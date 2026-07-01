رفتار متضاد آمریکا و مکزیک با تیم ملی فوتبال ایران؛ عدالت اجرا نشد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی فوتبال ایران در حالی از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق به صعود به مرحله یک‌ شانزدهم نهایی نشد که با وجود عدم کسب پیروزی، این مرحله را بدون تجربه شکست به پایان رساند.

با این حال، بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی با اشاره به شرایط و اتفاقات پیرامون این رقابت‌ها، معتقد بودند که در روند برگزاری مسابقات و شرایط حاکم بر تیم ایران، نوعی نابرابری و بی‌عدالتی نسبت به این تیم وجود داشته است.

خبرگزاری آسوشیتدپرس آمریکا درباره تیم ملی فوتبال ایران نوشت: تیم ملی فوتبال ایران در شرایطی رقابت‌های جام جهانی را ترک کرد که در طول مسابقات با حواشی متعدد سیاسی، محدودیت‌های لجستیکی و در نهایت حذف از مرحله گروهی، یکی از پرحاشیه‌ترین دوره‌های حضور خود در این رقابت‌ها را تجربه کرد.

در جام جهانی‌ای که با میزبانی مشترک کشوری برگزار شد که درگیری‌های نظامی با سرزمین ایران دارد، از ابتدا نیز شرایط برای تیم ملی فوتبال ایران یا همان «تیم ملی» دشوار پیش‌بینی می‌شد؛ تیمی که با وجود عملکرد بدون شکست، موفق به صعود به مرحله حذفی نشد.

بازیکنان تیم ملی ایران روز سه‌شنبه شمال قاره آمریکا را ترک کردند؛ در حالی که از یک‌سو با انتقاد و حتی تمسخر یک مقام ارشد دولت ترامپ مواجه شدند و از سوی دیگر در محل اقامت جایگزین خود در شهر تیخوانای مکزیک با استقبال و احترام هواداران بدرقه شدند.

در ادامه گزارش آمده است که تیم ملی ایران پس از پایان سه دیدار مرحله گروهی خود که همگی با تساوی‌های جنگنده به پایان رسید، سرنوشت صعودش به نتایج سایر گروه‌ها و دیدار میان الجزایر و اتریش وابسته شد؛ دیداری که باید با پیروزی یکی از دو تیم و عدم تساوی همراه می‌بود.

از همان ابتدا، حضور ایران در این جام جهانی با ابهام‌هایی درباره صدور ویزا و شرایط ورود به آمریکا همراه بوده است. حتی در مقطعی یکی از نمایندگان دولت ترامپ پیشنهاد داده بود به جای ایران، تیم ایتالیا که موفق به صعود نشده بود، جایگزین شود.

بر اساس این گزارش، تیم ملی ایران ابتدا مجبور شد پایگاه خود را از ایالت آریزونا به مکزیک منتقل کند و در ادامه نیز با محدودیت‌هایی در خصوص درخواست انتقال مسابقات به مکزیک مواجه شد. همچنین آمریکا از صدور ویزا برای برخی اعضای کلیدی کادر فنی ایران خودداری کرد و حتی درخواست ایران برای ورود زودتر از دو روز قبل از مسابقات در لس‌آنجلس نیز رد شد.

تنها در دیدار پایانی مرحله گروهی، بخشی از این محدودیت‌ها کاهش یافت.

در جریان یک نشست امنیتی جام جهانی، «مارک‌وین مولین» وزیر امنیت داخلی آمریکا اعلام کرد که این کشور برخی تسهیلات برای سفر ایران در نظر گرفته، اما در عین حال بار دیگر ادعا کرد برخی از اعضایی که ایران قصد ورود آن‌ها را داشته با نهادهای نظامی ایران ارتباط داشته‌اند.

او همچنین اظهار داشت: من خوشحالم که آن‌ها تمام شدند و دیگر برنمی‌گردند» و افزود که پس از پایان حضور ایران «ممکن است یک یا دو آهنگ خوانده باشد یا حتی یک رقص شادی انجام داده باشد.

این اظهارات با واکنش تیم ملی ایران همراه شد. تیم ملی ایران تأکید کرد که چنین سخنانی نشان‌دهنده بی‌توجهی به قوانین بین‌المللی و استانداردهای میزبانی یک رویداد جهانی است.

بازیکنان و کادر فنی ایران پیش از ترک تیخوانا ضمن قدردانی از مردم مکزیک و شهر تیخوانا بابت «مهربانی و میزبانی»، در عین حال نسبت به نحوه برخورد آمریکا با تیم خود انتقاد کردند و اعلام داشتند که مجموعه‌ای از تصمیمات و شرایط، حس عدالت ورزشی را تضعیف کرده است.

همچنین گزارش شده است که مردم مکزیک و ایرانیان رابطه‌ای صمیمی در این مدت شکل دادند و در تیخوانا بارها شعار «ایران برادر، حالا تو مکزیکی هستی» سر داده شد.