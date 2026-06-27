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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

اجرای طرح ۱۰۰۰ میدان و ۱۰۰۰ بازار در اردبیل

اجرای طرح ۱۰۰۰ میدان و ۱۰۰۰ بازار در اردبیل

اردبیل- معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل از اجرای طرح ملی «۱۰۰۰ میدان و ۱۰۰۰ بازار» در استان با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مرتبط خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز خلیلی در نشست بررسی طرح ملی «۱۰۰۰ میدان و ۱۰۰۰ بازار» اظهار کرد: این طرح با مشارکت استانداری، فرمانداری‌ها، اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، شهرداری‌ها، تعاون روستایی، اصناف و اتحادیه‌ها در سطح استان اجرایی خواهد شد.

وی افزود: مهم‌ترین هدف این طرح، عرضه مستقیم کالاهای باکیفیت با قیمت مناسب برای مردم و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: حمایت از کسب‌وکارهای خرد، ایجاد فرصت‌های بازاریابی و توسعه فروش محصولات تولیدی مشاغل خانگی از دیگر اهداف مهم اجرای این طرح به‌شمار می‌رود.

کد مطلب 6871841

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