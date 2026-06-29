نوسازی شبکه آب کرمانشاه بدون قطعی انجام شد

محمدمهدی سلطانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان چندین عملیات فنی در خطوط اصلی انتقال و توزیع آب شرب شهر کرمانشاه با هدف افزایش پایداری شبکه، رفع حوادث و ارتقای کیفیت خدمات اجرا شد که تمامی این اقدامات بدون ایجاد قطعی آب برای مشترکان به پایان رسید.
وی افزود: در این عملیات، سه دستگاه شیر قطع و وصل ۲۵۰ میلیمتری روی خط انتقال مخزن جمهوری به مخزن زیباشهر نصب شد. همچنین یک دستگاه شیر قطع و وصل ۲۵۰ میلیمتری نیز روی پمپ شماره هشت ایستگاه پمپاژ میاندربند، بهعنوان یکی از منابع اصلی تأمین آب مناطق تحت پوشش آبفای منطقه یک و دو، جایگزین شد.
مدیر آب و فاضلاب شهرستان کرمانشاه تصریح کرد: اکیپهای اجرایی همچنین موفق شدند نشتی خط انتقال ۳۰۰ میلیمتری چاه شماره ۱۸ دهپهن را در عمق دو متری و بدون نیاز به خاموش کردن چاه برطرف کنند.
سلطانیان ادامه داد: در بخش دیگری از این عملیات، خط توزیع ۴۰۰ میلیمتری محدوده نقلیه بهداشت که آب شرب محلههای خیام، سعدی، مصوری، نقلیه، چمن و آرامگاه را تأمین میکند، با موفقیت تعمیر و وارد مدار بهرهبرداری شد.
وی در پایان با قدردانی از تلاش نیروهای اجرایی آبفا، خاطرنشان کرد: برنامهریزی دقیق، مدیریت مناسب زمان و تلاش شبانهروزی کارکنان موجب شد تمامی این عملیاتها بدون اختلال در روند تأمین آب شهروندان انجام شود و حفظ پایداری شبکه و ارائه خدمات مطلوب همچنان در اولویت شرکت آب و فاضلاب قرار دارد.
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