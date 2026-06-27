به گزارش خبرگزاری مهر، موضوع ساماندهی و تعیین تکلیف اراضی پلاک‌های ۲۷ تا ۳۵ در منطقه حفاظت‌شده ارژن–پریشان در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان فارس به ریاست رئیس‌کل دادگستری استان بررسی شد و دستگاه‌های مسئول برای رفع تداخلات، اجرای حدنگار (کاداستر) و تثبیت وضعیت مالکیتی این اراضی به توافق رسیدند.

در این جلسه، وضعیت اراضی پلاک‌های ۲۷ تا ۳۵ در منطقه حفاظت‌شده ارژن–پریشان با درخواست اداره‌کل حفاظت محیط زیست فارس در دستور کار قرار گرفت.

منطقه حفاظت‌شده ارژن–پریشان با وسعت ۵۶ هزار و ۷۱۳ هکتار از سال ۱۳۵۳ تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست قرار دارد و از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های کشور به شمار می‌رود.

بر اساس گزارش ارائه‌شده، اراضی این محدوده شامل اراضی ملی، اراضی خریداری‌شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست و مستثنیات اهالی است. همچنین بخش عمده‌ای از اراضی مستثنیات در دهه ۱۳۵۰ توسط سازمان خریداری شده، اما به دلیل ابطال‌نشدن برخی اسناد قدیمی، در سال‌های بعد زمینه بروز اختلافات حقوقی و تداخلات مالکیتی فراهم شده است.

در ادامه نشست، تأکید شد که بخشی از گسترش مستثنیات در سال‌های اخیر بر اساس برخی آرای قضایی، موجب ورود عرصه‌هایی با پوشش جنگلی و ارتفاعات به محدوده مستثنیات شده که ضرورت ساماندهی و تثبیت دقیق حدود قانونی را دوچندان کرده است.

لیلا تاج‌گردون مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس نیز با ارائه گزارشی از وضعیت موجود، خواستار تسریع در تعیین تکلیف اراضی و رفع تعارضات حقوقی برای صیانت از این منطقه ارزشمند شد.

در پایان، مقرر شد امور اراضی استان با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط فرآیند رفع تداخلات را آغاز کند و پس از آن، اداره‌کل ثبت اسناد و اداره‌کل منابع طبیعی نسبت به اجرای طرح حدنگار (کاداستر) اقدام کنند تا زمینه تثبیت مالکیت‌ها و ساماندهی اسناد فراهم شود.