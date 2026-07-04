به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز شنبه ۱۳ دیدار به پایان رسید و چهره تیم های راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی مشخص شد.

براساس نمودار این رقابت ها، در مرحله یک هشتم نهایی تیم ها به ترتیب زیر با یکدیگر دیدار خواهند کرد:

* پاراگوئه - فرانسه

* کانادا - مراکش

* پرتغال - اسپانیا

* آمریکا - بلژیک

* برزیل - نروژ

* مکزیک - انگلیس

* آرژانتین - مصر

* سوئیس - کلمبیا

با ۴۸ تیمی شدن جام جهانی بیست و سوم که برای نخستین بار با این تعداد تیم برگزار می شود، هنوز غول های بزرگ فوتبال دنیا با یکدیگر برخورد نکرده اند اما در مرحله یک چهارم نهایی این اتفاق رخ خواهد داد و بازی ها جذاب و حساس خواهد شد.