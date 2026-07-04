به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به وبگاه آکسیوس گفت که نتانیاهو (نخست وزیر رژیم صهیونیستی) خواستار برگزاری دیداری در کاخ سفید با وی شده است؛ دیداری که ممکن است هفته آینده (به وقت محلی) انجام شود.

رئیس جمهور آمریکا سپس ادامه داد: ما خیلی خوب با هم کنار می‌آییم. [نتانیاهو] می‌داند که رئیس کیست.

دونالد ترامپ به آکسیوس گفت: نتانیاهو برای برگزاری دیداری در کاخ سفید از من درخواست کرد و ممکن است این دیدار را اوایل هفته آینده (به وقت محلی) برگزار کنیم. نتانیاهو می‌داند چه کسی رئیس است و رابطه ما بسیار خوب است.

ترامپ سپس ادعا کرد: من و ایرانی‌ ها تصمیم گرفته‌ایم که تا پایان مراسم تشییع (مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران)، مذاکرات را به مدت یک هفته متوقف کنیم. هیچ یک از طرفین در طول مدت تشییع به سمت یکدیگر شلیک نخواهد کرد.

ترامپ اذعان کرد: من از دیدن گریه ایرانیان در مراسم تشییع (شهید) خامنه‌ای شگفت‌زده شدم، زیرا فکر می‌کردم مردم از او متنفرند.