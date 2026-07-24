حفظ وحدت و انسجام ملی تکلیف راهبردی امروز کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد جعفرزاده در خطبه‌های این هفته نماز جمعه با گرامیداشت روز نماز جمعه اظهار کرد: حال خوب جامعه تابعی از حال خوب نماز جمعه و حال خوب نماز جمعه نیز تابعی از حال خوب امام جمعه است.

وی نماز جمعه را جلوه‌ای مهم از ذکر اجتماعی و زمینه‌ساز انسان‌سازی و جامعه‌پردازی دانست و افزود: اگر خواهان اصلاح همه‌جانبه جامعه هستیم، باید از اصلاح قلب معنوی شهر یعنی نماز جمعه آغاز کنیم.

امام جمعه اصلاندوز با اشاره به شرایط حساس کشور گفت: دشمن با جنگ ترکیبی به دنبال ایجاد اختلاف، تضعیف سرمایه اجتماعی و شکست از درون است و حفظ وحدت و انسجام ملی، تکلیف راهبردی و عامل مهم سربلندی کشور است.

حجت الاسلام جعفرزاده با دعوت مردم و دستگاه‌های اجرایی به صرفه‌جویی در مصرف انرژی، تاکید کرد: صرفه‌جویی نشانه محرومیت نیست، بلکه نشانه عقلانیت و مسئولیت‌پذیری است و همه باید در مدیریت مصرف انرژی مشارکت کنند.

وی همچنین از رئیس‌جمهور به دلیل تأکید بر مدیریت خاموشی‌ها و ترجیح قطع برق دستگاه‌های دولتی به صنایع در مواقع ضروری قدردانی کرد.