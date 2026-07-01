کمک ۱۷ میلیون دلاری چین به ونزوئلا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، «دلسی رودریگز»، رئیس‌ جمهور موقت ونزوئلا در سخنانی از شی جین پینگ رئیس جمهور چین و مردم این کشور آسیایی به دلیل ابراز همبستگی با کاراکاس در ارتباط با زلزله شدید کشورش قدردانی کرد.

رئیس‌ جمهور موقت ونزوئلا از پکن به دلیل کمک در ساخت مسکن و همچنین تحویل لوازم ضروری، تجهیزات و مصالح تشکر کرد.

«دلسی رودریگز»، اعلام کرد: از رئیس جمهور شی جین پینگ به خاطر این اقدام صادقانه انسانی قدردانی می‌کنیم.

وی در این پیام تصریح کرد که این کمک بالغ بر ۱۷ میلیون دلار است.

رودریگز اضافه کرد: ۲ میلیون دلار به طرح ساخت مسکن و ۱۵ میلیون دلار دیگر به لوازم ضروری، تجهیزات و مصالح اختصاص داده خواهد شد.