تشییع پیکر مطهر شهید «علیرضا معینی» در سپیدان فارس

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر مطهر شهید «علیرضا معینی» صبح شنبه با حضور گسترده مردم ولایت‌مدار شهرستان سپیدان، همرزمان این شهید در نیروی هوایی ارتش، جمعی از مسئولان و نیروهای نظامی و انتظامی در شهر اردکان تشییع شد.

در این آیین، اقشار مختلف مردم با حضور پرشور خود ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا، با این شهید والامقام وداع کردند.

پیکر مطهر این شهید پس از آیین تشییع، برای خاکسپاری به زادگاهش، روستای رودبال از توابع شهرستان سپیدان، منتقل شد.

لازم به ذکر است شهید علیرضا معینی سحرگاه ۱۷ تیرماه ۱۴۰۵ در جریان حمله هوایی دشمن تروریستی آمریکا به پایگاه هوایی بوشهر به همراه جمعی از همرزمانش به شهادت رسید،