سلام دوباره جامعه ورزش به رهبر انقلاب در روز وداع با «امام شهید»

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان در حالی از ساعات اولیه صبح امروز (دوشنبه ۱۵ تیر) از خیابان دماوند به سمت میدان آزادی آغاز شد که اهالی ورزش حضوری گسترده در این مراسم داشتند.

فدراسیون های مختلف ورزشی از جمله هندبال، انجمن های ورزشی، تیراندازی، جودو، نجات غریق و غواصی، کاراته، تکواندو، اسکیت، دوچرخه سواری، ورزش های ناشنوایان، شمشیربازی، ورزش های همگانی، ووشو، تیروکمان، تنیس، گلف، چوگان، انجمن های ورزشی، ورزش های جانبازان و توان یابان، کشتی، ووشو، و ... که طی دو روز اخیر با برپایی موکب در خیابان های منتهی به مصلی محل برگزاری مراسم های وداع با رهبر شهید انقلاب، میزبان زائران بودند، امروز نیز در مسیر های تعیین شده برای تشییع پیکر آقای شهید ایران، با برپایی موکب خدمت رسانی خود را به عزادان رهبر شهید ادامه دادند.

احمد دنیامالی وزیر ورزش همراه با سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش، مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال، جواد داوری رئیس فدراسیون بسکتبال، علیرضا پورسلمان رئیس فدراسیون شمشیربازی، محسن شادی رئیس فدراسیون رویینگ، آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو، جلیل کوهپایه زاده رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان، علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال، مهدی حیدری رئیس فدراسیون نجات غریق و غواصی، محمدرضا پازندمهر، رئیس فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی، محمودحیدری رئیس فدراسیون سوارکاری، مهران تیشه گران سرپرست فدراسیون پارادوومیدانی، غلامرضا نوروزی رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی، و .... از جمله اعضای خانواده بزرگ ورزش بودند که با حضور در مراسم تشییع، ضمن ادای احترام به مقام شامخ رهبر شهید، بار دیگر بر عهد و پیمان خود با آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر تأکید کردند.

احمد دنیامالی: قهرمانان ما برای شادی دل رهبرشان مدال می گرفتند

احمد دنیامالی وزیر ورزش با حضور در این مراسم ضمن تسلیت شهادت رهبر فرزانه انقلاب به مردم ایران که قدردان تمام مجاهدت های رهبر شهید هستند، گفت: دنیا این صحنه ها را می بیند. همه مسلمانانی که در شهرها و کشورهای مختلف حضور دارند، به این جنایت واکنش نشان دادند. این مردم صبور روسای جمهور آمریکایی زیادی را دیدند که در ۴۷ سال گذشته به آنها جفا کردند اما این روسا الان زیر خروارها خاک هستند.



وزیر ورزش تاکید کرد: انقلاب اسلامی و این مردم همچنان زنده هستند و پای کار نظامند. جامعه ورزش با رهبر شهید رابطه تنگاتنگی داشتند. قهرمانان ما مدال می گرفتند که دل رهبرشان را شاد کنند. ایشان ورزش را نه صرفا یه حرکت بلکه به یک نوعی حوزه تقویت اخلاق و دیپلماسی می دانست.

وزیر ورزش گفت: امروز ورزش می تواند صدای رسای یک ملت باشد و ما سعی می کنیم فرامین رهبر شهیدمان را در این مسیر عملیاتی کنیم. ان شالله با تاسی از سیره امام شهید بتوانیم کارکرد قابل توجهی در حوزه مدال آوری داشته باشیم.

وزیر ورزش با حضور در مراسم تشییع پیکر قائد امت با تاکید بر ارتباط تنگاتنگ جامعه ورزش با رهبر شهید انقلاب گفت: قهرمانان ما مدال می گرفتند که دل ایشان را شاد کنند.

اسبقیان: رهنمودهای رهبر شهیدمان را در ورزش ادامه می دهیم

سید محمدشروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان با حضور در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: امروز جامعه ورزش و جوانان بسیار اندوهگین است و در کنار سایر اقشار در مراسم وداع با رهبر انقلاب اسلامی حضور دارد. شجاعت، فداکاری، ولایت مداری و ولایت پذیری و ایستادگی در مقابل نظام سلطه و استکبار جهانی چیزهایی است که رهبر عزیزمان برای جامعه ورزش و جوانان به ارث گذاشته‌اند.



اسبقیان تاکید کرد: جامعه ورزش و جوانان از دیدارهایی که با رهبر شهیدمان داشته است، خاطرات بسیاری دارد و به یاد دارم که ایشان همواره جامعه را به ورزش دعوت می کردند. در ۲ دیدار اخیر حضرت همیشه تاکید می کردند که ایران قوی باید ورزش قوی داشته باشد. رهبر عزیزمان زانو زدن ورزشکاران در مقابل پرچم را در مسابقات پس از ۲جنگ تحمیلی را آمیزه‌ای از قدرت و معنویت بالا می‌دانستند.



