هلند با طوفان نارنجی صدر را فتح کرد؛ تونس از جام جهانی کنار رفت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال تونس و هلند در دور سوم و پایانی مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد جمعه ۵ تیر و از گروه F از ساعت ۰۲:۳۰ به وقت تهران با قضاوت گارسیا مندوزا و در ورزشگاه کانساس سیتی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر یک به سود هلند به پایان رسید.

با کسب ۳ امتیاز این بازی هلند ۷ امتیازی شد و به عنوان صدرنشین جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورد و حریف مراکش شد. تیم تونس هم از دور مسابقات کنار رفت.

تونس در همان دقیقه نخست می‌توانست شروعی رویایی در این مسابقه داشته باشد. در شرایطی که کمتر از یک دقیقه از بازی گذشته بود، حازم مستوری با یک ارسال بسیار خوب توپ را در موقعیت مناسبی برای اسماعیل غربی فراهم کرد، اما این بازیکن از داخل محوطه جریمه نتوانست از فرصت به دست آمده استفاده کند و ضربه‌اش را به بالای دروازه فرستاد تا نخستین موقعیت جدی مسابقه برای تونس از دست برود.

شروع طوفانی هلند با دو گل

در دقیقه ۳ دنزل دامفریز از جناح راست توپ را به محوطه جریمه فرستاد، اما الیس السخیری هافبک تونس در تلاش برای دفع توپ، به اشتباه دروازه تیم خودی را باز کرد تا هلند خیلی زود با یک گل به خودی از حریفش پیش بیفتد.

با این حال، هلند خیلی زود کنترل بازی را در اختیار گرفت و در دقیقه ۷ موفق شد گل دوم خود را به ثمر برساند. در این صحنه و روی یک ضربه آزاد، ویرژیل فن‌دایک درون محوطه جریمه در نبرد هوایی موفق ظاهر شد و با ضربه سر توپ را در موقعیتی مناسب مقابل برایان بروبی قرار داد. مهاجم هلند نیز از فاصله‌ای نزدیک با ضربه‌ای محکم دروازه تونس را باز کرد تا اختلاف به دو گل برسد. این سومین گل بروبی در جام جهانی ۲۰۲۶ بود.

فشار هلند در ادامه هم ادامه یافت و در دقیقه ۱۰ آمار بازی نشان می‌داد تونس در ۱۵ دقیقه ابتدایی نیمه نخست، چهار گل دریافت کرده که از این حیث بدترین عملکرد را در بین تیم‌های حاضر در جام جهانی ۲۰۲۶ داشته است؛ آماری که برتری مطلق هلند در شروع این مسابقه را به‌خوبی نشان می‌داد.

با وجود برتری محسوس هلند، تونس در دقیقه ۱۴ نخستین ضربه در چارچوب خود را ثبت کرد. در این صحنه یان والری از جناح کناری توپ را به محوطه جریمه ارسال کرد و انیس بن سلیمان با ضربه سر دروازه هلند را هدف گرفت، اما ضربه او مستقیم در اختیار بارت فربروخن قرار گرفت تا دروازه‌بان هلند بدون دردسر توپ را مهار کند.

در ادامه همین دقیقه، هلند بار دیگر روی دروازه تونس خطرساز شد. یان پل فن‌هکه، مدافع جدید تاتنهام، روی ارسال دقیق تیجانی ریندرز در محوطه جریمه صاحب موقعیت شد، اما ضربه سر او دقت لازم را نداشت و از بالای دروازه به بیرون رفت.

حملات هلند در دقایق ابتدایی نیمه نخست همچنان ادامه داشت و در یکی دیگر از صحنه‌های خطرناک، تیجانی ریندرز با استفاده از پاس عمقی دنزل دامفریز در موقعیت مناسبی قرار گرفت، اما ایمن دهمن، دروازه‌بان تونس، با واکنشی خوب و مهاری مطمئن مانع از باز شدن دوباره دروازه تیمش شد تا اختلاف در همان دو گل باقی بماند.

با وجود شروع کابوس‌وار تونس، انیس بن سلیمان در دقیقه ۱۶ یکی از معدود بازیکنان تیمش بود که توانست خودی نشان دهد. مهاجم نوریچ‌سیتی با تحرک بالای خود چند بار برای هم‌تیمی‌هایش موقعیت‌های خطرناکی ساخت و در میان نمایش ضعیف تونس، یکی از چهره‌های قابل توجه این تیم در دقایق ابتدایی بود.

هلند اما همچنان تیم برتر میدان بود و در دقیقه ۱۹ بار دیگر تا آستانه زدن گل سوم پیش رفت. در این صحنه یان پل فن‌هکه، مدافع تازه‌وارد تاتنهام، روی ارسال دقیق تیجانی ریندرز در محوطه جریمه صاحب موقعیت شد، اما ضربه سر او از دقت لازم برخوردار نبود و به بیرون رفت.

فشار هلند در دقیقه ۲۱ ادامه پیدا کرد و این بار تیجانی ریندرز با استفاده از پاس عمقی دنزل دامفریز در موقعیت گلزنی قرار گرفت، اما ایمن دهمن، دروازه‌بان تونس، با واکنشی خوب و مهاری مطمئن مانع از باز شدن دوباره دروازه تیمش شد تا اختلاف همچنان روی دو گل باقی بماند.

در دقیقه ۲۴ با نزدیک شدن به وقفه نوشیدن آب، فضای ورزشگاه کانزاس‌سیتی با واکنش منفی و سوت‌های هواداران همراه شد و دقایقی بعد بازی برای استراحت کوتاه دو تیم متوقف شد.

پس از پایان این وقفه، مسابقه در دقیقه ۲۸ از سر گرفته شد و هلند بار دیگر خیلی سریع نبض بازی را در اختیار گرفت. برتری شاگردان رونالد کومان بعد از شروع مجدد نیز کاملاً مشهود بود و نارنجی‌پوشان همچنان با حفظ مالکیت توپ، به دنبال افزایش اختلاف بودند.

در دقیقه ۳۱ هلند یک موقعیت خوب دیگر را از دست داد. در این صحنه دونیل مالن توپ را به داخل محوطه جریمه فرستاد و کودی خاکپو که پیش از این هم در جام جهانی گلزنی کرده بود، با ضربه سر در موقعیت مناسبی قرار گرفت، اما نتوانست ضربه‌اش را به درستی کنترل کند و توپ او راهی به چارچوب دروازه تونس پیدا نکرد.

فشار هلند در دقیقه ۳۳ هم ادامه داشت و این تیم پس از وقفه نوشیدن آب با انرژی بیشتری به زمین بازگشت. در این بازه، هلندی‌ها با تلاش‌های کودی خاکپو و دونیل مالن چند بار دیگر روی دروازه تونس خطر ایجاد کردند و نشان دادند همچنان عطش زیادی برای رسیدن به گل‌های بیشتر دارند.

برتری کامل هلند در دقیقه ۳۴ با آمار مالکیت توپ نیز کاملاً نمایان بود؛ جایی که نارنجی‌پوشان در ۱۵ دقیقه گذشته ۷۶ درصد مالکیت توپ را در اختیار داشتند. همچنین آمار مسابقه نشان می‌داد هلند تنها در ۶ دقیقه و ۲۴ ثانیه توانسته به برتری دو بر صفر مقابل تونس برسد؛ آماری که سریع‌ترین شروع یک تیم برای رسیدن به دو گل در جام جهانی از سال ۲۰۰۲ به شمار می‌رفت، زمانی که لهستان در دیدار مقابل آمریکا در ۴ دقیقه و ۲۱ ثانیه دو گل به ثمر رسانده بود.

در دقیقه ۴۱، رایان گراونبرخ که تنها یک گل ملی در کارنامه‌اش داشت، این بار تصمیم گرفت خودش شانسش را از پشت محوطه جریمه امتحان کند. او در حالی که دنزل دامفریز در سمت راست با یک فرار تند آماده دریافت پاس بود، ترجیح داد از حدود ۲۵ یاردی به سمت دروازه تونس شوت بزند، اما ضربه‌اش راهی به چارچوب پیدا نکرد و از بالای دروازه به بیرون رفت. این صحنه نشان می‌داد با توجه به شروع درخشان هلند، تقریباً همه بازیکنان این تیم برای گلزنی انگیزه بالایی دارند.

