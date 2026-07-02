به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام فرهاد دهقانی، پیش از ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران با تبیین ویژگیهای حکمرانی اسلامی، گفت: اگر بخواهیم امروز در جهان از محبوبترین رهبران نام ببریم، بیشک نام رهبر شهید ما در صدر فهرست قرار میگیرد.
وی افزود: محبوبیت ایشان نه از مسیر قدرت، بلکه از اجرای دقیق قوانین الهی و برخورد صادقانه با مسئولین و مردم نشأت گرفته است.
دهقانی، ادامه داد: دلیل این محبوبیت فراتر از مسائل گذرا و حرکت ایشان در مسیر صحیح اسلام است؛ چرا که اسلام برای یک حاکم، تکالیفی روشنی از جمله صداقت در برخورد با مظلومین، برخورد عادلانه با متخلفین و مسئولیتپذیری در قبال مردم تعیین کرده است.
وی با اشاره به پیشگوییها و وعدههای رهبر شهید، تصریح کرد: بسیاری از وعدههای ایشان که بر پایه آموزههای قرآنی بود، امروزه در حال تحقق است و برخلاف تحلیلهای مبتنی بر اطلاعات دولتی یا نظامی، ایشان بر اساس وعدههای الهی سخن میگفتند که تخلف ناپذیرند.
افشای چهره واقعی دشمن
دهقانی، با تحلیل پیامدهای شهادت رهبر شهید، تأکید کرد: این واقعه منجر به دو نتیجه بزرگ شده است که همبستگی عمیق آحاد مردم و انزجار عمومی از اقدامات دشمن است.
وی تصریح کرد: با این حادثه، چهره واقعی دشمن برای بسیاری از کسانی که ممکن بود مورد فریب قرار گیرند، آشکار شد، زیرا دشمن همواره از ابزار تفرقهافکنی برای ضربه زدن به ملتها و حکومتها استفاده کرده است.
امام جمعه بم در خصوص مسئولیت مردم و حاکمیت گفت: بزرگترین مسئولیت آحاد مردم، نظارت بر رفتار خود برای جلوگیری از چند دستگی و نظارت بر عملکرد مسئولین است.
دهقانی، ادامه داد: مسیر اسلام و انقلاب، خدمترسانی به مردم است و اگر مسئولی از این مسیر فاصله بگیرد، باید با تذکرات جدی و سازنده مواجه شود.
برنامههای ویژه مراسم تشییع و بدرقه در شهرستان بم
وی با تشریح برنامههای شهرستان بم برای ایام تشییع و بدرقه رهبر شهید گفت: با همکاری بخشداریها و نهادهای مربوطه، تدارکات لازم برای برگزاری مراسم در سطح شهرستان بم فراهم شده است و علاوه بر برگزاری مراسم در مسجد جامع، مواکبی نیز برای زائرانی که در مسیر عبوری از بم هستند، بر پا خواهد شد.
دهقانی، همچنین خاطرنشان کرد: برنامههای ویژهای نیز برای جاماندگان که قادر به حضور در مشهد، تهران یا کربلا نیستند، در قالب مراسمی شبانه در شهرستان بم در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مراسمهای رسمی نیز از روز شنبه آغاز خواهد شد و پخش مستقیم این مراسمها از ابتدا تا لحظه خاکسپاری در مسجد جامع بم انجام میشود.
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