایطی که نبرد برای صعود در گروه F تا آخرین دقایق ادامه داشت، سوئد هم توانست بلیت حضور در مرحله حذفی را به دست آورد. این تیم با ۴ امتیاز و قرار گرفتن در رده سوم جدول، در بین بهترین تیم‌های سوم جام جهانی قرار گرفت و به این ترتیب از حذف گریخت.

سوئدی‌ها در دیدار حساس مقابل ژاپن با وجود اینکه از حریف عقب افتادند، خیلی زود بازی را به تساوی کشاندند و در دقایق پایانی نیز چند بار تا آستانه زدن گل برتری پیش رفتند. هرچند این تیم نتوانست سه امتیاز کامل را به دست آورد، اما همان یک امتیاز هم برای زنده ماندن امیدهایش کافی بود تا در نهایت به عنوان یکی از تیم‌های سوم برتر، راهی دور حذفی شود.

سوئد حالا باید منتظر مشخص شدن حریف خود در مرحله بعدی باشد، اما چیزی که از عملکرد این تیم در مرحله گروهی مشخص شد، توانایی بالای آنها در بازگشت به بازی و رقابت تا آخرین لحظه بود؛ ویژگی‌ای که می‌تواند در دور حذفی نیز برای این تیم ارزشمند باشد.

تونس؛ پایان کار در قعر جدول

در سوی مقابل، تونس نتوانست از گروه F عبور کند و با یک امتیاز در قعر جدول قرار گرفت تا پرونده حضورش در جام جهانی ۲۰۲۶ بسته شود. تونسی‌ها در دیدار پایانی برابر هلند با وجود تلاش برای بازگشت به بازی، در نهایت ۳ بر یک شکست خوردند و فرصت صعود را از دست دادند.

تونس در این گروه هرچند در برخی دقایق، به‌ویژه در نیمه دوم بازی با هلند، نشانه‌هایی از فوتبال تهاجمی و جسورانه را نشان داد، اما در مجموع نتوانست ثبات لازم را برای رقابت با تیم‌های مدعی‌تر گروه داشته باشد و در نهایت نخستین تیم حذف‌شده این گروه لقب گرفت.

جدول نهایی گروه F جام جهانی ۲۰۲۶