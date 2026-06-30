به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه وزارت ورزش و جوانان، به گزارش پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کمیسیون نظارت بر عملکرد فدراسیونهای ورزشی در ادامه سلسله نشستهای تخصصی خود به بررسی آخرین وضعیت فدراسیون ژیمناستیک پرداخت.
این جلسه صبح امروز (سهشنبه ۹ تیرماه) به ریاست وزیر ورزش و جوانان و با حضور معاونین و مشاورین وی و مسئولان فدراسیون ژیمناستیک برگزار شد.
با توجه به اینکه فدراسیون ژیمناستیک دوره سرپرستی را سپری میکند در ابتدای نشست گزارشی از اقدامات انجام شده در این مدت از سوی نایب رئیس فدراسیون ارائه شد.
ادامه جلسه به موضوع حضور تیمهای ملی این رشته در بیستمین دوره بازیهای آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا اختصاص پیدا کرد. سرمربیان تیمهای ترامپولین و هنری شرح حالی از نفرات اعزامی به این رویداد ارائه و شرایط ملیپوشان حاضر در اردوهای را مثبت ارزیابی کردند.
در فاصله ۸۱ روز مانده به بزرگترین فستیوال ورزشی قاره کهن، حضور هفت نماینده مرد و دو نماینده زن در این میدان قطعی شده است، طوری که از این تعداد پنج سهمیه در ژیمناستیک هنری و دو سهمیه در ترامپولین متعلق به مردان است و دو سهمیه هم به زنان اعطا شده است.
این در حالی است که ایران توانسته است در بخش ژیمناستیک هنری بانوان نیز یک سهمیه رزرو کسب کند. در صورت قطعی شدن این ورودی، یک ورزشکار بهصورت حمایتی در بازیهای آسیایی شرکت خواهد کرد.
اما نکته درخورتوجه، اولین حضور تیم ملی ژیمناستیک ترامپولین بانوان در بازیهای آسیایی است. تیم دو نفره ترامپولین بزرگسالان زنان ایران اخیراً در رقابتهای قهرمانی آسیا به مدال نقره رسیده بود، مدالی که نخستین نشان رسمی بینالمللی زنان ژیمناستیک ایران پس از انقلاب اسلامی است. با این اتفاق این تیم توانست سهمیه حضور در بازیهای آسیایی ناگویا را کسب کند.
با آنچه که از نظرات کارشناسی در این نشست تخصصی ژیمناستیک به دست آمد، انتظار میرود این رشته در بازیهای ناگویا روی سکو باشد و درخششی که در بازیهای دوره گذشته داشت را تکرار کند. تنها مدالآوری ژیمناستیک ایران در تاریخ بازیهای آسیایی، عنوان نایب قهرمانی مهدی الفتی در بازیهای ۲۰۲۲ هانگژو بود.
در این رابطه نیز پیشنهاد شد که تیمهای اعزامی به ناگویا در اردوی آمادهسازی کشور جمهوری آذربایجان شرکت کنند که وزیر ورزش و جوانان نیز با آن موافقت کرد.
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