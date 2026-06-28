داداشی: بارش خرداد در خراسان شمالی به کمتر از نصف میانگین رسید

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس ماهنامه آماری-تحلیلی هواشناسی خراسان شمالی میانگین بارش ثبتشده در سطح ایستگاههای هواشناسی خراسان شمالی در خردادماه ۱۴۰۵، ۵.۸ میلیمتر بوده که نسبت به خرداد سال گذشته ۶.۱ میلیمتر کاهش نشان میدهد.
وی افزود: این میزان در مقایسه با میانگین بلندمدت خردادماه که ۱۳.۸ میلیمتر است، بیانگر افت محسوس بارشها در استان است.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: در میان شهرستانهای استان، راز و جرگلان با میانگین بارش ۹.۴ میلیمتر بیشترین میزان بارندگی را به ثبت رساند و ایستگاه کلاتهبهار از توابع این شهرستان نیز با ۲۳.۲ میلیمتر، بیشترین بارش تجمعی خردادماه را داشته است.
داداشی تصریح کرد: همچنین ایستگاه گیفان با ثبت هشت روز بارانی، بیشترین تعداد روزهای همراه با بارش را در بین ایستگاههای استان به خود اختصاص داده است.
وی با اشاره به بررسی روند ۲۰ ساله بارشها در استان گفت: آمارها نشان میدهد بارش خردادماه در خراسان شمالی روندی کاهشی دارد و این موضوع ضرورت مدیریت منابع آب و سازگاری با شرایط کمبارشی را بیش از گذشته نمایان میکند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت دمایی استان اشاره کرد و افزود: میانگین دمای استان در خردادماه امسال به ۲۳ درجه سلسیوس رسید که نسبت به میانگین بلندمدت ۲۲.۸ درجه و مدت مشابه سال گذشته با ۲۱.۸ درجه، افزایش داشته و نشاندهنده گرمتر بودن هوا نسبت به شرایط نرمال است.
وی بیان کرد: میانگین دمای بیشینه استان در این مدت ۳۰.۶ درجه سلسیوس و میانگین دمای کمینه نیز ۱۵.۳ درجه سلسیوس ثبت شده است.
داداشی بیان کرد: ایستگاه اسفراین با افزایش ۱.۶ درجهای، بیشترین رشد میانگین دمای بیشینه نسبت به دوره آماری را داشته و ایستگاه کوسه در شهرستان شیروان نیز با کاهش ۱.۱ درجهای، بیشترین افت دمای بیشینه را ثبت کرده است.
وی افزود: در بخش دمای کمینه نیز پیشقلعه با افزایش ۲.۴ درجهای بیشترین افزایش و سرچشمه اسفراین با کاهش ۰.۵ درجهای بیشترین افت را نسبت به دوره آماری داشتهاند.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: بیشترین دمای مطلق استان در خردادماه امسال، ۴۱.۳ درجه سلسیوس در ایستگاه پیشقلعه و کمترین دمای مطلق نیز ۶ درجه سلسیوس در ایستگاه کوسه ثبت شده است.
داداشی در پایان تأکید کرد: دادههای این ماهنامه نشان میدهد خردادماه ۱۴۰۵ برای خراسان شمالی، ماهی کمبارش و نسبتاً گرمتر از میانگین بلندمدت بوده و پایش مستمر دادههای هواشناسی برای برنامهریزی در حوزههای کشاورزی، منابع آب و مدیریت مخاطرات جوی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
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