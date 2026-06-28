به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال هم اکنون به نقل از منابع آگاه خود ادعا کرد: مذاکرات برنامه‌ ریزی شده برای این هفته بین واشنگتن و تهران در سوئیس به دلیل تشدید درگیری‌ ها متوقف شده است.

لازم به ذکر است که نیروهای مسلح ایران در واکنش به تجاوزات پی در پی آمریکا علیه کشورمان پایگاه های آمریکا را در منطقه هدف قرار داده است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز در بیانیه‌ای با اشاره به نقض مجدد تفاهم خاتمه جنگ توسط آمریکا در بامداد امروز یکشنبه ۷ تیر ۱۴۰۵ تاکید کرد که این حملات وحشیانه نشان می‌دهد که رژیم آمریکا کمترین ارزش و اعتباری برای تعهدات خود قائل نیست و عهدشکنی بخشی از ماهیت این رژیم است.