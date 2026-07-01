به گزارش خبرنگار مهر، یاسر آسانی که به دلیل وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان از ایران خارج شده و زمزمه های جدایی او نیز مطرح شده بود، با حضور در تهران در دور جدید تمرینات استقلال برای فصل بیست و ششم رقابت های لیگ برتر شرکت خواهد کرد.
آسانی که در فصل گذشته با گلها و پاسهای گل خود نقش مهمی در نتایج استقلال ایفا کرد و عنوان بهترین گلزن این تیم را نیز به دست آورد، یکی از مهرههای کلیدی سهراب بختیاریزاده برای فصل آینده محسوب میشود و کادر فنی حساب ویژهای روی تواناییهای این بازیکن باز کرده است.
با اضافه شدن این بازیکن، ترکیب استقلال بیش از گذشته به شرایط ایدهآل نزدیک خواهد شد و کادر فنی میتواند برنامههای تاکتیکی خود را با حضور تمامی مهرههای تأثیرگذار دنبال کند. انتظار میرود آسانی پس از انجام تستها و ارزیابی آمادگی جسمانی، به صورت کامل در برنامههای تمرینی تیم شرکت کند.
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