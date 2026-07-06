خبرگزاری مهر، گروه استانها: آیین تشییع پیکر شهدا در ایران اسلامی همواره فراتر از یک مراسم وداع و سوگواری بوده و به عنوان یکی از مهمترین جلوههای حضور اجتماعی، انسجام ملی و تجدید میثاق مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی شناخته میشود.
اکنون نیز همزمان با آیین تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی، نگاه میلیونها ایرانی و همچنین افکار عمومی جهان به این رویداد بزرگ معطوف شده است؛ رویدادی که بسیاری آن را صرفاً یک مراسم تشییع نمیدانند، بلکه نقطهای تعیینکننده در تداوم مسیر انقلاب اسلامی و بازتعریف پیوند میان ملت، انقلاب و آرمانهای شهدا ارزیابی میکنند.
حضور گسترده اقشار مختلف مردم از قومیتها، مذاهب، نسلها و سلایق گوناگون در این مراسم، بیانگر آن است که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان یکی از مهمترین عناصر هویتبخش جامعه ایرانی به شمار میرود و میتواند در بزنگاههای حساس، عامل همگرایی و انسجام ملی باشد.
در ادبیات انقلاب اسلامی، شهادت پایان راه نیست، بلکه آغاز مرحلهای تازه از حیات یک اندیشه و مکتب تلقی میشود؛ از همین رو، تشییع رهبر شهید انقلاب نیز تنها بدرقه پیکر یک شخصیت برجسته نیست، بلکه بدرقه مکتبی است که طی سالهای طولانی با مجاهدت، مقاومت، استکبارستیزی، دفاع از مظلومان، اتکا به توان داخلی و تلاش برای تحقق تمدن نوین اسلامی شکل گرفته و استمرار یافته است.
در چنین فضایی، تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی به عنوان یکی از مهمترین رویدادهای تاریخ معاصر ایران، صرفاً یک مناسبت سوگوارانه نیست، بلکه فرصتی برای بازخوانی میراث فکری و عملی ایشان، تجدید عهد با آرمانهای انقلاب اسلامی، تقویت وحدت ملی و تأکید بر ادامه مسیر مقاومت و عزت ملی به شمار میرود.
حضور مردم، تصویری از وحدت و همبستگی ملت ایران
سرهنگ اسماعیل قزل سفلی، معاون اجرایی سپاه فجر فارس، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حضور باشکوه مردم در آیین تشییع «شهید ایران» گفت: حضور مردم در این مراسم ابعاد و پیامهای متعددی دارد که هر یک از آنها از منظر اجتماعی، سیاسی و تمدنی دارای اهمیت ویژهای است.
وی نخستین پیام این حضور را تجلیل از یک عمر مجاهدت رهبر شهید عنوان کرد و افزود: این حضور در حقیقت ادای احترام به شخصیتی است که از دوران تبعید و زندان تا هدایت انقلاب اسلامی، با وجود فتنهها و بحرانهای پیچیده، عمر خود را صرف دفاع از آرمانهای انقلاب و ملت ایران کرد و امروز مردم با حضور خود از این مجاهدت تاریخی قدردانی میکنند.
قزل سفلی با اشاره به پیامهای بینالمللی این مراسم تصریح کرد: مردم با حضور خود، خونخواهی رهبر مظلوم و شهیدشان را فریاد خواهند زد و این پیام را به جهانیان، بهویژه قدرتهای استکباری، منتقل میکنند که راه شهدا با قدرت ادامه خواهد یافت.
تجدید بیعت با مسیر انقلاب اسلامی
وی این مراسم را فرصتی برای تجدید بیعت با رهبری انقلاب اسلامی دانست و گفت: حضور مردم بیانگر استمرار همان مسیری است که امام خمینی(ره) آغاز کردند و رهبر شهید انقلاب آن را در مسیر تحقق اهداف انقلاب اسلامی ادامه داد. این حضور میتواند شتاب حرکت انقلاب به سمت تمدن نوین اسلامی را افزایش دهد.
معاون اجرایی سپاه فجر فارس افزود: رسانههای جهان نیز امروز این حضور را به دقت رصد میکنند و به خوبی پیام آن را درک خواهند کرد؛ پیامی که فراتر از یک مراسم تشییع است و از اقتدار، انسجام و پایداری ملت ایران حکایت دارد.
قزلسفلی تأکید کرد: این مراسم تنها بدرقه چند پیکر نیست، بلکه بدرقه مکتبی است که به ملت ایران آموخت چگونه میتوان در اوج مظلومیت، مقتدر باقی ماند.
تشییع «آقای شهید ایران» یک رویداد تمدنی است
معاون اجرایی سپاه فجر فارس با توصیف این مراسم به عنوان یک «رویداد تمدنی» اظهار داشت: این حضور عظیم موجب تولید قدرت نرم جمهوری اسلامی خواهد شد؛ قدرتی که از ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفت و امروز نیز میتواند بار دیگر امت اسلامی را حول محور مقاومت و مقابله با استکبار جهانی تقویت کند.
وی افزود: رهبر شهید انقلاب توانست مفهوم مقاومت را از یک تاکتیک صرفاً نظامی به گفتمانی تمدنساز، پویا و اثرگذار در جهان اسلام تبدیل کند و این میراث باید حفظ و تبیین شود.
