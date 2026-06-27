وحدت ملی و تقویت اقتصاد مقاومتی لازمه عبور از تهدیدها است

به گزارش خبرنگار مهر، سید شمسالدین حسینی ظهر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان رامسر که در سالن آمفیتئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رامسر برگزار شد، با تسلیت ایام سوگواری ماه محرم و گرامیداشت یاد شهدای جنگ اخیر، اظهار کرد: تقویت وحدت ملی، توسعه زیرساختها و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید در صدر اولویتهای کشور قرار گیرد.
وی با اشاره به حضور خود در اجلاس بینالمللی اتحادیه بینالمجالس (IPU) همزمان با تحولات اخیر منطقه، افزود: با وجود شرایط دشوار و عبور از مناطق آسیبدیده، هیئت ایرانی با هدف تبیین واقعیتهای کشور در این اجلاس حضور یافت و بازخورد هیئتهای خارجی نشان داد جمهوری اسلامی ایران از جایگاه قابل توجهی در افکار عمومی جهان برخوردار است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طی سالهای گذشته تلاشهای گستردهای برای ایجاد فاصله میان مردم و حاکمیت صورت گرفته است، تصریح کرد: همراهی مردم با نظام، مهمترین عامل ناکامی دشمن در دستیابی به اهداف خود بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به پیامدهای جنگ ۱۲ روزه اخیر گفت: هر جنگی به طور طبیعی موجب کاهش درآمدها و افزایش هزینهها میشود، اما با وجود این شرایط، روند خدماترسانی دولت به مردم مطلوب بوده است.
حسینی با بیان اینکه جنگ اخیر تنها در عرصه نظامی خلاصه نمیشد، خاطرنشان کرد: دشمن به طور همزمان جنگ رسانهای، شناختی و روانی را دنبال میکرد تا انسجام داخلی را تضعیف کند، اما هوشیاری مردم و اقتدار نیروهای مسلح این اهداف را ناکام گذاشت.
وی نقش توان دفاعی کشور را در ایجاد بازدارندگی مؤثر دانست و افزود: توان موشکی جمهوری اسلامی ایران نقش مهمی در دفاع از کشور ایفا کرد و مردم استان مازندران نیز با میزبانی از هموطنان، نمونهای از همبستگی و همدلی ملی را به نمایش گذاشتند.
نماینده مردم غرب مازندران با تأکید بر حمایت از تیم مذاکرهکننده کشور اظهار داشت: تصمیمگیری درباره روند مذاکرات در چارچوب شورای عالی امنیت ملی انجام میشود و پس از تأیید مقام معظم رهبری به اجرا درمیآید؛ از این رو نباید با انتقادهای غیرمنصفانه، تلاش مذاکرهکنندگان را تضعیف کرد.
حسینی تحقق اقتصاد مقاومتی را در گرو حفظ وحدت ملی دانست و گفت: هرگونه خدشه به انسجام داخلی میتواند هزینههای سنگینی برای کشور به همراه داشته باشد و در برابر تهدیدهای دشمن باید با هوشمندی، وحدت و رویکردی فعال عمل کرد.
وی در ادامه به برخی نیازهای توسعهای شهرستان رامسر اشاره کرد و افزود: تقویت شبکه برق، توسعه زیرساختهای مخابراتی و اینترنت، ارتقای خدمات آب و فاضلاب، گسترش نیروگاههای خورشیدی و بهرهگیری از ظرفیتهای گردشگری از مهمترین مطالبات این شهرستان است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین با اشاره به ظرفیت بالای استانهای شمالی برای جذب سرمایهگذاری، گفت: امنیت و ثبات حاکم بر این استانها فرصت مناسبی برای توسعه سرمایهگذاری و تحقق رشد پایدار اقتصادی فراهم کرده است.
وی در پایان بر افزایش درآمدهای پایدار شهرداریها و دهیاریها، جلوگیری از افت رشد اقتصادی، تقویت مدیریت اجرایی، تعامل مستمر مدیران با نمایندگان مجلس و استفاده از ظرفیت خیران در حوزه آموزش و پرورش تأکید کرد و افزود: آینده توسعه شهرستانها در گرو همافزایی، برنامهریزی و اراده مدیران برای پیشبرد اهداف توسعهای است.
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