اسبقیان گفت: همانطور که وزیر ورزش و جوانان تاکید دارند، جامعه ورزش باید رهنمودها و فرمایشات رهبر شهیدمان را ادامه دهد تا ایران قوی و ورزش قوی داشته باشیم.

مهدی تاج: مراسم تشییع سلام دوباره به قائد امت است

مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال نیز با حضور در این مراسم گفت: حضور میلیونی امروز مردم در مراسم تشییع، بیانگر این است که مردم راه امام را شناختند.



وی با بیان این که دشمن باید بفهمد که مردم ما با بیگانه ستیزی راه امام شهید را ادامه می دهند، ادامه داد: مردم انتخاب درستی کردند، هر چند که دشمن نمی خواهد این مردم را ببیند. این حضور وداع با رهبر شهید نیست و یک سلام دوباره به ایشان است. امام زنده است و بر سر سفره ذات کبریایی خدا متنعم است.

میرجلیلی: جامعه ورزش واقعا داغدار است چون پدر از دست داده است

مهدی میرجلیلی رئیس سازمان بسیج ورزشکاران در حاشیه مراسم تشییع پیکر قائد شهید گفت: حضرت آقا بارها و بارها در دیدارهایی که محضر ایشان مشرف می‌شدیم جامعه ورزش را توصیه می‌کردند. رفتار و نگاه حضرت آقا با جامعه ورزش پدرانه بود و ایشان به مسئولان ورزش توصیه می‌کردند با ورزشکاران رفتار پدرانه داشته باشند.



رئیس سازمان بسیج ورزشکاران تاکید کرد: این مهربانی، محبت و رابطه دلی که بین امام شهید و جامعه ورزش برقرار شده بود، باعث شد جامعه ورزش به معنای واقعی داغدار و عزادار باشند و اگر در مراسم وداع و تشییع حضور دارند به خاطر این است که پدر از دست دادند. این حضور برای خونخواهی امام شهید است و تجدید میثاق با امام مجتبی خامنه‌ای. این حضور برای آن است که نشان دهیم ما درس مقاومت، رسم وفا و علمداری را از علمدار کربلا، آموختیم.

جواد داوری: جای رهبر شهید همیشه برای ما خالی است

جواد داوری، رئیس فدراسیون بسکتبال نیز با حضور در این مراسم گفت: حضرت آقا در دل خیلی از مردم جا داشتند و نمونه‌اش همین حضور در مراسم تشییع است. ایشان همیشه رهنمودهای خوبی برای ورزشکاران داشتند و فکر می‌کنم طلایی‌ترین بحثی که داشتند این بود که همیشه باید از ظرفیت خودمان استفاده کنیم.

وی ادامه داد: این موضوع در نیروهای مسلح‌مان اتفاق افتاد و دیدید با چه صلابت و اقتداری ماه‌ها بعد از شهادت حضرت آقا ایستادند و تلاش کردند و نشان دادند استکبار جایی در بین مسلمانان ندارد.



رئیس فدراسیون بسکتبال تاکید کرد: در بحث ورزش هم مهم‌ترین توصیه حضرت آقا موضوع ایران قوی، ورزش قوی می‌خواهد بود که سرلوحه کار وزرای ورزش و روسای فدراسیون‌ها قرار گرفت. جای حضرت آقا همیشه برای ما خالی خواهد بود. همه ما مردم و جامعه ورزش به ایشان دین داریم چرا که با رهبری ایشان بعد از دو سده اقتدار به جامعه ایران برگشت.

علیرضا پاکدل: تا پای جان پای انقلاب مان می ایستیم

علیرضا پاکدل رئیس فدراسیون هندبال در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب گفت: با برپایی موکب سعی کردیم قدم کوچکی در برابر دریای خروشان غیرت مردم برداریم.



وی تاکید کرد: جامعه هندبال همپای مردم برای تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب اسلامی به میدان آمده و عهد می‌بندیم تا پای جان پای انقلاب‌مان می‌ایستیم.

علی خلیلی: جامعه ورزش همزمان با بدرقه رهبر شهید، با رهبر جدیدشان هم بیعت می کنند

علی خلیلی رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی درحاشیه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: فدراسیون همگانی در دوران جنگ با عنوان یک پویش، یک ایران در میدان در کنار مردم حضور داشت تا مردم بتوانند از لحاظ روحی و جسمی در وضعیت تاب‌آوری خوبی قرار گیرند.



وی تصریح کرد: امروز در مراسم تشییع فردی هستیم که در ایمان، مردم دوستی، مردم باوری و استکبار ستیزی نمونه بارز رهبری بود.



