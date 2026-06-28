تیم ملی والیبال ساحلی نایب قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم ملی والیبال ساحلی ایران متشکل از عباس پورعسگری و علیرضا آقاجانی، امروز (یکشنبه هفتم تیرماه) در دیدار نهایی رقابت‌های تور جهانی فیوچرز هانگژو چین برابر تایلند قرار گرفت و دو بر صفر مغلوب این تیم شد و به مقام نایب قهرمانی و مدال نقره این رقابت‌ها دست یافت.

ملی‌پوشان کشورمان در دو ست این دیدار با امتیازهای ۲۲ بر ۲۰ و ۲۱ بر ۱۹ نتیجه واگذار کردند تا هر بازیکن ایران با کسب مقام نایب قهرمانی ۱۸۰ امتیاز و مجموعا ۳۶۰ امتیاز در رده بندی جهانی به دست آورد که هدف اصلی حضور تیم‌های ایران در تورهای جهانی است.

در حال حاضر تیم ایران (خاکی زاده و قلعه نوی) با ۵۳۶ امتیاز از دو دوره مسابقات در رتبه ۲۶۴ است و تیم ایران (پورعسگری و آقاجانی) با ۶۹۶ امتیاز از سه دوره مسابقات در رتبه ۲۲۱ جهان قرار می گیرد.

گفتنی است تیم خاکی زاده و قلعه نوی در جدول مقدماتی این رقابت‌ها مغلوب دیگر تیم ایران شد و از حضور در جدول اصلی بازماند.

رحمان رئوفی و عبدالرئوف بستگانی به عنوان مربی ملی پوشان کشورمان را در این رقابت‌ها همراهی می کنند.

قهرمانی تیم ملی والیبال ساحلی ایران هفتمین مدال بین المللی والیبال ایران در سال ۱۴۰۵ را به همراه داشت تا بار دیگر ثابت کند که کسب عنوان پرافتخارترین رشته ورزشی تیمی کشورمان اتفاقی نیست.

بر اساس این گزارش، والیبال ایران در ۱۰۰ روز سال ۱۴۰۵ به صورت میانگین در هر ۱۴ روز یک مدال برای کشور به ارمغان آورده است که فهرست این مدال ها به قرار زیر است:

مدال نقره بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶

مدال‌های نقره و برنز والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال آسیا مرکزی

مدال نقره لیگ قهرمانان مردان آسیا

مدال طلای قهرمانی زنان آسیای مرکزی

مدال طلای تور آزاد آسیایی یون یانگ

مدال نقره تور فیوچرز هانگژو