دو دقیقه بعد و در دقیقه ۴۳، تونس در خط دفاعی خود یکی از معدود صحنه‌های موفقش را ثبت کرد. در این صحنه الیاس السخیری، مدافعی که پیش‌تر با گل به خودی‌اش شب تلخی را تجربه کرده بود، در نبردی تن‌به‌تن با برایان بربی عملکرد خوبی داشت و توانست با سرعت و قدرت بدنی مناسب، مهاجم هلند را در محوطه جریمه مهار کند. السخیری در نهایت با یک تکل به‌موقع، ضربه بربی را بلاک کرد تا مانع از ثبت گل سوم هلند شود.

فشار حملات هلند اما همچنان ادامه داشت و در دقیقه ۴۵ این بار دنزل دامفریز از سمت راست بار دیگر خطرساز شد. او پس از کنترل خوب توپ در داخل محوطه جریمه، با پای چپ خود اقدام به شوت‌زنی کرد، اما ضربه‌اش مستقیم به سمت ایمن دهمن زده شد و دروازه‌بان تونس به‌راحتی توپ را مهار کرد. دامفریز در نیمه نخست بارها از جناح راست برای تونس دردسرساز شد و یکی از فعال‌ترین بازیکنان میدان بود.

شروع نیمه دوم

در دقیقه ۵۲، هلند بار دیگر تا آستانه گلزنی پیش رفت. در این صحنه دنزل دامفریز روی یک توپ ارسالی صاحب موقعیت شد و با ضربه والی دروازه تونس را تهدید کرد، اما الیاس السخیری با یک واکنش به‌موقع و البته تا حدی غریزی، مقابل توپ قرار گرفت و اجازه نداد ضربه دامفریز راهی دروازه شود تا یکی از مهم‌ترین مداخلات دفاعی تونس در این مسابقه رقم بخورد.

تنها یک دقیقه بعد، تونس با یک ضدحمله سریع تلاش کرد فاصله را کم کند. شاگردان تونس با سرعت به سمت دروازه هلند حرکت کردند و یان والری توپ را به سمت محوطه جریمه ارسال کرد، اما یان پل فن‌هکه با بازگشتی به‌موقع، مسیر توپ را بست و آن را راهی کرنر کرد تا این حمله خطرناک تونس نیز بی‌ثمر بماند.

تونس اختلاف را به حداقل رساند

با این حال، تونس در دقیقه ۵۴ از روی همین فشارها به گل رسید و یکی از دو گل خورده را جبران کرد. در این صحنه هانیبال المجبری از روی نقطه کرنر توپ را به محوطه جریمه فرستاد و حازم مستوری با ضربه سری محکم و دقیق دروازه هلند را باز کرد تا نتیجه ۲ بر یک شود. این گل، نخستین گل مستوری در جام جهانی ۲۰۲۶ بود و امید تونس را برای بازگشت به بازی زنده نگه داشت.

هلند خیلی زود جواب تونس را داد

پس از این گل، تونس برای دقایقی امیدوارتر بازی را دنبال کرد، اما هلند خیلی زود واکنش نشان داد و اجازه نداد حریف برای بازگشت کامل به مسابقه انگیزه بیشتری بگیرد. در دقیقه ۶۲، نارنجی‌پوشان روی یک ضربه کرنر دوباره اختلاف را به دو گل افزایش دادند. در این صحنه تیجانی ریندرز توپ را از روی نقطه کرنر به محوطه جریمه فرستاد و یان پل فن‌هکه با ضربه‌ای در تیر نزدیک مسیر توپ را تغییر داد؛ توپی که در ادامه، احتمالاً پس از برخوردی جزئی، راه خود را به درون دروازه تونس پیدا کرد تا هلند با نتیجه ۳ بر یک پیش بیفتد.

