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۱۰ تیر ۱۴۰۵، ۹:۱۲

پایان انتظار استقلال؛ آسانی در تمرینات شرکت می‌کند

پایان انتظار استقلال؛ آسانی در تمرینات شرکت می‌کند

وینگر آلبانیایی تیم فوتبال استقلال پس از مدت‌ها در دور جدید تمرینات این تیم برای حضور در فصل جدید رقابت های لیگ برتر شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان از ایران خارج شده و زمزمه های جدایی او نیز مطرح شده بود، با حضور در تهران در دور جدید تمرینات استقلال برای فصل بیست و ششم رقابت های لیگ برتر شرکت خواهد کرد.

آسانی که در فصل گذشته با گل‌ها و پاس‌های گل خود نقش مهمی در نتایج استقلال ایفا کرد و عنوان بهترین گلزن این تیم را نیز به دست آورد، یکی از مهره‌های کلیدی سهراب بختیاری‌زاده برای فصل آینده محسوب می‌شود و کادر فنی حساب ویژه‌ای روی توانایی‌های این بازیکن باز کرده است.

با اضافه شدن این بازیکن، ترکیب استقلال بیش از گذشته به شرایط ایده‌آل نزدیک خواهد شد و کادر فنی می‌تواند برنامه‌های تاکتیکی خود را با حضور تمامی مهره‌های تأثیرگذار دنبال کند. انتظار می‌رود آسانی پس از انجام تست‌ها و ارزیابی آمادگی جسمانی، به صورت کامل در برنامه‌های تمرینی تیم شرکت کند.

کد مطلب 6875986

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