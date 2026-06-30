حذف تیم ملی ایران همچنان سوژه رسانه های خارجی

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از رسانه‌های خارجی در ساعات اخیر بار دیگر به حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی ۲۰۲۶ پرداخته و از تیم کشورمان به عنوان یکی از بدشانس‌ترین تیم‌های مرحله گروهی یاد کردند.

سایت «اس‌بی‌نیشن» در گزارشی درباره سناریوهای گروه G نوشت که ایران تا آخرین لحظات شانس صعود داشت و حتی گل دیرهنگام این تیم مقابل مصر می‌توانست سرنوشت گروه را تغییر دهد، اما مردود شدن گل شجاع خلیل‌زاده باعث شد رؤیای صعود تیم ملی از بین برود. این رسانه تأکید کرده است که ایران با وجود سه تساوی از مسابقات کنار رفت و تنها اختلاف‌های جزئی باعث حذف این تیم شد.

روزنامه گاردین نیز حذف ایران را یکی از تلخ‌ترین اتفاقات جام جهانی توصیف کرد و نوشت که تیم ملی برای نخستین صعود تاریخی خود به مرحله حذفی بسیار نزدیک بود اما نتایج سایر گروه‌ها برخلاف خواسته این تیم رقم خورد. این رسانه از عبارت «اندوهی دیگر در تاریخ فوتبال ایران» برای توصیف حذف شاگردان امیر قلعه‌نویی استفاده کرده است.

رسانه‌های دیگری نیز 1NEWS نیز به نقش تصمیمات داوری و بازبینی ویدئویی در سرنوشت ایران اشاره کرده و معتقدند تیم ملی با وجود نباختن در سه مسابقه، نتوانست به جمع تیم‌های صعودکننده راه پیدا کند.

شایان ذکر است تیم ملی ایران در گروه G جام جهانی با کسب سه تساوی مقابل نیوزیلند، بلژیک و مصر از صعود به دور حذفی باز ماند.