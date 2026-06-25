اسکاتلند در انتظار معادلات صعود با کمترین روزنه امید

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان رقابت‌های گروه C جام جهانی ۲۰۲۶، تیم ملی فوتبال اسکاتلند با کسب ۳ امتیاز در رتبه سوم جدول قرار گرفت و حالا باید در انتظار نتایج سایر گروه‌ها بماند تا سرنوشتش برای حضور در مرحله حذفی مشخص شود.

در این گروه، تیم‌های برزیل و مراکش با عملکردی موفق توانستند جواز صعود مستقیم به مرحله حذفی را کسب کنند. مراکش با ۷ امتیاز در رده دوم جدول ایستاد و اسکاتلند نیز با ۳ امتیاز جایگاه سوم را به خود اختصاص داد.

شاگردان استیو کلارک اگرچه نتوانستند به عنوان یکی از دو تیم برتر گروه راهی مرحله بعد شوند، اما همچنان شانس بسیار اندک حضور در دور حذفی را از طریق سهمیه تیم‌های سوم حفظ کرده‌اند. بر اساس فرمت جدید جام جهانی ۲۰۲۶ که با حضور ۴۸ تیم در ۱۲ گروه برگزار می‌شود، علاوه بر تیم‌های اول و دوم هر گروه، هشت تیم برتر رده سوم نیز به مرحله حذفی صعود خواهند کرد.

از این رو اسکاتلندی‌ها باید منتظر پایان مسابقات سایر گروه‌ها باشند تا مشخص شود امتیاز و تفاضل گل آنها برای قرار گرفتن در میان هشت تیم برتر رده سوم کافی خواهد بود یا خیر.

با توجه به نزدیکی امتیازات تیم‌های سوم در گروه‌های مختلف و ادامه رقابت‌های مرحله گروهی، هنوز نمی‌توان درباره صعود یا حذف اسکاتلند اظهار نظر قطعی داشت و سرنوشت این تیم در روزهای آینده و پس از تکمیل جدول نهایی تیم‌های سوم مشخص خواهد شد.