قلعه نویی: ۱۰ موقعیت داشتیم و گل نزدیم/ شاید خدا من را آزمایش می کند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از تساوی یک - یک تیم ملی ایران مقابل مصر در دور سوم بازی های گروهG جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: اجازه دهید من به کشورم، به ملتم و این تیم افتخار کنم. شاید خدا با ما سر ناسازگاری دارد. بازی بسیار زیبایی بود و همه مثل من لذت بردند. شانس های زیادی داشتیم و می توانستیم برنده شویم. با یک موقعیت یک گل خوردیم و ۱۰ موقعیت را نزدیم. گل آفسایدی هم که داشتیم می گویند ۵ سانتی متر در آفساید بودند.

سرمربی تیم ملی ایران افزود: مصر تیم بسیار بزرگی است و برای این تیم آرزوی موفقیت می کنم. عدالت فوتبال با تمام مشکلاتی که ما داشتیم برای ما انجام نشد.

قلعه نویی ادامه داد: این هم شاید یک آزمایش است که شاید خدا من را دارد آزمایش می کند. من به تیمم اعتقاد دارم. تیمم در فاز هجومی تیم بسیار کامل است. منتظرم ببینیم تا فردا چه اتفاقاتی رقم می خورد. از تمام هواداران ایران در داخل و خارج اطز استادیوم تشکر می کنم.

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشست خبری هم صحبت کرد و گفت: اجازه بدهید به ملت ایران، کشورم، شهدای ایران و بازیکنانم افتخار کنم. کاری که این جوانان تیم ملی ایران انجام دادند باید در تاریخ ثبت شود زیرا میزبان بدترین رفتارها را با ما داشت. اگر اجازه می‌دادند ۲ هفته زودتر می‌آمدیم، تیم سازگار می‌شد یا خواسته‌های معمولی که ۲ شب زودتر می‌آمدیم تا آمادگی داشته باشیم و یک بمانیم تا ریکاوری کنیم، شاید از لحاظ بدنی مثل این مسابقه بهترین وضعیت را داشتیم.



وی افزود: عدالت را از ما گرفتند. خوشحالم از بازی با مصر همه لذت بردند. اگر دقت کرده باشید اکثر تماشاگران حاضر در ورزشگاه از طرف تیم مصر بودند اما به حدی از بازی ایران لذت بردند که خیلی‌ از آنها ما را تشویق کردند. بازی خیلی خوبی بود.

سرمربی تیم ملی ادامه داد: این ۳ مسابقه چند نکته برای ما داشت. در هر ۳ بازی بهترین بازیکن زمین از تیم ایران بود و برای اولین بار در ادوار جام جهانی در مرحله گروهی نباختیم. تا الان فکر می‌کردم تیم مظلومی هستیم اما الان متوجه شدیم بدشانس هم هستیم. در مجموع باید به این بازیکنان افتخار کرد.



قلعه‌نویی خاطرنشان کرد: رقیب امروز ما قبل از ورود به تورنمنت با برزیل و نیوزیلند با انگلیس بازی کرد اما ما با تیم های معمولی! همه این‌ها عواملی بود که روی شرایط تکنیکی، تاکتیکی و بدنی ما تاثیر گذاشت اما تیم ملی ایران کاری کرد که الان همه آن را دوست دارند و تمایل دارند در این جام بماند. به دیدارهای فردا امیدواریم و باید دید خدا چه می‌خواهد.



وی درخصوص برنامه‌های آینده تیم ملی ایران تصریح کرد: تا فردا صبر می‌کنیم تا ببینیم وضعیت به چه شکلی می‌شود اما اگر به مرحله بعدی برویم، آمادگی داریم با هر تیمی بازی کنیم. این موضوع چند دلیل دارد. در نشست خبری قبل از بازی گفتم مقابل مصر بهترین نمایش را به ۲ دلیل خواهیم داشت. از لحاظ بدنی سازگاری خوبی داشتیم و دیگر اینکه ۲ بازی ابتدایی برای ما حالت آمادگی داشت.



سرمربی تیم ملی افزود: این واقعا خنده‌دار است که در جام جهانی ۲ بازی کنید که حکم آماده‌سازی را داشته باشد. اگر صعود کنیم آماده‌ایم با هر تیمی بازی کنیم و نسبت به همین مسابقه هم شرایط بهتری خواهیم داشت.

وی در پاسخ به این سوال که آیا از هتل خود برای استراحت خارج می‌شوید، توضیح داد تا الان این مسئله را امتحان نکرده بودیم بلکه برای یک هدف مقدس تمرین و بازی کردیم‌. برای تفریح به جام جهانی نیامده بودیم که از هتل بیرون برویم. چند هفته است در تیخوانا هستیم اما یک خیابان هم از نزدیک ندیدیم. از فرودگاه به هتل رفتیم و برگشتیم. اگر صعود کردیم، یک روز به بازیکنان استراحت می‌دهیم تا از لحاظ ذهنی ریکاوری شوند.

