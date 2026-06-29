امتحانات دانشگاه تهران به تعویق افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه تهران با صدور اطلاعیه‌ای از تغییر زمان برگزاری امتحانات پایان ترم خبر داد. این تغییرات با توجه به برگزاری آئین وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و هم‌زمانی آن با ایام امتحانات پایان ترم صورت گرفته است.

بر اساس این اطلاعیه، زمان شروع امتحانات که قرار بود از روز پنجشنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۵ آغاز شود، به روز شنبه ۲۰ تیرماه ۱۴۰۵ موکول گردید. همچنین، پایان امتحانات که پیش از این یکشنبه ۲۸ تیرماه ۱۴۰۵ تعیین شده بود، به شنبه سوم مردادماه ۱۴۰۵ منتقل شد.

لازم به ذکر است که امتحانات دروس عمومی دانشگاه تهران در روز دوشنبه پنجم مردادماه ۱۴۰۵ به پایان خواهد رسید.