مدافع تیم ملی فوتبال ایران: با قدرت برمی گردیم

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد محمدی مدافع تیم ملی فوتبال ایران پس از پایان کار شاگردان امیر قلعه‌نویی در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، با انتشار پیامی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به حذف ایران از این مسابقات واکنش نشان داد.

این بازیکن در ابتدای پیام خود از حمایت هواداران و خانواده‌اش قدردانی کرد و نوشت: «از صمیم قلب از همه کسانی که به ما ایمان داشتند و در تمام این مسیر کنارمان ایستادند، تشکر می‌کنم. از هواداران بی‌نظیرمان و خانواده عزیزم؛ عشق و حمایتی که از شما دریافت کردم، در تمام این راه بزرگ‌ترین پشتوانه‌ام بود.»

محمدی در ادامه با ابراز ناراحتی از حذف تیم ملی ایران افزود: «بابت اینکه نتوانستیم مسیرمان را در جام جهانی ادامه دهیم، واقعاً متأسفم. اما پوشیدن پیراهن تیم ملی و نمایندگی از ایران، برای من افتخار بزرگی بود که همیشه به آن خواهم بالید.»

مدافع تیم ملی ایران در پایان این پیام تأکید کرد: «ما دست از تلاش برنمی‌داریم؛ به جنگیدن ادامه می‌دهیم و قدرتمندتر از همیشه بازخواهیم گشت.»

پیام میلاد محمدی در حالی منتشر شده است که تیم ملی ایران پس از پایان مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ از صعود به مرحله حذفی بازماند و به کار خود در این رقابت‌ها پایان داد.