این گل برای هلند از اهمیت زیادی برخوردار بود، چرا که شاگردان رونالد کومان با این برتری، گام مهمی در مسیر تثبیت صدرنشینی خود در گروه F برداشتند و بار دیگر کنترل کامل مسابقه را در اختیار گرفتند.

در دقیقه ۶۸، تونس برای ایجاد تغییر در جریان بازی دست به سه تعویض همزمان زد. بر این اساس حاج محمود، الیاس العاشوری و مرتضی بن وناس وارد زمین شدند و به جای رانی خدیرا، انیس بن سلیمان و محمد امین بن حمیده در ترکیب قرار گرفتند تا کادر فنی تونس با نیرویی تازه، شانس خود را برای بازگشت به مسابقه امتحان کند.

چهار دقیقه بعد و در دقیقه ۷۲، هلند نیز با یک تعویض سه‌گانه به این تغییرات پاسخ داد. فرنکی دی‌یونگ، تیجانی ریندرز و دونیل مالن از زمین بیرون رفتند و تون کوپماینرس، جاستین کلایورت و کرایسنسیو سامرویل به جای آنها وارد میدان شدند تا رونالد کومان ضمن حفظ برتری تیمش، انرژی تازه‌ای به ترکیب هلند تزریق کند.

سامرویل که تنها چند ثانیه از حضورش در میدان می‌گذشت، خیلی زود در جریان بازی قرار گرفت و در دقیقه ۷۴ در سمت راست زمین در یک صحنه هجومی پرتحرک ظاهر شد تا نشان دهد از همان ابتدای ورود، قصد دارد در فاز تهاجمی هلند نقش فعالی داشته باشد.

تونس اما در دقیقه ۷۵ یکی از موقعیت‌های خوب خود را برای کم کردن فاصله از دست داد. در این صحنه هانیبال مجبری از فاصله‌ای دور اقدام به شوت‌زنی کرد، اما بارت فربروخن، دروازه‌بان هلند، با واکنشی مناسب توپ را مهار کرد و اجازه نداد دروازه تیمش برای بار دوم باز شود.

لحظاتی پیش از این صحنه نیز تونس اعتقاد داشت می‌تواند صاحب ضربه پنالتی شود. در یکی از حملات این تیم، الیاس العاشوری در محوطه جریمه زیر فشار دنزل دامفریز روی زمین افتاد و بازیکنان تونس نیم‌نگاهی به تصمیم داور داشتند، اما این اعتراض‌ها نتیجه‌ای در پی نداشت و بازی ادامه پیدا کرد.

در دقیقه ۷۸، هر دو تیم بار دیگر دست به تغییر در ترکیب زدند. در ترکیب تونس، اسماعیل غاربی از زمین بیرون رفت و فراس شعواط به جای او وارد میدان شد. در سوی مقابل نیز هلند برایان بربی را از زمین خارج کرد و ممفیس دپای، آقای گل تاریخ تیم ملی هلند، را به میدان فرستاد تا نارنجی‌پوشان دقایق پایانی را با مهاجمی تازه‌نفس دنبال کنند.

در دقیقه ۸۸، هلند بار دیگر تا آستانه باز کردن دروازه تونس پیش رفت. در این صحنه دنزل دامفریز از سمت راست توپ را به داخل محوطه جریمه ارسال کرد و ممفیس دپای که به‌عنوان بازیکن تعویضی وارد زمین شده بود، با یک ضربه آکروباتیک تلاش کرد گل چهارم تیمش را به ثمر برساند، اما این ضربه راهی به دروازه پیدا نکرد تا یکی از زیباترین صحنه‌های هجومی هلند در دقایق پایانی بدون گل باقی بماند.

در دقیقه ۸۹، تونس آخرین تعویض خود را نیز انجام داد و سباستین تونکتی به جای حازم مستوری، زننده تنها گل این تیم، وارد میدان شد تا کادر فنی تونس آخرین تغییر خود را برای دقایق پایانی به ثبت برساند.

در نهایت این بازی با برتری هلندی‌ها به پایان رسید.