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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۸:۱۳

توقیف سواری پژو پارس با سرعت ۱۹۰ کیلومتر در ساعت در خلخال

توقیف سواری پژو پارس با سرعت ۱۹۰ کیلومتر در ساعت در خلخال

اردبیل - رئیس پاسگاه پلیس راه اردبیل - خلخال از توقیف یک دستگاه سواری پژو پارس که راننده خودرو با سرعت غیرمجاز ۱۹۰ کیلومتر در ساعت رانندگی می کرد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ فخر الدین اصغری اظهار کرد: در پی تداوم اجرای طرح افزایش انضباط عبور و مرور و تامین امنیت ترافیکی، تیم کنترل سرعت پاسگاه پلیس راه اردبیل - خلخال هنگام کنترل تردد خودروهای عبوری ، یک دستگاه سواری پژو پارس را که راننده خودرو با سرعت غیرمجاز ۱۹۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت بود، متوقف کردند.

وی افزود: راننده ی متخلف اعمال قانون و خودروی مورد استفاده او توقیف و به پارکینگ انتقال داده شد.

رئیس پاسگاه پلیس راه اردبیل-خلخال از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی سفر ایمن و عاری از هرگونه حادثه ای را برای خود و خانواده شان رقم بزنند و از ارتکاب تخلفات حادثه ساز که زمینه ساز وقوع تصادفات رانندگی هستند، اکیدا اجتناب کنند.

کد مطلب 6877152

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