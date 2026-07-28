صنعت نفت آبادان لیگ برتری شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، تیم فوتبال مس رفسنجان در دیدار پلی‌آف لیگ برتر حاضر به حضور در زمین بازی مقابل صنعت نفت آبادان نشد. بر همین اساس با حکم کمیته انضباطی، صنعت نفت آبادان به‌عنوان تیم سوم لیگ دسته اول به لیگ برتر در فصل آینده صعود و مس رفسنجان به لیگ پایین‌تر سقوط کرد.

بر اساس رأی صادره و با استناد به ماده ۶۲ آیین‌نامه انضباطی، تیم مس رفسنجان با نتیجه ۳ بر صفر بازنده اعلام شد و همچنین به پرداخت ۶ میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم شد.

گفتنی است، در تصویر زیر زمان ارسال نامه رای را مشاهده کنید. این نامه راس ساعت ۱۲:۳۳ امضا شده و به واحد های مربوطه ارسال شد.