قزلسفلی با اشاره به آثار اجتماعی این حضور گفت: این مراسم سرمایه اجتماعی کشور را بازتولید میکند و موجب تقویت انسجام و همبستگی ملی میشود؛ از همین رو، حضور در این آیین را میتوان یک تکلیف اجتماعی برای همه اقشار جامعه دانست.
معاون اجرایی سپاه فجر فارس حضور میلیونی مردم را رزمایشی بینظیر از صلابت ملت ایران توصیف کرد و گفت: این خروش مردمی پایان یک مسیر نیست، بلکه تجدید پیمانی برای فتح قلههای آینده انقلاب اسلامی است.
وی افزود: امروز باید از مرحله سوگواری عبور کرده و اشکها را به شناخت، شناخت را به عهد و عهد را به عمل برای ادامه مسیر انقلاب تبدیل کنیم؛ مسیری که رهبر شهید آن را با مجاهدت و ایثار ترسیم کرد.
قزلسفلی خاطرنشان کرد: این حضور گسترده، نماد وفاداری ملت ایران به آرمانهای انقلاب اسلامی است و بدون تردید محاسبات دشمنان را بر هم خواهد زد و پاسخی قاطع به سیاستهای دشمنان جمهوری اسلامی، بهویژه دولت آمریکا، خواهد بود.
میراث رهبر شهید باید تبیین شود
معاون اجرایی سپاه فجر فارس در پایان با بیان اینکه عزت، استقلال، امید، مقاومت، اتکا به توان ملی و اعتماد به ظرفیتهای داخلی از مهمترین میراثهای رهبر شهید است، گفت: شهادت پایان یک مسیر نیست، بلکه آغاز فصل تازهای از حیات گفتمان انقلاب اسلامی است؛ گفتمانی که باید برای نسلهای آینده ایران، امت اسلامی و همه آزادیخواهان جهان تبیین شود.
وی تأکید کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری باید با اتحاد، همدلی، تکیه بر علم، ایمان جوانان، ظرفیتهای بومی، انسجام ملی و ایستادگی در برابر جنگ شناختی، راه شهیدان را ادامه داد؛ چرا که حفظ وحدت ملی، استکبارستیزی، دفاع از مظلومان و خونخواهی شهدا، مهمترین خواسته و میراث رهبر شهید برای ملت ایران است.
حضور در تشییع رهبر شهید، پاسخ تاریخی ملت ایران به ندای خونخواهی
حجتالاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر با استناد به آیه ۴۶ سوره سبأ گفت: این آیه حامل یک پیام کلیدی برای جامعه امروز است و آن، «قیام لله» و خروج از سکون، بیتفاوتی و انفعال است. پیامبران الهی نیز همواره امت خود را با یک موعظه اساسی هدایت میکردند و آن، دعوت به حرکت در مسیر ولایت، مسئولیتپذیری و ایستادگی در برابر باطل بود.
وی افزود: بر اساس این آموزه قرآنی، انسان مؤمن نمیتواند نسبت به تحولات اجتماعی و سیاسی بیتفاوت باشد و صرفاً نظارهگر صحنه بماند. خداوند از انسان میخواهد در مسیر حق قیام کند و در برابر ظلم، انحراف و فتنه سکوت نکند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس با اشاره به سیره پیامبران الهی ادامه داد: انبیا با وجود سختترین فشارها، تهدیدها و شکنجهها، هرگز از مسیر حق عقبنشینی نکردند و همین ایستادگی، زمینهساز نصرت الهی شد. امروز نیز ملت ایران با تأسی به همین مسیر، در میدان حضور دارد و از آرمانهای خود عقب نمینشیند.
حجت الاسلام ولدان حضور گسترده مردم در آیینهای وداع و تشییع را نشانه بعثت دوباره یک امت دانست و تصریح کرد: این حضور پرشور، بیانگر بیداری مردمی است که در برابر توطئهها ایستادهاند و با وحدت، بصیرت و آگاهی، نقشههای دشمنان را خنثی میکنند.
وی تشییع پیکر رهبر شهید را صرفاً یک مراسم سوگواری ندانست و گفت: این حضور میلیونی، نماد اقتدار ملی و پاسخ عملی ملت ایران به جنگ روانی و تبلیغات دشمنان است و نشان میدهد پیوند مردم با ولایت و رهبری، نهتنها تضعیف نشده بلکه مستحکمتر از گذشته ادامه دارد.
جریان حق در حال گسترش است
حجت الاسلام ولدان همچنین با اشاره به بیداری ملتها در کشورهای مختلف گفت: حمایتها و واکنشهای مردم جهان نسبت به این رخداد، نشان داد که جریان حق در حال گسترش است و ملت ایران همچنان به الگویی الهامبخش برای مقاومت و ایستادگی در برابر ظلم تبدیل شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس در پایان با دعوت از مردم برای حضور در مراسمهای تشییع و بزرگداشت رهبر شهید تأکید کرد: امروز زمان قیام، حضور و ادای تکلیف است و هر فرد با حضور خود میتواند سهمی در استمرار این مسیر، زنده نگه داشتن خون شهید و تحقق وعده نصرت الهی داشته باشد.
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