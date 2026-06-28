  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۴

رسانه‌های عراقی خبر دادند؛

بازداشت چهره‌های مطرح سیاسی و اقتصادی عراق به اتهام فساد مالی+ فیلم

بازداشت چهره‌های مطرح سیاسی و اقتصادی عراق به اتهام فساد مالی+ فیلم

رسانه های عراقی به بازداشت چندین سیاستمدار و چهره اقتصادی این کشور در جریان عملیات نیروهای امنیتی در داخل منطقه سبز بغداد به دلیل اتهامات مالی اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عراقی صبح امروز به نقل از منابع امنیتی و آگاه گزارش دادند که نیروهای امنیتی این کشور تعدادی از شخصیت های سیاسی و اقتصادی عراق را در چارچوب تحقیقات مربوط به پرونده های فساد مالی و اداری در داخل منطقه سبز واقع در بغداد بازداشت کرده اند.

بر اساس این گزارش، عملیات امنیتی مذکور به صورت ناگهانی و در سایه اتخاذ تدابیر شدید و عدم انتشار جزئیات آن در رسانه ها انجام شده است.

گزارش های رسانه ای حاکی از آن است که نه تنها شخصیت های اقتصادی بلکه تعدادی از نمایندگان پارلمان عراق در کنار مسئولان سابق و تجار این کشور نیز به ظن ارتباط با پرونده های فساد مالی بازداشت شده اند.

منابع آگاه اعلام کردند که تحقیقات در این خصوص بر اساس اعترافات عدنان الجمیلی یکی از مسئولان سابق وزارت نفت عراق در جریان است و این اعترافات مسیرهای جدیدی را در زمینه پرونده های فساد مالی ایجاد کرده است.

این در حالی است که تاکنون طرف های رسمی در عراق واکنشی به این اخبار نداشته اند. همچنین در رسانه های عراقی نام برخی از بازداشت شدگان مطرح شده که مثنی السامرائی رئیس ائتلاف العزم، محمد الکربولی و زیاد الجنابی ۲ نماینده پارلمان این کشور جزو آنها هستند. رسانه های مذکور به استقرار تجهیزات نظامی نیروهای امنیتی عراق در داخل منطقه سبز بغداد نیز اشاره کردند.

شبکه الحدث عراق نیز به بازداشت بیش از ۱۰ سیاستمدار و تاجر عراق در این عملیات اشاره کرد. العربی الجدید نیز گزارش داد که علی الزیدی نخست وزیر عراق بر این روند نظارت دارد. پایگاه خبری العین نیز به نقل از منابع آگاه گزارش داد، در میان بازداشت شدگان ۲ نماینده از ائتلاف عمران و توسعه به ریاست محمد شیاع السودانی به نام های بهاء النوری و عالیه نصیف، حسن الخفاجی تاجر عراق و عباس السودانی برادر نخست وزیر سابق، عبدالکریم السودانی منشی نخست وزیر سابق و محمد الصیهود نماینده سابق این کشور نیز حضور دارند.

شبکه المیادین نیز به نقل از یک منبع بلند پایه گزارش داد: تعدادی از متهمان در پی اعترافات مسئول سابق وزارت نفت بازداشت شده اند. این بازداشت ها شامل تعدادی از نمایندگان پارلمان می شود که مصونیت آنها لغو شده است.

کد مطلب 6872800

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها