به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، بانک بارکلیز روز جمعه (یکم خرداد) در یادداشتی اعلام کرد که میانگین قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال را در سال ۲۰۲۶ همچنان ۱۰۰ دلار برای هر بشکه پیشبینی میکند، هرچند ریسک بالاتری را برای بازار در نظر گرفته است.
در پی تردید سرمایهگذاران درباره چشمانداز مذاکرات پایان جنگ در خاورمیانه و تداوم اختلال تردد از تنگه هرمز، نفت خام برنت در معاملههای روز جمعه حدود ۱۰۵ دلار برای هر بشکه داد و ستد شد.
حدود ۲۰ درصد از عرضه نفت جهان از تنگه هرمز انجام میشود و درگیریهای خاورمیانه روزانه ۱۴ میلیون بشکه یا ۱۴ درصد از عرضه جهانی نفت خام تولیدکنندگانی مانند عربستان سعودی، عراق، اماراتمتحده عربی و کویت را از بازار حذف کرده است.
این بانک انگلیسی همچنین با اشاره به کاهش روزانه ۶ تا ۸ میلیون بشکهای ذخیرهسازیها اعلام کرد: ذخیرهسازیهای نفت خام آمریکا به پایینترین مقدار از سال ۲۰۲۰ رسیده است.
بارکلیز اعلام کرد که حتی در صورت رفع اختلال تردد از تنگه هرمز، سطح آغاز ذخیرهسازیها در خوشبینانهترین حالت حدود ۲۰ میلیون بشکه کمتر از پایینترین مقدار آن در چند سال اخیر خواهد بود.
براساس پیشبینی این نهاد مالی بینالمللی، تقاضا تا حد زیادی در سطوح بالا حفظ میشود و احتمال میرود در صورت عادیشدن سریع عرضه، کاهش مصرف صنایع بهبود چشمگیری داشته باشد.
