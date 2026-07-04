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۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۷:۰۰

غول‌ها هنوز به هم نرسیده‌اند؛

چهره ۱۶ تیم مرحله یک‌هشتم نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد + عکس

چهره ۱۶ تیم مرحله یک‌هشتم نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد + عکس

پس از پایان مرحله یک شانزدهم نهایی بیست‌وسومین دوره رقابت‌های فوتبال جام‌جهانی، چهره تیم‌های راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی و برنامه دیدارهای ادامه این مسابقات مشخص شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت های فوتبال جام جهانی ۲۰۲۶ بامداد امروز شنبه ۱۳ دیدار به پایان رسید و چهره تیم های راه یافته به مرحله یک هشتم نهایی مشخص شد.

براساس نمودار این رقابت ها، در مرحله یک هشتم نهایی تیم ها به ترتیب زیر با یکدیگر دیدار خواهند کرد:

* پاراگوئه - فرانسه
* کانادا - مراکش
* پرتغال - اسپانیا
* آمریکا - بلژیک
* برزیل - نروژ
* مکزیک - انگلیس
* آرژانتین - مصر
* سوئیس - کلمبیا

چهره ۱۶ تیم مرحله یک هشتم نهایی جام‌جهانی ۲۰۲۶ مشخص شد

با ۴۸ تیمی شدن جام جهانی بیست و سوم که برای نخستین بار با این تعداد تیم برگزار می شود، هنوز غول های بزرگ فوتبال دنیا با یکدیگر برخورد نکرده اند اما در مرحله یک چهارم نهایی این اتفاق رخ خواهد داد و بازی ها جذاب و حساس خواهد شد.

کد مطلب 6878661
رضا خسروي

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    نظرات

    • تورج داوری IR ۰۹:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
      7 6
      پاسخ
      انشالله بلژیک سه تا گل به آمریکا میزنه
      • FR ۱۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
        3 5
        بلژیک 10 تا بزند تا جیگرم حال بیاد دوست دارم اسپانیا قهرمان بشه
    • محمد اکبری دیجوجین IR ۱۲:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۴/۱۳
      9 5
      پاسخ
      ایران قهرمان میشه

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