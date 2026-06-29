به گزارش خبرگزاری مهر، مدرسه قلم با همکاری باشگاه ادبی بانوی فرهنگ، پویش ادبی «من و رهبر شهیدم» را برگزار می‌کند.

این پویش با هدف ثبت و روایت احساسات، خاطره‌ها و ناگفته‌هایی که پس از شهادت رهبر در دل‌ها مانده، شکل گرفته است. برگزارکنندگان این پویش اعلام کرده‌اند که در روزهای سوگ، دل‌ها مملو از سخنانی است که اگر به واژه تبدیل نشوند، در سینه‌ها سنگین می‌مانند. از همین رو «من و رهبر شهیدم» فرصتی برای تبدیل این احساسات به روایت‌هایی کوتاه و ماندگار فراهم کرده است.

علاقه‌مندان می‌توانند نوشته‌های خود را در قالب داستانک، روایت کوتاه یا خاطره ارسال کنند.

این آثار می‌تواند از یک تصویر کوتاه ذهنی تا روایت یک لحظه، جمله، نگاه یا خاطره‌ای از رهبر شهید باشد.

بر اساس اعلام برگزارکنندگان، آثار ارسالی باید بین ۶ تا حداکثر ۳۰۰ واژه باشند و هر شرکت‌کننده می‌تواند یک یا چند اثر ارسال کند. همچنین آثار باید تألیفی و متعلق به خود نویسنده باشد و در زمان ارسال، نام و نام خانوادگی به همراه شماره تماس درج شود.

مهلت ارسال آثار دو هفته پس از مراسم تشییع اعلام شده و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق لینک زیر ارسال کنند: https://survey.porsline.ir/s/QW۷N۱yUF