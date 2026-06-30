زمان ورود کاروان تیم ملی فوتبال به تهران مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان کار تیم ملی فوتبال ایران در رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، برنامه بازگشت کاروان کشورمان به تهران مشخص شد.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام شده، کاروان تیم ملی صبح روز سه‌شنبه ساعت ۹ به وقت محلی با یک پرواز اختصاصی شهر تیخوانا را به مقصد آنتالیا ترک خواهد کرد.

ملی‌پوشان ایران پس از توقفی کوتاه در آنتالیا، با یک پرواز اختصاصی دیگر راهی تهران خواهند شد تا به حضور خود در این دوره از رقابت‌های جام جهانی پایان دهند.

طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته، کاروان تیم ملی فوتبال ایران ساعت ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه وارد فرودگاه مهرآباد تهران خواهد شد و مورد استقبال مسئولان فدراسیون فوتبال و خانواده‌های اعضای تیم قرار می‌گیرد.

تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ با حضور در مرحله گروهی به میدان رفت اما موفق به صعود به مرحله حذفی این رقابت‌ها نشد و بدین ترتیب پرونده حضور شاگردان امیر قلعه‌نویی در این مسابقات بسته شد.