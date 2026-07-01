کشف بیش از ۳.۶ تن متامفتامین در مسیر ترانزیت به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری محموله‌های مکشوفه متامفتامین از منشأ افغانستان به بازارهای مصرف اروپا، پیش از ظهر امروز در سالن شهید صفری ستاد مبارزه با مواد مخدر با حضور مرتضی میرزایی، معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد، محمد نریمانی، مدیرکل دفتر روابط بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر، الکساندر فدولوف، سرپرست دفتر منطقه‌ای مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تاشکند و خانم فائقی، نماینده دفتر UNODC در تهران برگزار شد.

مرتضی میرزایی، معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد، با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران نزدیک به ۴۷ سال است در خط مقدم مبارزه با مواد مخدر قرار دارد، اظهار داشت: ممنوعیت تولید، کشت، حمل و مصرف مواد مخدر در جمهوری اسلامی ایران تنها مبتنی بر قوانین کشور نیست، بلکه از منظر اعتقادی و شرعی نیز امری حرام تلقی می‌شود و همین باور، پشتوانه‌ای مهم برای استمرار مبارزه با این پدیده شوم بوده است.

وی با اشاره به هزینه‌های سنگینی که جمهوری اسلامی ایران در این مسیر متحمل شده است، افزود: ایران خود یکی از قربانیان اصلی قاچاق مواد مخدر به شمار می‌رود و تاکنون در راه مقابله با این بلای خانمان‌سوز، بیش از سه هزار و ۸۸۳ شهید و بیش از ۱۲ هزار جانباز تقدیم کرده است.

بیش از ۳۶۶۰ کیلوگرم متامفتامین در مسیر اروپا کشف شد

میرزایی با اشاره به تحولات رخ‌داده در کشورهای همسایه شرقی ایران، خاطرنشان کرد: تغییر الگوی تولید مواد مخدر از مواد سنتی به مواد صنعتی و روان‌گردان، تهدیدات به‌مراتب گسترده‌تر و پیچیده‌تری را متوجه ایران، کشورهای منطقه، اروپا و کشورهای عربی کرده است.

وی ادامه داد: در پی چند عملیات اطلاعاتی و تخصصی که طی ماه‌های اخیر در کشور انجام شد، بیش از سه هزار و ۶۶۰ کیلوگرم ماده مخدر صنعتی متامفتامین (شیشه) کشف و ضبط شد. منشأ اصلی این محموله یکی از کشورهای همسایه شرقی بود و متهم اصلی پرونده که از اتباع همان کشور است، در جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد.

وی تصریح کرد: این محموله عظیم با هدف ترانزیت از خاک جمهوری اسلامی ایران به مقصد کشورهای اروپایی و کشورهای عربی برنامه‌ریزی شده بود، اما با اشراف اطلاعاتی و اقدامات دقیق نیروهای مبارزه با مواد مخدر، پیش از خروج از کشور کشف و توقیف شد.

ایران با وجود تحریم‌ها از امنیت منطقه و جهان دفاع می‌کند

معاون مبارزه با مواد مخدر ستاد مبارزه با مواد مخدر با انتقاد از محدودیت‌های ایجادشده علیه ایران در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر، گفت: جمهوری اسلامی ایران در حالی برای حفاظت از امنیت منطقه و جهان با شبکه‌های بین‌المللی قاچاق مبارزه می‌کند که متأسفانه از سوی برخی کشورها در تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز این مبارزه با تحریم مواجه شده است.

وی تأکید کرد: کشف این محموله بزرگ که بر پایه اقدامات اطلاعاتی دقیق انجام شد، نمونه‌ای روشن از نقش جمهوری اسلامی ایران در جلوگیری از انتقال مواد مخدر به سایر کشورهاست و نشان می‌دهد ایران عملاً برای حفظ امنیت دیگر جوامع نیز در حال جانفشانی و پرداخت هزینه است.

میرزایی در پایان با تأکید بر ضرورت توسعه همکاری‌های بین‌المللی اظهار داشت: مقابله مؤثر با باندهای فراملی قاچاق مواد مخدر بدون تعامل، اعتماد متقابل، تبادل اطلاعات و همکاری نزدیک میان دستگاه‌های عملیاتی کشورهای مختلف امکان‌پذیر نیست.

گزارش جهانی مواد مخدر ۲۰۲۶ و تأیید نقش ایران

محمد نریمانی، مدیرکل دفتر روابط بین‌الملل ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: برگزاری این نشست همزمان با انتشار گزارش جهانی مواد مخدر ۲۰۲۶، فرصت مغتنمی است تا یکی از دستاوردهای مهم دستگاه‌های مقابله‌ای جمهوری اسلامی ایران را در پرتو تحولات جهانی حوزه مواد مخدر مورد توجه قرار دهیم.

وی تصریح کرد: گزارش جهانی مواد مخدر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که بازار جهانی، به‌ویژه در حوزه مواد محرک صنعتی مانند متامفتامین، با سرعت در حال تحول است؛ به‌گونه‌ای که تولید این مواد افزایش یافته، مسیرهای قاچاق متنوع‌تر شده و پیوند آن با سایر اشکال جرائم سازمان‌یافته بیش از گذشته تقویت شده است.

نریمانی خاطرنشان کرد: روند کشفیات متامفتامین در جمهوری اسلامی ایران نیز با یافته‌های گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد همخوانی دارد و افزایش کشفیات این ماده، نشان‌دهنده ارتقای توان اطلاعاتی و عملیاتی جمهوری اسلامی ایران در شناسایی و انهدام شبکه‌های قاچاق است.

وی یادآور شد: این موفقیت در شرایط تحریم‌های یک‌جانبه و همزمان با جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان به دست آمده و نشان می‌دهد جمهوری اسلامی ایران با وجود همه محدودیت‌ها، همچنان با اقتدار به مسئولیت‌های خود در مبارزه با قاچاق مواد مخدر عمل می‌کند.

