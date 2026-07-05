آماده‌ باش مدیریت بحران کرمان برای انتقال ریزگردها و کاهش کیفیت هوا

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل مدیریت بحران استان کرمان ظهر یکشنبه با صدور هشدار سطح زرد هواشناسی اعلام کرد: از بامداد دوشنبه ۱۵ تیر تا پایان سهشنبه ۱۶ تیر، وزش باد، انتقال ریزگرد از استانهای همجوار و افزایش غلظت غبار، موجب کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی در بخشهای گستردهای از استان کرمان، به ویژه نیمه شمالی و نوار شرقی، خواهد شد.
بر این اساس بیشترین غلظت غبار از دوشنبه شب تا ظهر سهشنبه خواهد بود و در این بازه زمانی، کاهش دید افقی و اختلال در تردد، به ویژه در محورهای مواصلاتی، دور از انتظار نیست.
در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است در زمان آلودگی هوا، نکات بهداشتی را بهطور کامل رعایت کنند و از ترددهای غیرضروری، بهویژه سالمندان، کودکان، زنان باردار و بیماران قلبی و تنفسی، خودداری شود.
همچنین استفاده از ماسک مناسب برای گروههای حساس، پرهیز از فعالیتهای ورزشی و سنگین در فضای باز و رعایت احتیاط در ترددهای جادهای به دلیل کاهش دید افقی توصیه شده است.
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