داداشی: احتمال سیلاب و تگرگ در برخی مناطق خراسان شمالی وجود دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، افزایش وزش باد، رشد ابر و وزش باد شدید تا بسیار شدید همراه با گردوخاک محلی، به‌ویژه در مناطق جنوبی خراسان شمالی، پدیده غالب خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: برای دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و جنوب‌شرق استان نیز در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، رگبار باران، رعدوبرق و احتمال تگرگ، جاری شدن روان‌آب و سیلابی شدن مسیل‌ها پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: این شرایط ناپایدار روز دوشنبه نیز به‌صورت ابرناکی آسمان، وزش باد شدید تا بسیار شدید در اغلب مناطق نیمه جنوبی استان و رگبار و رعدوبرق پراکنده در بخش‌هایی از نیمه جنوبی بجنورد، اسفراین، بام و صفی‌آباد، بخش‌هایی از شرق و شمال شرق جاجرم و دامنه‌ها و ارتفاعات شیروان و فاروج تداوم خواهد داشت.

داداشی با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی، گفت: با توجه به شدت وزش باد و بارش‌های اخیر، این هشدار تا فردا شب اعتبار دارد و شهروندان باید از تردد و توقف در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خودداری کنند.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: سه‌شنبه و چهارشنبه نیز همراه با وزش باد شدید، رشد ابر و رگبارهای پراکنده، احتمال شدت بارش‌ها در مناطق نیمه جنوبی استان وجود دارد.

وی درباره وضعیت دمایی خراسان شمالی نیز گفت: برای امروز کاهش نسبی دما و طی دوشنبه و سه‌شنبه تغییرات جزئی دما پیش‌بینی می‌شود.

داداشی بیان کرد: طی شبانه‌روز گذشته، ایستگاه کوسه با دمای ۱۵ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و اسفراین با ۴۱ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقاط خراسان شمالی بودند و دمای بجنورد نیز بین ۲۰ تا ۳۴ درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.