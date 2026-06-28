به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله حسین نوری همدانی در دیدار دکتر مسعود پزشکیان ضمن خیر مقدم و آرزوی توفیق برای دولت، اخلاص و تدین رئیس‌جمهور را از عوامل مهم موفقیت در مسئولیت‌ اجرایی کشور دانست و اظهار کرد: معتقدم اخلاص و تدین جنابعالی می‌تواند در پیشبرد امور و خدمت به مردم نقش مؤثری داشته باشد و این ویژگی‌ها سرمایه ارزشمندی برای مسئولان در مسیر خدمتگزاری است.



وی در ادامه با اشاره به شرایط دشوار کشور در دوران جنگ، یکی از اقدامات مهم دولت را مدیریت بازار در آن مقطع دانست و تصریح کرد: از کارهای مهم دولت، مدیریت موفق بازار در دوران جنگ بود؛ به گونه‌ای که مردم در زندگی روزمره خود احساس کمبود نکردند. در حالی که در بسیاری از کشورهای جهان می‌بینیم در چنین شرایطی چه بحران‌هایی در بازار ایجاد می‌شود، اما در کشور ما با مدیریت انجام‌شده، آرامش نسبی در بازار حفظ شد که این موضوع جای تقدیر و تشکر دارد.



این مرجع تقلید با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه افزود: بنای ما حمایت از جنابعالی و دولت است و معتقدیم باید وحدت در جامعه حفظ شود. هرگونه ایجاد اختلاف به ضرر جریان انقلاب است و همه باید حول محور رهبری معظم انقلاب وحدت داشته باشند و ایشان را فصل‌الخطاب بدانند. رابطه میان مسئولان و رهبری نیز باید رابطه امام و رهرو باشد تا مسیر انقلاب با قدرت ادامه پیدا کند.



آیت‌الله نوری همدانی همچنین با اشاره به شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی، بر لزوم تقویت جبهه نظامی و نیروهای مسلح تأکید کرد و گفت: معتقدیم جبهه نظامی و نیروهای مسلح باید بیش از پیش تقویت شوند. در عین حال باید از جریان دیپلماسی نیز حمایت شود. نباید کسانی که در میدان مذاکره فعالیت می‌کنند تضعیف شوند یا مورد اهانت قرار گیرند، هرچند لازم است همواره خباثت دشمن و سابقه بدعهدی‌های آن نیز مدنظر قرار داشته باشد.



وی در بخش دیگری از سخنان خود به نقش رسانه ملی اشاره و خاطرنشان کرد: صدا و سیما باید زحماتی را که برای کشور کشیده می‌شود به اطلاع مردم برساند و از بیان سخنان ناامیدکننده پرهیز کند. امروز جامعه بیش از هر زمان دیگری نیازمند امید و روحیه است و باید با اطلاع‌رسانی صحیح، امید را در دل مردم تقویت کرد.



وی ادامه داد: إن‌شاءالله با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب و تلاش شما و دولت، ایران سربلند خواهد شد و انتظار داریم در همه امور مطابق نظر و رهنمودهای رهبری حرکت شود. ما نیز با شرایطی که عرض شد از شما و دولت حمایت خواهیم کرد.



این مرجع تقلید همچنین با اشاره به مسائل اقتصادی کشور اظهار کرد: اگر ان‌شاءالله در موضوعات مالی و رفع تحریم‌ها گشایشی حاصل شد، باید اولویت نخست دولت حل مسائل اقتصادی و معیشتی مردم باشد تا جامعه از فشارهای موجود رهایی پیدا کند.



آیت‌الله نوری همدانی در پایان از خدمات استاندار قم نیز قدردانی و با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده در استان، از زحمات و اقدامات وی در خدمت‌رسانی به مردم تشکر کرد.