رئیس فدراسیون آمادگی جسمانی تاکید کرد: جامعه ورزش‌ و جوانان امروز علاوه بر بدرقه رهبر شهیدشان، با رهبر جدیدشان نیز بیعت خواهند کرد و ان‌شاءالله شاهد پیروزی رزمندگان اسلام باشیم.

ملی پوشان حاضر در صحنه

در جریان مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت برخی ملی پوشان با حضور خود به مقام شامخ رهبر شهید انقلاب ادای احترام کرده و با رهبر جدید هم تجدید بیعت کردند. ملی پوشان تیروکمان از جمله ورزشکارانی بودند که در موکب فدراسیون خود حاضر شدند. همچنین اعضای تیم ملی دوومیدانی هم در موکب فدراسیون چوگان حاضر شدند. ملی پوشان فوتسال هم در این مراسم شرکت داشتند.

محسن شادی: بعد از ۴ ماه منتظر چنین روزی بودیم

محسن شادی رئیس فدراسیون رویینگ در مراسم تشییع قائد شهید گفت: تمام شیعیان و مسلمان جهان امروز عزادار هستند. مردم بعد از چهار ماه منتظر چنین روزی بودند.



وی تصریح کرد: جامعه ورزش همیشه در کنار ملت و نظام ایران هستند. امروز با رهبر جدیدمان بیعت خواهیم کرد.

میزبانی قهرمان پارالمپیک از عزادان رهبر شهید انقلاب

فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان از جمله فدراسیون هایی بوند که امروز و در جریان مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب، با برپایی موکب میزبان زائران و عزاداران این مراسم بود. در این موکب روح الله رستمی قهرمان پاراوزنه‌برداری جهان و پارالمپیک همراه با ملی پوشان و قهرمانان تیم‌های ملی والیبال نشسته بانوان و بسکتبال با ویلچر مردان به عزاداران و زائران خدمت رسانی کردند.

تاکید چگینی بر بدرقه تاریخی رهبر شهید انقلاب

افشین هادی چگینی در حاشیه مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب، گفت: امروز شاهد بدرقه‌ای تاریخی بودیم، حضوری باشکوه از مردم ایران که از سراسر کشور در این مراسم شرکت کردند و صحنه‌ای ماندگار رقم زدند. این حضور، نشان‌دهنده ارادت عمیق ملت به امام شهید و تجدید عهد با آرمان‌های انقلاب اسلامی بود.



رئیس فدراسیون انجمن های ورزشی های رزمی تاکید کرد: ان‌شاءالله در سایه رهبری مقام معظم رهبری، پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را در میادین بین‌المللی بیش از پیش به اهتزاز درآوریم و قله‌های افتخار را فتح کنیم.

شهرام هروی: راه رهبر شهید با قدرت ادامه خواهد داشت

شهرام هروی در حاشیه مراسم تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب گفت: رهبر شهید همواره نگاه ویژه به مدال‌آوران، افتخارآفرینان در میادین جهانی و المپیک داشتند.



وی تصریح کرد: مسیر رهبر شهید با قدرت ادامه خواهد داشت.

مدیر تیم ملی کاراته تاکید کرد: امروز در این تشییع نشان دادیم که همه جوانان، همراه و پای کار نظام جمهوری اسلامی و رهبر شهید هستیم و راه امام عزیزمان را با قدرت ادامه می‌دهیم.

جلیل کوهپایه زاده: جامعه ورزش نشان داد در بیعت با رهبر معظم انقلاب هم پرچمدار است

جلیل کوهپایه‌زاده رئیس فدراسیون ورزش های جانبازان و توان یابان در حاشیه مراسم تشییع پیکر قائد شهید امت گفت: امروز شاهد حضور میلیونی مردم و جامعه ورزش کشور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده ایشان هستیم.



وی تاکید کرد: جامعه ورزش همگام با ملت شریف ایران در این مراسم حضور پیدا کرد تا نشان دهد علاوه بر میادین ورزشی، در میدان فرهنگی و بیعت با رهبر معظم انقلاب هم پرچمدار است.

حمید عزیزی: ایران امروز یک شیر بیدار است

حمید عزیزی با حضور در آیین‌های وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید گفت: امروز حضور سیل جمعیت حاضر در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب پیامی به دنیا صادر کرد مبنی بر این‌که دوره‌ای که هر شغالی از آن سر دنیا بیاید و تکه‌ای از جگر ایران را پاره کرده و بردارد تمام شده است.



رئیس فدراسیون گلف تاکید کرد: ایران، امروز شیر بیدار است. این جمعیت پیامی از جانب جمهوری اسلامی ایران به همه دنیا صادر کرده و امیدوارم این پیام به عقل و ذهن همه کسانی که چشم بد به کشورمان دارند، بنشیند و درس عبرتی برای کشورهای متخاصم باشد.