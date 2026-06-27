صدور هشدار نارنجی با تشدید فعالیت سامانه بارشی در سیستان وبلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری صبح شنبه به خبرنگاران اعلام کرد: از بعدازظهر شنبه تا اواخر شب شنبه در ارتفاعات جنوبی استان، بهویژه شهرستانهای سرباز، نیکشهر، لاشار، سراوان، سیب و سوران، فنوج، قصرقند، راسک و جنوب ایرانشهر، رگبار شدید باران، رعد و برق، تندبادهای لحظهای، احتمال بارش تگرگ و وقوع صاعقه پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توصیه کرد: با توجه به شرایط جوی پیشرو، از سفرهای غیرضروری خودداری شود، رانندگان ضمن رعایت سرعت مطمئنه، قوانین راهنمایی و رانندگی را مدنظر قرار دهند، پوشش گلخانهها، سقفهای موقت و بنرهای تبلیغاتی ایمنسازی شوند، از اسکان و اتراق در حاشیه و بستر رودخانهها خودداری شود و همچنین دامداران از چرای دام در ارتفاعات و حضور در مناطق مستعد وقوع صاعقه پرهیز کنند تا از خسارات احتمالی جلوگیری شود.
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