ابوالفضل محبان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برنامه خدمترسانی جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی در ایام برگزاری آیین تشییع «قائد شهید» در دو بخش داخل و خارج از استان پیشبینی شده است.
وی افزود: در بخش بروناستانی ۳۰۰ نفر از اعضای جوانان و امدادگران جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی برای مشارکت در پوشش امدادی مراسم به استان خراسان رضوی اعزام میشوند که این نیروها از دو روز پیش از برگزاری آیین تشییع در مشهد مستقر خواهند شد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی با اشاره به تعیین این استان بهعنوان استان معین خراسان رضوی، گفت: تمامی ظرفیتهای امدادی و عملیاتی استان برای پشتیبانی از مراسم و ارائه خدمات به زائران به کار گرفته شده است.
محبان ادامه داد: در داخل استان نیز ۱۸ پایگاه ثابت امداد و نجات جادهای آماده ارائه خدمات هستند و علاوه بر آن، پنج پایگاه ویژه امدادی در محور فاروج تا جنگل گلستان مستقر شدهاند تا پوشش امدادی مناسبی برای مسافران و زائران فراهم شود.
وی خاطرنشان کرد: خدمات ارائهشده در این پایگاهها علاوه بر امداد و نجات، شامل آموزش کمکهای اولیه و ارائه خدمات حمایتهای روانی نیز خواهد بود.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان شمالی اظهار کرد: تمامی پایگاههای امدادی به آمبولانس و خودروهای ست نجات مجهز شدهاند و یک فروند بالگرد امدادی جمعیت هلالاحمر استان نیز برای پوشش حوادث احتمالی در آمادهباش کامل قرار دارد.
وی افزود: مراکز درمانی و داروخانههای جمعیت هلالاحمر در شهرهای بجنورد و شیروان نیز در این ایام آماده ارائه خدمات به شهروندان و زائران هستند.
محبان گفت: در مجموع، ۶۰ تیم امدادی در سطح استان آماده خدمترسانی هستند.
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